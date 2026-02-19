Mendoza bajo alerta por tormentas y granizo este viernes: qué dicen los pronósticos

Tras días de calma relativa, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 20 de febrero en la provincia de Mendoza , con la posibilidad de granizo, fuertes ráfagas de viento y lluvias intensas en gran parte del territorio.

El fenómeno se extendería también al sábado, con episodios de inestabilidad que podrían reactivarse durante la tarde y la noche.

Desde la madrugada del viernes, el panorama comenzará con nubosidad en Malargüe, el Este y el Gran Mendoza , pero el escenario se volverá más complejo a partir del mediodía, cuando se desarrollen tormentas aisladas que podrían ser localmente severas .

Según el SMN, estas condiciones estarán acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 km/h y precipitaciones abundantes en cortos períodos , con acumulados de entre 40 y 60 milímetros , aunque podrían superarse de forma puntual.

Las zonas más afectadas serían el Este provincial y el Sur, especialmente General Alvear y San Rafael, donde no se descarta la caída de granizo. En el Valle de Uco y el Gran Mendoza, la inestabilidad también se intensificaría hacia la tarde y la noche. En contraste, la Alta Montaña se mantendría con cielo despejado durante toda la jornada.

Para el viernes, se espera una temperatura máxima de 27 °C en el llano, mientras que las mínimas oscilarán entre 15 °C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco y 18 °C en el resto de la provincia. El viento será leve del norte, principalmente en el Este y el extremo Sur.

Así seguirá el tiempo este sábado 20 de febrero

El sábado 21 de febrero traerá un escenario similar. La mañana comenzará con inestabilidad y probabilidad de lluvias en el Valle de Uco, el Este, el Gran Mendoza y el Sur, con una mejora temporaria al mediodía.

Sin embargo, durante la tarde, el sistema volverá a activarse desde el Oeste, generando tormentas importantes en el Gran Mendoza, Valle de Uco y zona Este, con precipitaciones intensas y posible granizo.

Para el viernes, se espera una temperatura máxima de 27°C, mientras que el sábado se ubicaría en 28°C.

Las temperaturas del sábado alcanzarán una máxima de 28 °C, con mínimas entre 15 y 17 °C, mientras que una brisa leve del este se hará sentir entre la tarde y la noche. Hacia la madrugada del domingo, el sistema se desplazará hacia el Este provincial, marcando el final del episodio de inestabilidad.

Recomendaciones ante el temporal

Las autoridades instaron a los ciudadanos a extremar precauciones y evitar riesgos innecesarios. Entre las principales medidas se destacan:

Evitar actividades al aire libre.

Retirar objetos que obstruyan el drenaje del agua.

No refugiarse bajo árboles o postes eléctricos.

Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, documentos y teléfono.

Además, se recomienda estar atentos a las actualizaciones oficiales sobre la evolución del fenómeno. La combinación de lluvias, granizo y fuertes vientos puede causar daños importantes en áreas urbanas y rurales.