21 de febrero de 2026
Gritos, enojo y tensión total: nuevo escándalo en MasterChef Celebrity

Un fuerte escándalo impacta en MasterChef Celebrity tras la polémica reacción de un famoso participante. Enterate qué ocurrió en el reality.

Gritos, enojo y tensión total: nuevo escándalo en MasterChef Celebrity

Gritos, enojo y tensión total: nuevo escándalo en MasterChef Celebrity

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, una noticia sacudió a los fanáticos de MasterChef Celebrity Argentina: un participante famoso habría protagonizado uno de los episodios más polémicos del reality. En esta nota, te contamos todo lo que necesitás saber sobre lo ocurrido.

Se descontroló todo en MasterChef Celebrity: qué pasó en la grabación

La recta final de MasterChef Celebrity se volvió cada vez más polémica. La periodista Paula Varela en su columna dentro de Lape Club Social Informativo, por América TV, advirtió que la definición del certamen no estuvo exenta de conflictos, enojos y versiones cruzadas que sacudieron la grabación.

“Llega la final de MasterChef y, como pasa siempre en los realities, se picó todo”, lanzó Varela para describir el clima espeso que se vivió en el estudio. Luego fue más allá y reveló un episodio que descolocó a la producción: “Hubo un gran escándalo en la grabación. No voy a decir si fue hombre o mujer para no adelantar nada, pero uno de los participantes estaba convencidísimo de que llegaba a la final y… no. Lo limpiaron y se recontra enojó”.

Embed - ¡SE PUDRIÓ TODO EN LA COCINA!: LA COLUMNA DE PAULA VARELA

Según detalló la periodista, la reacción fue inmediata y explosiva. El concursante eliminado abandonó el set entre gritos y acusaciones, al punto de lanzar una frase que encendió todas las alarmas: “Acá hay arreglo”. La furia no quedó ahí, ya que antes de irse habría sentenciado: “Yo no voy a venir a la grabación de la final”, una amenaza que representa un serio problema para la producción, teniendo en cuenta que el contrato obliga a todos los participantes a estar presentes en la definición del programa.

