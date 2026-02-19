Dolor y conmoción por la muerte del jefe de la Alcaidía de Tunuyán tras la fuga de dos presos

La fuga de dos presos de la Alcaidía de Tunuyán terminó con un trágico desenlace: la muerte Pablo Antonio Rivero Ríos , de 43 años, quien se desempeñaba como jefe de la Alcaidía del Alojamiento Transitorio desde noviembre de 2025. El hecho generó profunda conmoción en el departamento y en la fuerza policial de Mendoza .

Rivero llevaba 21 años de servicio en el Servicio Penitenciario y falleció este mediodía mientras participaba del operativo para recapturar a los presos fugados . En medio del despliegue sufrió una descompensación y fue trasladado de urgencia al hospital Scaravelli, donde ingresó sin signos vitales .

De acuerdo a la información que obtuvo Noticiero Andino , el agente padecía una patología cardíaca y, días atrás, había sufrido un preinfarto , motivo por el cual estuvo con licencia médica . Sin embargo, según indicaron allegados, habría regresado a su puesto de manera anticipada durante esta semana.

En el marco de la tensa situación vivida en la Alcaidía, Rivero se descompensó y habría sufrido un infarto que finalmente le provocó la muerte.

Trayectoria y carrera penitenciaria

Oriundo de San Rafael, Rivero inició su carrera en 2004 y desarrolló gran parte de su labor en el sur provincial. A lo largo de su trayectoria cumplió funciones en áreas de Seguridad Externa e Interna, Unidad de Seguridad y Traslado, Conserjería, entre otros. También trabajó en los Complejos de Boulogne Sur Mer y San Felipe.

Complejo-san-felipe.jpg También trabajó en los Complejos de Boulogne Sur Mer y San Felipe

En 2024 obtuvo el ascenso a la jerarquía de Alcaide, consolidando una carrera marcada por la capacitación constante. Contaba con el título de Técnico Universitario en Seguridad Pública y un bachillerato con orientación en Seguridad.

Vida personal y legado

Pablo Antonio Rivero Ríos era padre de cuatro hijos y estaba casado con una agente penitenciaria que actualmente cumple funciones en la Farmacia Central, en la sección de Depósitos Sanitarios del Complejo de Alojamiento del sur mendocino.

Además, era hijo del reconocido comisario Juan Antonio Rivero, quien se desempeña en el Instituto de Seguridad Pública con sede en San Rafael.

Su fallecimiento dejó un profundo pesar en el ámbito penitenciario y en la comunidad mendocina

Fuga de presos tunuyan policia

El duro relato de un compañero de trabajo

En medio del dolor, un allegado al jefe penitenciario expresó su indignación con un crudo testimonio que refleja el malestar de su entorno más cercano: "Ellos lo mataron, y podría haber sido yo también, porque la pasé muy mal".

Y continuó: "Este muchacho ya había estado en una situación límite. Lo tuvieron en terapia intensiva, lo reanimaron, lo conectaron por todos lados. Y luego lo volvieron a mandar al mismo lugar. ¿Entendés que tenía 43 años? Lo mataron".

El hombre también apuntó contra las condiciones laborales que, según denunció, afrontaba Rivero: "No le pagaban los pasajes hasta hace 10 días. Gastaba alrededor de 50 mil pesos por día para venir a trabajar. Ni siquiera aceleraron los trámites para que pudiera viajar sin costo. Lo arruinaron económicamente. Ahora arruinaron a toda una familia".