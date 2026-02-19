19 de febrero de 2026
Piden actualizar el calendario de vacunación antes del inicio de clases: quiénes deben vacunarse

Con el ciclo lectivo a punto de comenzar, instan a las familias a revisar el carnet de vacunación y completar las dosis. Qué vacunas son obligatorias.

Es importante mantener las dosis al día, ya que es una de las mejores medidas de prevención

Foto: Cristian Lozano
Campaña de vacunación contra el virus sincicial respiratorio en Tunuyán.

Con el regreso de las clases previsto para los próximos días, desde la Sociedad Argentina de Pediatría insistieron en la importancia de completar el calendario de vacunación. Destacaron que todos los estudiantes deben estar con las vacunas al día antes de la apertura del ciclo lectivo 2026.

La campaña, difundida recientemente a través de las redes sociales, recuerda a las familias la importancia de revisar el carnet de vacunación y completar las dosis del Calendario Nacional. Es importante mantener las dosis al día, ya que es una de las mejores medidas de prevención para proteger la salud de niñas, niños y adolescentes al volver a las aulas.

Las autoridades sanitarias recordaron que las vacunas incluidas en el Calendario Nacional son gratuitas, seguras, eficaces y sin orden médica e incluyen refuerzos claves antes del inicio escolar para distintas edades. La iniciativa busca reforzar la protección contra enfermedades antes del reencuentro escolar masivo.

Quiénes deben vacunarse y qué vacunas deben recibir

Nacidos en 2021

  • Los que cumplen 5 años en 2026
  • Deben recibir: IPV (polio), triple viral SRP, triple bacteriana celular y varicela
  • No hace falta esperar al cumpleaños, ya pueden vacunarse
02 de febrero de 2026, Hospital de Luján, apertura, vacunatorio, calendario vacunación, vacunas, salud
Destacaron que todos los estudiantes deben estar con las vacunas al día antes de la apertura del ciclo lectivo 2026

Nacidos en 2015

  • Los que cumplen 11 años en 2026
  • Deben recibir: VPH (dosis única), meningococo (dosis única), triple bacteriana acelular y fiebre amarilla, principalmente en zonas de riesgo
  • No hace falta esperar al cumpleaños, ya pueden vacunarse

Beneficios de la vacunación antes de clases

  • Reduce la propagación de enfermedades contagiosas en las escuelas.

  • Favorece un entorno educativo seguro para estudiantes y docentes.

  • Permite cumplir con las exigencias de salud pública en el regreso a la presencialidad.

Este llamado se suma a las recomendaciones médicas para que las familias también organicen los hábitos de sueño, hidratación y hábitos saludables de los más chicos antes de comenzar las clases, reforzando el enfoque preventivo para un ciclo lectivo saludable.

