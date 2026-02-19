19 de febrero de 2026
Citaron a indagatoria a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino: les prohibieron salir del país

El titular y el tesorero de la AFA fueron citados por el juez Diego Amarante, por la presunta apropiación de fondos. Las resoluciones de la Justicia.

Por Sitio Andino Deportes

El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, citó este jueves al presidente de la AFA, Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes en una causa que investiga la presunta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

La misma resolución dispuso la prohibición de salida del país para los involucrados a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, y deberán presentarse a la indagatoria en dos fechas distintas:

Según la causa, AFA habría retenido montos vinculados a IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social sin ingresarlos al fisco dentro del plazo legal. En el expediente constan 69 hechos independientes ocurridos durante 19 meses consecutivos, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Según la acusación, los importes retenidos se desglosan de la siguiente manera:

  • Más de $663 millones en IVA;
  • Casi $2.000 millones en Ganancias;
  • Más de $8.016 millones bajo el régimen del artículo 79;
  • $8.675 millones en aportes previsionales.
image
Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, los presunto involucrados.

Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, los presunto involucrados.

Julio de 2025 aparece como el mes con mayor volumen investigado. El Régimen Penal Tributario prevé penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención que no depositen fondos descontados a terceros.

ARCA sostuvo que la AFA contó con capacidad financiera suficiente durante el período investigado, con acreditaciones bancarias millonarias y colocaciones a plazo fijo, lo que refuerza la hipótesis de una omisión deliberada. Además de Tapia y Toviggino, también fueron citados:

  • Cristian Ariel Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario general de AFA;
  • Gustavo Roberto Lorenzo, director general del organismo;
  • Víctor Blanco Rodríguez, exsecretario general.
