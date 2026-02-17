17 de febrero de 2026
Muy caluroso, inestable y con Zonda: el pronóstico del tiempo para este martes en Mendoza

Se espera un día con altas temperaturas, con Zonda en algunas zonas, posibles lluvias aisladas y nueva inestabilidad hacia la madrugada. Conocé el pronóstico extendido.

Se espera otra jornada calurosa para este martes feriado en Mendoza.

Se espera otra jornada calurosa para este martes feriado en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este martes feriado 17 de febrero una jornada muy calurosa e inestable, con nubosidad variable, vientos leves del este y condiciones mayormente estables en cordillera. La máxima promedio alcanzará los 32°C en el llano.

En alta montaña, se espera poca nubosidad y condiciones algo ventosas, aunque sin fenómenos relevantes durante el día.

Zonda y tormentas aisladas este martes en Mendoza: a qué zonas afectarán

De acuerdo con el informe oficial, se registrará viento Zonda de leve a moderado entre las 14 y las 21, afectando principalmente Malargüe, la cordillera Sur y sectores de precordillera, con velocidades promedio cercanas a los 40 km/h.

La jornada comenzará con inestabilidad residual de las tormentas de la noche anterior, especialmente en la zona Este y el Gran Mendoza, donde se mantiene la probabilidad de lluvias aisladas hasta las 10. Luego, el cielo tenderá a despejarse hacia la tarde.

ZONDA CICLOVIA 1.jpeg
Vuelve el Zonda este martes 17 de febrero en algunas zonas de Mendoza.

Vuelve el Zonda este martes 17 de febrero en algunas zonas de Mendoza.

Sin embargo, a partir de las 23, se prevé una reactivación de la inestabilidad en el Sur provincial, con posibles lluvias débiles durante la madrugada siguiente.

En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 16°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondará los 19°C. La máxima promedio llegará a los 32°C.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Miércoles 18 de febrero: Jornada parcialmente nublada y ventosa, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste. Ingreso de viento sur desde la madrugada, con ráfagas cercanas a 30 km/h durante el día. La nubosidad disminuirá hacia el mediodía y volverá a aumentar por la noche. Sin precipitaciones. Máxima: 29°C | Mínima: 17–21°C (según zona).
  • Jueves 19 de febrero: Parcialmente nublado, con poco cambio térmico y vientos moderados del sur. Se prevé inestabilidad hacia la noche y precipitaciones en cordillera desde la tarde. Máxima: 31°C | Mínima: 19°C.
  • Viernes 20 de febrero: Parcialmente nublado, con tormentas de intensidad moderada a severa y condiciones ventosas hacia la noche. Continuarán las precipitaciones en cordillera. Máxima: 30°C | Mínima: 19°C.
  • Sábado 21 de febrero: Nubosidad variable y ventoso, con leve descenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste. Se mantienen precipitaciones en cordillera. Máxima: 29°C | Mínima: 18°C.
  • Domingo 22 de febrero: Jornada con poca nubosidad y poco cambio de la temperatura, con condiciones más estables. Máxima: 30°C | Mínima: 17°C.
