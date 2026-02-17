17 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Trabajos de urgencia en la Ruta 7 obligan a circular con precaución rumbo a Chile

Una rotura en un puente de la Ruta 7 activó trabajos de urgencia y un operativo preventivo. El tránsito continúa habilitado, pero con precaución.

Trabajos de urgencia en la Ruta 7 obligan a circular con precaución rumbo a Chile.

Trabajos de urgencia en la Ruta 7 obligan a circular con precaución rumbo a Chile.

Por Sitio Andino Sociedad

La circulación por la Ruta Nacional 7 presentó complicaciones este martes a la altura del Puente de Puquios, en el kilómetro 1.216, tras detectarse una rotura en la estructura. La situación activó un operativo preventivo y un llamado a extremar precauciones en el corredor de alta montaña.

Ante el inconveniente, personal de Gendarmería Nacional dispuso un bypass en la zona afectada para permitir la circulación mientras se evalúa el estado del puente y se definen los pasos a seguir.

Lee además
La moto que protagonizó el siniestro vial en la zona de Alta Montaña.
Muerte en Alta Montaña

Accidente fatal en Ruta 7: un motociclista de San Luis murió tras caer en una curva camino a Uspallata
El Gobierno de Mendoza avanza con la tercera etapa de la Doble Vía del Este: cómo será la obra. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Conexión vial

El Gobierno de Mendoza avanza con la tercera etapa de la Doble Vía del Este: cómo será la obra
RUTA 7 PRECAUCIÓN

Bypass preventivo y trabajos en el puente

Equipos de Vialidad Nacional se trasladaron al lugar para constatar el estado de la estructura y la calzada. La intervención se concentró en una reparación puntual sobre el sector dañado, durante la madrugada.

Tras los trabajos realizados, desde Vialidad Nacional informaron que el puente se encuentra en condiciones y que el tramo quedó habilitado para todo tipo de vehículos, sin inconvenientes.

WhatsApp Image 2026-02-17 at 08.56.49
El operativo preventivo buscó garantizar la circulación segura mientras se realizaban tareas puntuales sobre la calzada.

El operativo preventivo buscó garantizar la circulación segura mientras se realizaban tareas puntuales sobre la calzada.

De todos modos, las autoridades reiteraron la recomendación de circular con precaución en la zona, especialmente por tratarse de un punto fundamental del tránsito hacia Chile. Se espera que este martes, cierre del fin de semana largo por Carnaval, miles de mendocinos retornen por el cruce internacional tras pasar unos días de descanso en el vecino país.

Temas
Seguí leyendo

Llaman a audiencia pública por la tercera trocha que construirán en el Acceso Este

El cine argentino de luto: murió Juan Carlos Desanzo, director de Eva Perón y El Polaquito

Video: rescate de alto riesgo en el Aconcagua: un guía de trekking se descompensó a 4.200 metros de altura

El desesperado pedido de la familia de Alberto Samid por una afección sufrida en Uruguay

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 17 de febrero

Muy caluroso, inestable y con Zonda: el pronóstico del tiempo para este martes en Mendoza

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, martes 17 de febrero de 2026

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 17 de febrero

LO QUE SE LEE AHORA
El exdiputado provincial de PBA está en delicado estado en el vecino país.
Qué le pasó y qué necesita

El desesperado pedido de la familia de Alberto Samid por una afección sufrida en Uruguay

Las Más Leídas

Por qué los mendocinos le dieron la espalda a Chile durante el Carnaval: ni compras, ni playa. Imagen de archivo
Importante caída

Por qué los mendocinos "le dieron la espalda" a Chile durante el Carnaval: ni compras, ni playa

La moto que protagonizó el siniestro vial en la zona de Alta Montaña.
Muerte en Alta Montaña

Accidente fatal en Ruta 7: un motociclista de San Luis murió tras caer en una curva camino a Uspallata

Es argentino, estuvo detenido en El Helicoide de Venezuela, lo liberaron y contó su historia
El relato de un sobreviviente

Videos: es argentino, estuvo detenido en El Helicoide de Venezuela, lo liberaron y contó su historia

La oposición se activó en la Legislatura tras la protesta de productores la semana pasada.
Vitivinicultura y agro

Crisis del agro mendocino: proponen declarar la Emergencia Agro Productiva y Vitivinícola por un año

Aún quedan entradas para disfrutar de la Fiesta de la Vendimia y las noches de música. video
Cuenta regresiva

Entradas agotadas para la Fiesta de la Vendimia, pero aún quedan tickets para las noches de música