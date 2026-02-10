Franco Colapinto acelera rumbo a la temporada: horarios y cómo ver los tests de Fórmula 1 en Baréin

Arranca la cuenta regresiva para Franco Colapinto. El piloto argentino vivirá desde este miércoles su primer gran desafío del año al participar de los tests oficiales de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin, una instancia clave para afinar el rendimiento del auto y empezar a medir fuerzas con el resto de la parrilla.
Serán tres días de actividad intensa, del miércoles 11 al viernes 13 de febrero, con los 22 pilotos y las 11 escuderías compartiendo pista en jornadas extendidas que marcarán el pulso inicial de la temporada 2026.
Cómo serán los tests y qué rol tendrá Franco Colapinto
Cada equipo dispondrá de nueve horas diarias en pista, aunque solo podrá girar un auto por vez, por lo que los pilotos se alternarán según la planificación interna de cada escudería. En el caso de Colapinto, será su primera pretemporada completa como titular, luego de haber sumado experiencia previa como suplente en 2024 y 2025.