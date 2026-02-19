19 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Para tener en cuenta

Mendoza bajo alerta por tormentas y granizo este viernes: qué dicen los pronósticos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormentas con granizo y lluvias intensas en gran parte de Mendoza. Leé los detalles en esta nota.

El Servicio Meteorológico Nacional alerta por tormentas localmente severas en Mendoza.

  • El Servicio Meteorológico Nacional alerta por tormentas localmente severas en Mendoza.

    •  Por Celeste Funes

    Tras días de calma relativa, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 20 de febrero en la provincia de Mendoza, con la posibilidad de granizo, fuertes ráfagas de viento y lluvias intensas en gran parte del territorio.

    El fenómeno se extendería también al sábado, con episodios de inestabilidad que podrían reactivarse durante la tarde y la noche.

    Lee además
    Ni heladera ni pava eléctrica: el electrodoméstico que deberías desenchufar durante una tormenta
    Para tener en cuenta

    Ni heladera ni pava eléctrica: el electrodoméstico que deberías desenchufar durante una tormenta
    Un camión quedó hundido en la calle, debido a la rotura de colector de Aysam, en Maipú. 
    LLUVIAS INTENSAS EN POCOS MINUTOS

    Maipú: se hundió un camión por el colapso de un colector cloacal de Aysam en Luzuriaga

    Alerta por tormentas y granizo en Mendoza: qué se espera para mañana viernes

    Desde la madrugada del viernes, el panorama comenzará con nubosidad en Malargüe, el Este y el Gran Mendoza, pero el escenario se volverá más complejo a partir del mediodía, cuando se desarrollen tormentas aisladas que podrían ser localmente severas.

    Según el SMN, estas condiciones estarán acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 km/h y precipitaciones abundantes en cortos períodos, con acumulados de entre 40 y 60 milímetros, aunque podrían superarse de forma puntual.

    mapa_alerta_amarilla viernes 20 y sábado 21

    Las zonas más afectadas serían el Este provincial y el Sur, especialmente General Alvear y San Rafael, donde no se descarta la caída de granizo. En el Valle de Uco y el Gran Mendoza, la inestabilidad también se intensificaría hacia la tarde y la noche. En contraste, la Alta Montaña se mantendría con cielo despejado durante toda la jornada.

    Para el viernes, se espera una temperatura máxima de 27 °C en el llano, mientras que las mínimas oscilarán entre 15 °C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco y 18 °C en el resto de la provincia. El viento será leve del norte, principalmente en el Este y el extremo Sur.

    Así seguirá el tiempo este sábado 20 de febrero

    El sábado 21 de febrero traerá un escenario similar. La mañana comenzará con inestabilidad y probabilidad de lluvias en el Valle de Uco, el Este, el Gran Mendoza y el Sur, con una mejora temporaria al mediodía.

    Sin embargo, durante la tarde, el sistema volverá a activarse desde el Oeste, generando tormentas importantes en el Gran Mendoza, Valle de Uco y zona Este, con precipitaciones intensas y posible granizo.

    lluvia, tormenta, mendoza.jpg
    Para el viernes, se espera una temperatura máxima de 27°C, mientras que el sábado se ubicaría en 28°C.

    Para el viernes, se espera una temperatura máxima de 27°C, mientras que el sábado se ubicaría en 28°C.

    Las temperaturas del sábado alcanzarán una máxima de 28 °C, con mínimas entre 15 y 17 °C, mientras que una brisa leve del este se hará sentir entre la tarde y la noche. Hacia la madrugada del domingo, el sistema se desplazará hacia el Este provincial, marcando el final del episodio de inestabilidad.

    Recomendaciones ante el temporal

    Las autoridades instaron a los ciudadanos a extremar precauciones y evitar riesgos innecesarios. Entre las principales medidas se destacan:

    • Evitar actividades al aire libre.
    • Retirar objetos que obstruyan el drenaje del agua.
    • No refugiarse bajo árboles o postes eléctricos.
    • Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, documentos y teléfono.

    Además, se recomienda estar atentos a las actualizaciones oficiales sobre la evolución del fenómeno. La combinación de lluvias, granizo y fuertes vientos puede causar daños importantes en áreas urbanas y rurales.

    Temas
    Seguí leyendo

    Solidaridad en San Rafael: vecinos de Los Coroneles avanzan en la recuperación tras la inundación

    ¿Qué hacer en el tiempo libre? La UNCuyo presentó más de 100 talleres y actividades

    Vendimia 2026: cuáles serán los puntos de canje de entradas

    Agustina Giacomelli, reina con vocación, raíces y sensibilidad para representar a Tunuyán

    Piden actualizar el calendario de vacunación antes del inicio de clases: quiénes deben vacunarse

    Cómo optimizar tus apuestas en PinUp desde Chile

    Apps de apuestas en Android: instalación, permisos y controles de seguridad

    Moltbook: la red social donde los humanos no somos protagonistas

    LO QUE SE LEE AHORA
    El Quini 6 va por un pozo impresionante de $11.100 millones: cuándo se sortea y cómo jugar
    Juegos de azar

    El Quini 6 va por un pozo impresionante de $11.100 millones: cuándo se sortea y cómo jugar

    Las Más Leídas

    Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 18 de febrero: números ganadores del sorteo 3349.
    Juegos de azar

    Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 18 de febrero: números ganadores del sorteo 3349

    Importante despligue policial en Tunuyán. 
    conmoción

    Revuelo en Tunuyán por una fuga de presos y la muerte de un penitenciario

    Tragedia en Maipú. 
    tenía 32 años

    Trágica muerte de una mujer en una casa de Maipú

    La mayoría de los servicios estatales se prestan con normalidad.
    Contra la reforma laboral

    El impacto del paro de la CGT este jueves en Mendoza: cómo funcionan micros, vuelos, bancos y comercio

    El cuerpo de Sofía Devries fue hallado el miércoles en las profundidades
    Informe preliminar

    La autopsia reveló la causa de muerte de Sofía Devries tras una práctica de buceo en Puerto Madryn