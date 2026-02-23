MasterChef Celebrity: quién fue la última eliminada que causó conmoción.

El jurado de MasterChef Celebrity tomó por sorpresa a los concursantes al transformar la noche de última chance en una eliminación directa . La consigna incluyó preparar un kimchi express y un bibimbap, platos que complicaron a más de uno.

Fue una gala marcada por las lágrimas, las confesiones y una despedida inesperada. La eliminada fue Susana Roccasalvo , quien no logró superar la exigente prueba de comida coreana y terminó dejando el certamen en medio de una fuerte carga emocional.

A tener en cuenta Cuándo es la final de MasterChef Celebrity: ya comenzó la cuenta regresiva

Tras la degustación final, el jurado llamó a Susana junto a otro participante. La tensión se apoderó del estudio hasta que Martitegui anunció que ella era quien debía abandonar la competencia. Antes de despedirla, destacó su recorrido en una de las pruebas más complejas del certamen y le aseguró el cariño de todos.

El momento más conmovedor del reality llegó cuando Betular no pudo contener las lágrimas. “Conocerte fue un placer y estoy muy feliz porque hayas estado en Masterchef. Podés contar conmigo siempre”, le dijo, completamente quebrado.

La periodista también se emocionó y agradeció a la producción y al jurado por la experiencia. Incluso compartió una revelación íntima de su primer día en el programa: “Los vi a ellos tres parados y dije ‘estos hombres no tienen ni idea de lo que significan en mi vida’”. Luego explicó que había comido muchas veces en el restaurante de Martitegui, recorrido los mejores lugares de Italia gracias a Donato y disfrutado de los dulces de Betular.

Embed - Susana Roccasalvo fue eliminada de Masterchef Celebrity e hizo fuertes confesiones sobre el jurado

“Gracias por acompañarme en los momentos difíciles, felices y muy privados”, cerró Susana entre lágrimas, en una despedida que conmovió a todos y dejó una de las escenas más emotivas de la temporada.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.