20 de febrero de 2026
Sitio Andino
¡impresionante!

Guaymallén: manejaba en contramano y superaba cuatro veces el límite de alcoholemia permitido

El conductor de 40 años fue detenido en un control policial en calle 25 de Mayo y Elpidio González.

Por Sitio Andino Policiales

Un hombre de 40 años fue detenido este martes por la noche en Guaymallén luego de ser sorprendido circulando en contramano y con un alto nivel de alcohol en sangre. El control de alcoholemia arrojó positivo y el número sorprendió.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.10 en la intersección de calle 25 de Mayo y Elpidio González, jurisdicción de la Comisaría 44°. Según informó la Policía, personal de la Vial se encontraba realizando tareas operativas en la zona cuando advirtió que un vehículo Renault Fluence avanzaba en sentido contrario al permitido.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a detener la marcha del rodado e identificar al conductor: C.R.F., de 40 años.

Se le practicó el dosaje de alcohol correspondiente, el cual arrojó un resultado de 2,13 gramos de alcohol por litro de sangre.

Cabe recordar que el límite máximo permitido en Mendoza es de 0,5 g/l, por lo que el conductor superaba ampliamente el nivel autorizado para circular.

Frente a esta situación, el hombre fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 44°, mientras que el vehículo quedó secuestrado.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia contravencional.

