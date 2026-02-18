Cierre preventivo el Paso a Chile por un mosquito sospechoso de dengue: el comunicado

Las autoridades chiles dispusieron el cierre preventivo del Paso Internacional Los Libertadores , que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7 , debido al hallazgo de un ejemplar altamente sospecho de portar Dengue . En un comunicado, también informaron cuándo será la reapertura.

El documento compartido desde la Coordinación del Complejo Fronterizo de Chile detalla que, previo acuerdo con la coordinación Argentina, "se procederá al cierre temporal debido a aplicación Quimica en contexto de hallazgo de ejemplar adulto altamente sospecho del vector Aedes Aegyptis , por parte del Ministerio de Salud".

ALTA MONTAÑA Trabajos de urgencia en la Ruta 7 obligan a circular con precaución rumbo a Chile

Alta Montaña Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 18 de febrero

Por este motivo, el transito se suspenderá en Guardia Vieja (Chile) y Uspallata (Argentina) a partir de este Jueves 19 de febrero desde las 10:00 hora de Chile y Argentina . El túnel cerrará a partir de las 12:00 hora de Chile y Argentina.

En el mismo comunicado, confirmaron que la reapertura del paso tendrá lugar el día viernes 20 de febrero a las 12:00 hrs.

comunicado paso a chile

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre de 2025, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.