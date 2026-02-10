Franco Colapinto acelera rumbo a la temporada: horarios y cómo ver los tests de Fórmula 1 en Baréin

Franco Colapinto comenzará su primera pretemporada como piloto titular en los tests oficiales de la Formula One en Baréin.

Arranca la cuenta regresiva para Franco Colapinto . El piloto argentino vivirá desde este miércoles su primer gran desafío del año al participar de los tests oficiales de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin, una instancia clave para afinar el rendimiento del auto y empezar a medir fuerzas con el resto de la parrilla.

Serán tres días de actividad intensa , del miércoles 11 al viernes 13 de febrero , con los 22 pilotos y las 11 escuderías compartiendo pista en jornadas extendidas que marcarán el pulso inicial de la temporada 2026.

RacingNews365 revela los sueldos Franco Colapinto entre los pilotos peor pagos de la Fórmula 1

automovilismo Franco Colapinto rompe el molde en la Fórmula 1 y ya es top 12 mundial en popularidad

Cada equipo dispondrá de nueve horas diarias en pista , aunque solo podrá girar un auto por vez , por lo que los pilotos se alternarán según la planificación interna de cada escudería. En el caso de Colapinto, será su primera pretemporada completa como titular , luego de haber sumado experiencia previa como suplente en 2024 y 2025.

El argentino llega con rodaje: ya completó 118 vueltas en los ensayos privados de Barcelona , mientras que su equipo acumuló 349 giros sin inconvenientes mayores , una señal positiva en la previa.

Además, Colapinto conoce el trazado de Sakhir por sus pasos en Fórmula 3 y Fórmula 2, aunque será su estreno absoluto allí con un Fórmula 1, un dato no menor para el proceso de adaptación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColapintoFiles/status/2021124587044405478&partner=&hide_thread=false Franco Colapinto vía Instagram!



Presente en el circuito de Bahrain de cara a los tests, VAMOSSSS pic.twitter.com/qCSuzHrPmO — 43 (@ColapintoFiles) February 10, 2026

Horarios, TV y todo lo que hay que saber del debut en Baréin

Los entrenamientos se desarrollarán en el Circuito Internacional de Baréin, escenario habitual de las pretemporadas y futura sede de una fecha del calendario.

Días de actividad: miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de febrero

Horario Argentina: de 4 a 13 hs

Televisación: Fox Sports (Argentina) y Disney+ (Latinoamérica)

Solo se transmitirá la última hora de cada jornada

Horarios por región:

Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay: 4 a 13 hs

Perú, Colombia y Ecuador: 2 a 11 hs

México y Centroamérica: 1 a 10 hs

España: 8 a 17 hs

Baréin: 10 a 19 hs