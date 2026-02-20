20 de febrero de 2026
Alerta amarilla en Mendoza: a qué hora podrían llegar las tormentas más fuertes esta tarde

El período más inestable del día todavía no pasó. El meteorólogo Mariano García anticipó en Aconcagua Radio cuándo podría darse el momento más intenso.

Foto: Freepix
La tarde de este viernes no será una más en Mendoza. Según anticipó el meteorólogo Mariano García en el programa Hermoso Caos, de Aconcagua Radio, la provincia atraviesa una jornada inestable con alerta amarilla por tormentas y un período de mayor riesgo concentrado en la franja vespertina y nocturna.

Precisamente, desde la Dirección de Contingencias Climáticas anticiparon una jornada con cielo seminublado, más nublado sobre la zona Este, el Gran Mendoza y parcialmente sobre el Valle de Uco. "A partir de las 14 comenzará la inestabilidad con desarrollo de tormentas en el Oeste del Gran Mendoza y el Oeste del Valle de Uco, extendiéndose hacia la zona Sur con lluvias y tormentas más severas", indicaton.

"Durante la noche, las tormentas se desplazarán hacia la zona Este y afectarán también al Gran Mendoza, prolongándose hasta la madrugada del Sábado, principalmente sobre el Norte y Sur de la provincia. No se descarta la caída de granizo, sobre todo en el Sur provincial", indicaron.

El horario clave

Si bien el Servicio Meteorológico Nacional ubica el inicio del alerta desde el mediodía, García precisó que el período más probable para el desarrollo de tormentas será “entre las 3 de la tarde y la noche”, con un pico estimado entre las 18 y las 20 horas.

“Yo creería que lo más intenso podría estar pasando las 18, 20 horas y hasta las 2 o 3 de la mañana”, detalló.

El meteorólogo aclaró además que no se trata de lluvias constantes durante todo ese lapso, sino de una ventana de riesgo en la que podrían formarse tormentas aisladas, algunas con acumulados significativos.

mapa_alertas (2)
El Servicio Meteorológico Nacional indica que gran parte de la provincia de Mendoza se encuentra bajo alerta amarillo este viernes 20.

¿Qué implica la alerta amarilla?

García explicó la diferencia entre pronóstico y alerta: mientras el pronóstico anticipa la posibilidad de tormentas, la alerta implica que se espera una determinada cantidad de precipitación.

En el caso de amarillo es más de 20 milímetros y menos de 50”, señaló, y subrayó que si bien no se esperan valores catastróficos, “tampoco es algo muy leve”.

En ese sentido, pidió no minimizar el fenómeno: “No necesariamente decir ‘cancelo todo’, pero tenerlo en cuenta y estar atentos a medida que pasen las horas”.

La recomendación del meteorólogo

Más allá de los datos técnicos, García dejó un consejo práctico: proteger los objetos personales ante posibles chaparrones intensos.

“Agarrá tu billetera, tu celular, ponelos en una bolsita que se cierre arriba para que no le entre agua”, recomendó, al advertir que no hace falta una lluvia torrencial para generar inconvenientes.

La consigna es clara: la tarde será inestable, con tormentas que podrían desarrollarse de manera puntual pero intensa. La clave estará en seguir la evolución hora a hora.

