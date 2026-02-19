Gran cierre de Franco Colapinto en Bahréin: sexto puesto y liderazgo interno en Alpine

Franco Colapinto completó 120 vueltas en Sakhir y cerró su preparación con una jornada exigente y positiva.

El piloto argentino Franco Colapinto cerró este jueves su última prueba oficial de pretemporada en la Fórmula 1 con un rendimiento más que alentador: finalizó sexto , marcó un mejor tiempo de 1:33.818 y fue el piloto más rápido del Alpine F1 Team en el Circuito Internacional de Bahréin .

En una jornada de altísima exigencia física y técnica , el argentino completó nada menos que 120 vueltas , sumando kilómetros clave en su adaptación a la máxima categoría y cerrando su participación en los tests con sensaciones positivas y un enorme volumen de trabajo acumulado .

A medida que avanzaba la sesión vespertina, Colapinto fue mejorando sus registros: primero bajó a 1:34.622 , luego escaló posiciones y finalmente selló su mejor giro con 1:33.818 , que lo dejó sexto en la tabla general del penúltimo día de ensayos.

2 Oscar Piastri – 1:32.861 (86)

3 Max Verstappen – 1:33.162 (139)

4 Lewis Hamilton – 1:33.408 (78)

5 Lando Norris – 1:33.453 (72)

6 Colapinto – 1:33.818 (120 vueltas)

Detrás quedaron Nico Hülkenberg, George Russell, Esteban Ocon y Liam Lawson.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2024511021818253640&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ VUELTA, FRANCO! Excelente Colapinto para mejorar su marca a 1:33.818 y escalar varios puestos en la tabla.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 19, 2026

Mucho rodaje, simulación de largada y cierre de pretemporada

Durante el día, Colapinto superó la barrera de las 100 vueltas, realizó simulación de largada, giró con neumáticos medios en distintos stints y volvió varias veces a pista en el tramo final para afinar tiempos.

Fue una jornada completa:

rodaje largo, trabajo de puesta a punto, ritmo de carrera y vueltas rápidas.

Con este resultado, el argentino cerró definitivamente su pretemporada, ya que este viernes el Alpine será manejado exclusivamente por su compañero, el francés Pierre Gasly.

Balance positivo antes del debut

Colapinto termina los tests con:

más de 170 vueltas totales entre sesiones

mejor tiempo interno del equipo Alpine

sexto puesto general en el penúltimo día

adaptación acelerada a la F1

La bandera argentina vuelve a decir presente en la Fórmula 1, y Franco llega al arranque del campeonato con confianza, experiencia acumulada y un respaldo técnico fuerte.