20 de febrero de 2026
{}
Inesperado

El jurado de MasterChef Celebrity sorprendió con su decisión y entregó medallas y delantales negros

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, dos participantes se llevaron las medallas de oro y plata, mientras que otros terminaron con delantal negro.

Así fue la última gala de MasterChef Celebrity 2025

En MasterChef Celebrity, la última gala dejó a los fanáticos sorprendidos. Esta vez, algunos participantes debieron preparar los clásicos cannolis, mientras otros se enfrentaron a un desafío libre con pejerrey como ingrediente principal.

Tras la degustación, el jurado destacó los mejores platos de la noche y entregó la medalla de oro a Emilia Attias, mientras que Ian Lucas se llevó la plata por su excelente preparación.

Emilia Attias e Ian Lucas
Pero no todos tuvieron la misma suerte. De manera sorpresiva, Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui resolvieron que dos participantes recibieran el delantal negro. Leandro “Chino” Leunis y Sofía “La Reini” Gonet quedaron entre los desempeños más bajos de la noche y ahora enfrentan el riesgo de eliminación.

Leandro “Chino” Leunis y Sofía “La Reini” Gonet
Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

