Franco Colapinto rompe el molde en la Fórmula 1 y ya es top 12 mundial en popularidad

El piloto argentino Franco Colapinto vive un crecimiento meteórico dentro y fuera de la pista en la Fórmula 1. Mirá lo que pasó.

Franco Colapinto se convirtió en una de las grandes potencias mediáticas de la Fórmula 1 en tiempo récord.

Por Sitio Andino Deportes

El impacto de Franco Colapinto ya no se mide solo en décimas de segundo. En apenas meses dentro de la Formula 1, el piloto argentino se transformó en una verdadera potencia mediática global, impulsado por una marea de fanáticos que lo acompaña carrera tras carrera y también en redes sociales.

Un reciente ranking internacional terminó de confirmar lo que ya se percibía en el paddock: Colapinto juega en las grandes ligas de la popularidad, incluso por encima de nombres consolidados de la categoría.

Franco Colapinto, entre los más populares del planeta F1

El listado, elaborado por el sitio College Football Network, clasifica a los 22 pilotos de la parrilla 2026 según su cantidad de seguidores en Instagram. Allí, el argentino aparece en el puesto 12 del ranking mundial, con 5,3 millones de seguidores, quedando a las puertas del top 10.

El dato no es menor: Colapinto alcanzó esa cifra sin haber completado siquiera una temporada completa en la Fórmula 1, algo que el propio informe destaca como un fenómeno poco habitual.

Es principalmente gracias a su enorme base de fanáticos en Argentina”, remarca el estudio, subrayando el fuerte “efecto arrastre” del público albiceleste en redes sociales.

Actualmente piloto de Alpine, el pilarense combina carisma, rendimiento y cercanía con la gente, una fórmula que explica su crecimiento sostenido fuera de la pista.

A quiénes ya superó Franco Colapinto

Uno de los puntos más llamativos del ranking es la lista de pilotos que quedaron por debajo del argentino. Colapinto supera en seguidores a corredores de trayectoria y peso específico en la categoría, como Alex Albon, Nico Hülkenberg y Esteban Ocon.

También aparece por encima de jóvenes promesas europeas como Ollie Bearman y Gabriel Bortoleto, confirmando que su impacto ya excede lo deportivo y lo posiciona como una de las figuras emergentes más fuertes de toda la Fórmula 1.

El top de la Fórmula 1 y el lugar que ya ocupa el argentino

El ranking es liderado por Lewis Hamilton, actual figura de Ferrari, con 42,2 millones de seguidores, seguido por Charles Leclerc y Max Verstappen.

Detrás de ellos aparecen nombres consagrados como Carlos Sainz, Fernando Alonso, Sergio Pérez y Lando Norris, un grupo selecto en el que Franco Colapinto ya empieza a codearse.

