Trabajos de urgencia en la Ruta 7 obligan a circular con precaución rumbo a Chile.

Por Sitio Andino Sociedad







La circulación por la Ruta Nacional 7 presentó complicaciones este martes a la altura del Puente de Puquios, en el kilómetro 1.216, tras detectarse una rotura en la estructura. La situación activó un operativo preventivo y un llamado a extremar precauciones en el corredor de alta montaña.

Ante el inconveniente, personal de Gendarmería Nacional dispuso un bypass en la zona afectada para permitir la circulación mientras se evalúa el estado del puente y se definen los pasos a seguir.

RUTA 7 PRECAUCIÓN Bypass preventivo y trabajos en el puente Equipos de Vialidad Nacional se trasladaron al lugar para constatar el estado de la estructura y la calzada. La intervención se concentró en una reparación puntual sobre el sector dañado, durante la madrugada.

Tras los trabajos realizados, desde Vialidad Nacional informaron que el puente se encuentra en condiciones y que el tramo quedó habilitado para todo tipo de vehículos, sin inconvenientes.

WhatsApp Image 2026-02-17 at 08.56.49 El operativo preventivo buscó garantizar la circulación segura mientras se realizaban tareas puntuales sobre la calzada. De todos modos, las autoridades reiteraron la recomendación de circular con precaución en la zona, especialmente por tratarse de un punto fundamental del tránsito hacia Chile. Se espera que este martes, cierre del fin de semana largo por Carnaval, miles de mendocinos retornen por el cruce internacional tras pasar unos días de descanso en el vecino país.