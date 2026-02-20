Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 20 de febrero

El Paso Internacional Los Libertadores , que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7 , se encuentra cerrado este viernes 20 febrero hasta las 12 del mediodía en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos , según informaron desde la Coordinación Argentina .

El cierre temporal se produjo por el hallazgo este miércoles de un ejemplar altamente sospecho de portar Dengue .

El documento compartido desde la Coordinación del Complejo Fronterizo de Chile detalla que, previo acuerdo con la coordinación Argentina, "se procederá al cierre temporal debido a aplicación Quimica en contexto de hallazgo de ejemplar adulto altamente sospecho del vector Aedes Aegyptis, por parte del Ministerio de Salud".

Así continuará cerrado hasta el viernes 20 de febrero, a las 12.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Cierre del Paso Internacional Los Libertadores.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre de 2025, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.