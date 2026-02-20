Alerta por granizo y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 20 de febrero en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 20 de febrero en la provincia de Mendoza, con la posibilidad de granizo, fuertes ráfagas de viento y lluvias intensas en gran parte del territorio.

El fenómeno se extendería también al sábado, con episodios de inestabilidad que podrían reactivarse durante la tarde y la noche.

La jornada amanecerá nublada en Malargüe, zona Este y Gran Mendoza. A las 11, inicio de inestabilidad en zona Este (La Paz y alrededores), que se extiende progresivamente hacia el Valle de Uco y luego al Sur. En la zona Sur, a partir de las 16, se prevén lluvias intensas y posible caída de granizo. Hacia la noche, las precipitaciones y la probabilidad de granizo se extenderán hacia la zona Este y el Gran Mendoza.

Durante la madrugada del sábado se mantendrán tormentas en la zona Este y el Valle de Uco.

Temperaturas promedio en el llano de Mendoza Mínima: 17°C en Malargüe y partes bajas del Valle de Uco.

Mínima (resto de la provincia): 21°C.

Máxima promedio provincial: 27°C. El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza Sábado 21 de febrero: nubosidad variable y viento , con leve descenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste. Se mantendrán precipitaciones en cordillera . Durante la tarde y noche se esperan tormentas importantes en el Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este. No se descarta la caída de granizo, particularmente en Valle de Uco y Gran Mendoza, con precipitaciones de significativa intensidad.Hacia las 3 del domingo, el sistema se desplazaría hacia el Este provincial. Máxima: 29°C | Mínima: 18°C.

, con y vientos moderados del sudeste. Se mantendrán . Durante la tarde y noche se esperan tormentas importantes en el Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este. No se descarta la caída de granizo, particularmente en Valle de Uco y Gran Mendoza, con precipitaciones de significativa intensidad.Hacia las 3 del domingo, el sistema se desplazaría hacia el Este provincial. Domingo 22 de febrero: jornada con poca nubosidad y poco cambio de la temperatura, con condiciones más estables en toda la provincia. Máxima: 30°C | Mínima: 17°C.