17 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 17 de febrero

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Conocé si el Paso Internacional Los Libertadores está abierto este martes feriado.

Conocé si el Paso Internacional Los Libertadores está abierto este martes feriado.

Foto: Gentileza
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra abierto este martes 17 de febrero las 24 horas, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina.

El pronóstico para la alta montaña indica poca nubosidad y algo ventoso. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 8º en Uspallata, 4° en Punta de Vacas, 0º en Puente del Inca y -1° en Las Cuevas.

Lee además
Trabajos de urgencia en la Ruta 7 obligan a circular con precaución rumbo a Chile.
ALTA MONTAÑA

Trabajos de urgencia en la Ruta 7 obligan a circular con precaución rumbo a Chile
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 16 de febrero.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 16 de febrero

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Paso Los Libertadores, control integrado Horcones
El Paso Internacional Los Libertadores permanece abierto este martes 17 de febrero.

El Paso Internacional Los Libertadores permanece abierto este martes 17 de febrero.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre de 2025, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 15 de febrero

Hay importantes demoras en el Paso a Chile: cientos de mendocinos esperan para cruzar

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 14 de febrero

Impulsan la separación de residuos en origen en alta montaña y refuerzan la implementación de la Ley GIRSU

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 13 de febrero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 12 de febrero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 11 de febrero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 10 de febrero

LO QUE SE LEE AHORA
El exdiputado provincial de PBA está en delicado estado en el vecino país.
Qué le pasó y qué necesita

El desesperado pedido de la familia de Alberto Samid por una afección sufrida en Uruguay

Las Más Leídas

Por qué los mendocinos le dieron la espalda a Chile durante el Carnaval: ni compras, ni playa. Imagen de archivo
Importante caída

Por qué los mendocinos "le dieron la espalda" a Chile durante el Carnaval: ni compras, ni playa

La moto que protagonizó el siniestro vial en la zona de Alta Montaña.
Muerte en Alta Montaña

Accidente fatal en Ruta 7: un motociclista de San Luis murió tras caer en una curva camino a Uspallata

Es argentino, estuvo detenido en El Helicoide de Venezuela, lo liberaron y contó su historia
El relato de un sobreviviente

Videos: es argentino, estuvo detenido en El Helicoide de Venezuela, lo liberaron y contó su historia

La oposición se activó en la Legislatura tras la protesta de productores la semana pasada.
Vitivinicultura y agro

Crisis del agro mendocino: proponen declarar la Emergencia Agro Productiva y Vitivinícola por un año

Aún quedan entradas para disfrutar de la Fiesta de la Vendimia y las noches de música. video
Cuenta regresiva

Entradas agotadas para la Fiesta de la Vendimia, pero aún quedan tickets para las noches de música