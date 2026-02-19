¿Qué hacer en el tiempo libre? La UNCuyo presentó más de 100 talleres y actividades UNCuyo

Aulas para el Tiempo Libre (ATL) ofrece a la comunidad universitaria y a la sociedad en general diversas actividades. Se trata de una oportunidad de aprendizaje y crecimiento para aquellas personas, mayores de 25 años, que buscan incorporar nuevos conocimientos y ejercitar aquello que les apasiona.

La oferta de talleres, que iniciarán en marzo, formativa incluye variadas propuestas en distintas temáticas, agrupadas en las áreas de:

Artes Visuales,

Diseño,

Artes del Espectáculo,

Audiovisual,

Idiomas,

Tecnología,

Cultura General,

Desarrollo Personal. Toda la información detallada sobre los talleres, incluyendo días y horarios de cursado, se encuentra disponible en redes sociales y en el sitio web de ATL. Las inscripciones permanecen abiertas durante todo el año, ya que no hay una fecha de cierre; sin embargo, están sujetas a disponibilidad de cupos.

Cómo inscribirse en Aulas para el Tiempo Libre de la UNCuyo Hay dos modalidades de inscripción, de forma presencial y a distancia. Modalidad presencial Se debe concurrir con DNI a la sede de Aulas para el Tiempo Libre, ubicada en Paso de Los Andes 640 (casi Arístides Villanueva), en Ciudad de Mendoza.

, ubicada en Paso de Los Andes 640 (casi Arístides Villanueva), en . Horarios de atención: lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20.

lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20. Medios de pago: transferencia, tarjetas de débito o tarjetas de crédito. Modalidad online Quienes deseen inscribirse a distancia deben contactarse directamente con el área de Administración de ATL para gestionar el proceso. Para ello, deberán enviar un correo electrónico a una de las direcciones [email protected] o [email protected]. El asunto debe indicar "Inscripciones 2026" y en el cuerpo del mensaje el taller elegido.