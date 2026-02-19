Citaron a indagatoria a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino: les prohibieron salir del país

El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, citó este jueves al presidente de la AFA, Claudio Tapia , al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes en una causa que investiga la presunta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

La misma resolución dispuso la prohibición de salida del país para los involucrados a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos , y deberán presentarse a la indagatoria en dos fechas distintas:

El organismo impositivo ARCA, ex AFIP , había solicitado a Amarante que citaran a esos dirigentes de la AFA a raíz de la causa que ambos arrastran por presuntas irregularidades en esa institución.

Según la causa, AFA habría retenido montos vinculados a IVA , Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social sin ingresarlos al fisco dentro del plazo legal. En el expediente constan 69 hechos independientes ocurridos durante 19 meses consecutivos, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Según la acusación, los importes retenidos se desglosan de la siguiente manera:

Más de $663 millones en IVA;

Casi $2.000 millones en Ganancias;

Más de $8.016 millones bajo el régimen del artículo 79;

$8.675 millones en aportes previsionales.

image Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, los presunto involucrados.

Julio de 2025 aparece como el mes con mayor volumen investigado. El Régimen Penal Tributario prevé penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención que no depositen fondos descontados a terceros.

ARCA sostuvo que la AFA contó con capacidad financiera suficiente durante el período investigado, con acreditaciones bancarias millonarias y colocaciones a plazo fijo, lo que refuerza la hipótesis de una omisión deliberada. Además de Tapia y Toviggino, también fueron citados: