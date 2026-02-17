Muy caluroso, inestable y con Zonda: el pronóstico del tiempo para este martes en Mendoza

Se espera otra jornada calurosa para este martes feriado en Mendoza.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este martes feriado 17 de febrero una jornada muy calurosa e inestable , con nubosidad variable , vientos leves del este y condiciones mayormente estables en cordillera. La máxima promedio alcanzará los 32°C en el llano.

En alta montaña , se espera poca nubosidad y condiciones algo ventosas , aunque sin fenómenos relevantes durante el día.

a tener en cuenta Pronóstico del tiempo en Mendoza para este domingo 15 de febrero: tormentas en algunos puntos de la provincia

El clima Se esperan tormentas con granizo y Zonda este lunes en Mendoza: a qué zonas afectarán

De acuerdo con el informe oficial, se registrará viento Zonda de leve a moderado entre las 14 y las 21 , afectando principalmente Malargüe , la cordillera Sur y sectores de precordillera , con velocidades promedio cercanas a los 40 km/h .

La jornada comenzará con inestabilidad residual de las tormentas de la noche anterior, especialmente en la zona Este y el Gran Mendoza , donde se mantiene la probabilidad de lluvias aisladas hasta las 10 . Luego, el cielo tenderá a despejarse hacia la tarde .

ZONDA CICLOVIA 1.jpeg Vuelve el Zonda este martes 17 de febrero en algunas zonas de Mendoza.

Sin embargo, a partir de las 23, se prevé una reactivación de la inestabilidad en el Sur provincial, con posibles lluvias débiles durante la madrugada siguiente.

En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 16°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondará los 19°C. La máxima promedio llegará a los 32°C.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza