19 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Inscripciones abiertas

¿Qué hacer en el tiempo libre? La UNCuyo presentó más de 100 talleres y actividades

Se trata de propuestas destinadas a personas mayores de 25 años que deseen conectarse con el arte, la cultura y los idiomas. Los detalles.

¿Qué hacer en el tiempo libre? La UNCuyo presentó más de 100 talleres y actividades

¿Qué hacer en el tiempo libre? La UNCuyo presentó más de 100 talleres y actividades

UNCuyo

Aulas para el Tiempo Libre (ATL) ofrece a la comunidad universitaria y a la sociedad en general diversas actividades. Se trata de una oportunidad de aprendizaje y crecimiento para aquellas personas, mayores de 25 años, que buscan incorporar nuevos conocimientos y ejercitar aquello que les apasiona.

Lee además
El Servicio Meteorológico Nacional alerta por tormentas localmente severas en Mendoza.
Para tener en cuenta

Mendoza bajo alerta por tormentas y granizo este viernes: qué dicen los pronósticos
Vendimia: arrancó la venta de entradas para turistas y hay expectativas por la Repetición.
Acto central y repeticiones

Vendimia 2026: cuáles serán los puntos de canje de entradas

La oferta de talleres, que iniciarán en marzo, formativa incluye variadas propuestas en distintas temáticas, agrupadas en las áreas de:

  • Artes Visuales,
  • Diseño,
  • Artes del Espectáculo,
  • Audiovisual,
  • Idiomas,
  • Tecnología,
  • Cultura General,
  • Desarrollo Personal.

Toda la información detallada sobre los talleres, incluyendo días y horarios de cursado, se encuentra disponible en redes sociales y en el sitio web de ATL. Las inscripciones permanecen abiertas durante todo el año, ya que no hay una fecha de cierre; sin embargo, están sujetas a disponibilidad de cupos.

Cómo inscribirse en Aulas para el Tiempo Libre de la UNCuyo

Hay dos modalidades de inscripción, de forma presencial y a distancia.

Modalidad presencial

  • Se debe concurrir con DNI a la sede de Aulas para el Tiempo Libre, ubicada en Paso de Los Andes 640 (casi Arístides Villanueva), en Ciudad de Mendoza.
  • Horarios de atención: lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20.
  • Medios de pago: transferencia, tarjetas de débito o tarjetas de crédito.

Modalidad online

Quienes deseen inscribirse a distancia deben contactarse directamente con el área de Administración de ATL para gestionar el proceso. Para ello, deberán enviar un correo electrónico a una de las direcciones [email protected] o [email protected]. El asunto debe indicar "Inscripciones 2026" y en el cuerpo del mensaje el taller elegido.

Temas
Seguí leyendo

Agustina Giacomelli, reina con vocación, raíces y sensibilidad para representar a Tunuyán

Piden actualizar el calendario de vacunación antes del inicio de clases: quiénes deben vacunarse

Cómo optimizar tus apuestas en PinUp desde Chile

Apps de apuestas en Android: instalación, permisos y controles de seguridad

Moltbook: la red social donde los humanos no somos protagonistas

Intereses y apuestas: cómo entender el costo real del dinero

La Vendimia llega a Lavalle: los 18 departamentos mostrarán su identidad en el Paseo Federal

El Quini 6 va por un pozo impresionante de $11.100 millones: cuándo se sortea y cómo jugar

LO QUE SE LEE AHORA
El Servicio Meteorológico Nacional alerta por tormentas localmente severas en Mendoza.
Para tener en cuenta

Mendoza bajo alerta por tormentas y granizo este viernes: qué dicen los pronósticos

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 18 de febrero: números ganadores del sorteo 3349.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 18 de febrero: números ganadores del sorteo 3349

Importante despligue policial en Tunuyán. 
conmoción

Revuelo en Tunuyán por una fuga de presos y la muerte de un penitenciario

Tragedia en Maipú. 
tenía 32 años

Trágica muerte de una mujer en una casa de Maipú

La mayoría de los servicios estatales se prestan con normalidad.
Contra la reforma laboral

El impacto del paro de la CGT este jueves en Mendoza: cómo funcionan micros, vuelos, bancos y comercio

El cuerpo de Sofía Devries fue hallado el miércoles en las profundidades
Informe preliminar

La autopsia reveló la causa de muerte de Sofía Devries tras una práctica de buceo en Puerto Madryn