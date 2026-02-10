Franco Colapinto rompe el molde en la Fórmula 1 y ya es top 12 mundial en popularidad

El impacto de Franco Colapinto ya no se mide solo en décimas de segundo. En apenas meses dentro de la Formula 1, el piloto argentino se transformó en una verdadera potencia mediática global, impulsado por una marea de fanáticos que lo acompaña carrera tras carrera y también en redes sociales.
Un reciente ranking internacional terminó de confirmar lo que ya se percibía en el paddock: Colapinto juega en las grandes ligas de la popularidad, incluso por encima de nombres consolidados de la categoría.
Franco Colapinto, entre los más populares del planeta F1
El listado, elaborado por el sitio College Football Network, clasifica a los 22 pilotos de la parrilla 2026 según su cantidad de seguidores en Instagram. Allí, el argentino aparece en el puesto 12 del ranking mundial, con 5,3 millones de seguidores, quedando a las puertas del top 10.
El dato no es menor: Colapinto alcanzó esa cifra sin haber completado siquiera una temporada completa en la Fórmula 1, algo que el propio informe destaca como un fenómeno poco habitual.
“Es principalmente gracias a su enorme base de fanáticos en Argentina”, remarca el estudio, subrayando el fuerte “efecto arrastre” del público albiceleste en redes sociales.
Actualmente piloto de Alpine, el pilarense combina carisma, rendimiento y cercanía con la gente, una fórmula que explica su crecimiento sostenido fuera de la pista.
Uno de los puntos más llamativos del ranking es la lista de pilotos que quedaron por debajo del argentino. Colapinto supera en seguidores a corredores de trayectoria y peso específico en la categoría, como Alex Albon, Nico Hülkenberg y Esteban Ocon.