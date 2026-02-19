19 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Franco Colapinto

Gran cierre de Franco Colapinto en Bahréin: sexto puesto y liderazgo interno en Alpine

El argentino Franco Colapinto terminó 6° en Bahréin y fue el más rápido de la escudería Alpine en el cierre de su pretemporada en la F1. Mirá lo que pasó.

Franco Colapinto completó 120 vueltas en Sakhir y cerró su preparación con una jornada exigente y positiva.

Franco Colapinto completó 120 vueltas en Sakhir y cerró su preparación con una jornada exigente y positiva.

El piloto argentino Franco Colapinto cerró este jueves su última prueba oficial de pretemporada en la Fórmula 1 con un rendimiento más que alentador: finalizó sexto, marcó un mejor tiempo de 1:33.818 y fue el piloto más rápido del Alpine F1 Team en el Circuito Internacional de Bahréin.

En una jornada de altísima exigencia física y técnica, el argentino completó nada menos que 120 vueltas, sumando kilómetros clave en su adaptación a la máxima categoría y cerrando su participación en los tests con sensaciones positivas y un enorme volumen de trabajo acumulado.

Lee además
Franco Colapinto giró fuerte en Bahréin y completó su última jornada de pruebas antes del arranque del Mundial.
automovilismo

Franco Colapinto fue séptimo en Bahréin y cierra su pretemporada con buenas sensaciones en la Fórmula 1
Franco Colapinto se prepara para su primera temporada completa como piloto titular en la Fórmula 1.
automovilismo

Atento Franco Colapinto: la F1 elogia a Alpine y anticipa un salto de calidad para la temporada 2026

Así quedaron los principales tiempos:

1 Andrea Kimi Antonelli – 1:32.803 (79 vueltas)

2 Oscar Piastri – 1:32.861 (86)

3 Max Verstappen – 1:33.162 (139)

4 Lewis Hamilton – 1:33.408 (78)

5 Lando Norris – 1:33.453 (72)

6 Colapinto1:33.818 (120 vueltas)

Detrás quedaron Nico Hülkenberg, George Russell, Esteban Ocon y Liam Lawson.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2024511021818253640&partner=&hide_thread=false

Mucho rodaje, simulación de largada y cierre de pretemporada

Durante el día, Colapinto superó la barrera de las 100 vueltas, realizó simulación de largada, giró con neumáticos medios en distintos stints y volvió varias veces a pista en el tramo final para afinar tiempos.

Fue una jornada completa:

rodaje largo, trabajo de puesta a punto, ritmo de carrera y vueltas rápidas.

Con este resultado, el argentino cerró definitivamente su pretemporada, ya que este viernes el Alpine será manejado exclusivamente por su compañero, el francés Pierre Gasly.

Balance positivo antes del debut

Colapinto termina los tests con:

más de 170 vueltas totales entre sesiones

mejor tiempo interno del equipo Alpine

sexto puesto general en el penúltimo día

adaptación acelerada a la F1

La bandera argentina vuelve a decir presente en la Fórmula 1, y Franco llega al arranque del campeonato con confianza, experiencia acumulada y un respaldo técnico fuerte.

Temas
Seguí leyendo

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras una pretemporada alentadora

Charles Leclerc fue el más rápido en los tests de pretemporada de Baréin

Franco Colapinto encendió alarmas en Baréin: bandera roja, último puesto y un Alpine bajo la lupa

Franco Colapinto acelera rumbo a la temporada: horarios y cómo ver los tests de Fórmula 1 en Baréin

Franco Colapinto rompe el molde en la Fórmula 1 y ya es top 12 mundial en popularidad

Preocupación en la Selección por las lesiones antes de la Finalissima y el equipo que analiza Scaloni

José Luis Chilavert habló del polémico cruce Vinícius-Prestianni y apuntó contra Mbappé

Vuelta de Mendoza: a 50 años de historia, los campeones mendocinos que construyeron una leyenda

LO QUE SE LEE AHORA
Gabriel Brizuela fue el último mendocino en levantar la copa de la Vuelta de Mendoza (Foto archivo).
polideportivo

Vuelta de Mendoza: a 50 años de historia, los campeones mendocinos que construyeron una leyenda

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 18 de febrero: números ganadores del sorteo 3349.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 18 de febrero: números ganadores del sorteo 3349

Cuánto gana un trabajador de banco en Argentina y por qué el gremio se suma al paro general de la CGT
Escenario gremial

Cuánto gana un bancario en Argentina y por qué el gremio se suma al paro general de la CGT

Encontraron muerta a la buceadora desaparecida en las profundidades de Chubut
Trágico desenlace en Puerto Madryn

Confirmaron la muerte de Sofía Devries: encontraron el cuerpo de la buceadora desaparecida en Chubut

Importante despligue policial en Tunuyán. 
conmoción

Revuelo en Tunuyán por una fuga de presos y la muerte de un penitenciario

Por qué no cobré la Beca Progresar de febrero 2026
A tener en cuenta

Por qué no cobré la Beca Progresar de febrero 2026