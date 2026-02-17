Muy caluroso, inestable y con Zonda: el pronóstico del tiempo para este martes en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este martes feriado 17 de febrero una jornada muy calurosa e inestable, con nubosidad variable, vientos leves del este y condiciones mayormente estables en cordillera. La máxima promedio alcanzará los 32°C en el llano.
En alta montaña, se espera poca nubosidad y condiciones algo ventosas, aunque sin fenómenos relevantes durante el día.
Zonda y tormentas aisladas este martes en Mendoza: a qué zonas afectarán
De acuerdo con el informe oficial, se registrará viento Zonda de leve a moderado entre las 14 y las 21, afectando principalmente Malargüe, la cordillera Sur y sectores de precordillera, con velocidades promedio cercanas a los 40 km/h.
La jornada comenzará con inestabilidad residual de las tormentas de la noche anterior, especialmente en la zona Este y el Gran Mendoza, donde se mantiene la probabilidad de lluvias aisladas hasta las 10. Luego, el cielo tenderá a despejarse hacia la tarde.
Sin embargo, a partir de las 23, se prevé una reactivación de la inestabilidad en el Sur provincial, con posibles lluvias débiles durante la madrugada siguiente.
En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 16°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondará los 19°C. La máxima promedio llegará a los 32°C.
El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza
Miércoles 18 de febrero: Jornada parcialmente nublada y ventosa, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste. Ingreso de viento sur desde la madrugada, con ráfagas cercanas a 30 km/h durante el día. La nubosidad disminuirá hacia el mediodía y volverá a aumentar por la noche. Sin precipitaciones. Máxima: 29°C | Mínima: 17–21°C (según zona).
Jueves 19 de febrero:Parcialmente nublado, con poco cambio térmico y vientos moderados del sur. Se prevé inestabilidad hacia la noche y precipitaciones en cordillera desde la tarde. Máxima: 31°C | Mínima: 19°C.
Viernes 20 de febrero:Parcialmente nublado, con tormentas de intensidad moderada a severa y condiciones ventosas hacia la noche. Continuarán las precipitaciones en cordillera. Máxima: 30°C | Mínima: 19°C.
Sábado 21 de febrero:Nubosidad variable y ventoso, con leve descenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste. Se mantienen precipitaciones en cordillera. Máxima: 29°C | Mínima: 18°C.
Domingo 22 de febrero: Jornada con poca nubosidad y poco cambio de la temperatura, con condiciones más estables. Máxima: 30°C | Mínima: 17°C.