Franco Colapinto rompe el molde en la Fórmula 1 y ya es top 12 mundial en popularidad

Franco Colapinto se convirtió en una de las grandes potencias mediáticas de la Fórmula 1 en tiempo récord.

El impacto de Franco Colapinto ya no se mide solo en décimas de segundo. En apenas meses dentro de la Formula 1 , el piloto argentino se transformó en una verdadera potencia mediática global , impulsado por una marea de fanáticos que lo acompaña carrera tras carrera y también en redes sociales.

Un reciente ranking internacional terminó de confirmar lo que ya se percibía en el paddock: Colapinto juega en las grandes ligas de la popularidad , incluso por encima de nombres consolidados de la categoría.

El listado, elaborado por el sitio College Football Network, clasifica a los 22 pilotos de la parrilla 2026 según su cantidad de seguidores en Instagram. Allí, el argentino aparece en el puesto 12 del ranking mundial , con 5,3 millones de seguidores , quedando a las puertas del top 10 .

El dato no es menor: Colapinto alcanzó esa cifra sin haber completado siquiera una temporada completa en la Fórmula 1 , algo que el propio informe destaca como un fenómeno poco habitual.

“Es principalmente gracias a su enorme base de fanáticos en Argentina”, remarca el estudio, subrayando el fuerte “efecto arrastre” del público albiceleste en redes sociales.

Actualmente piloto de Alpine, el pilarense combina carisma, rendimiento y cercanía con la gente, una fórmula que explica su crecimiento sostenido fuera de la pista.

A quiénes ya superó Franco Colapinto

Uno de los puntos más llamativos del ranking es la lista de pilotos que quedaron por debajo del argentino. Colapinto supera en seguidores a corredores de trayectoria y peso específico en la categoría, como Alex Albon, Nico Hülkenberg y Esteban Ocon.

También aparece por encima de jóvenes promesas europeas como Ollie Bearman y Gabriel Bortoleto, confirmando que su impacto ya excede lo deportivo y lo posiciona como una de las figuras emergentes más fuertes de toda la Fórmula 1.

El top de la Fórmula 1 y el lugar que ya ocupa el argentino

El ranking es liderado por Lewis Hamilton, actual figura de Ferrari, con 42,2 millones de seguidores, seguido por Charles Leclerc y Max Verstappen.

Detrás de ellos aparecen nombres consagrados como Carlos Sainz, Fernando Alonso, Sergio Pérez y Lando Norris, un grupo selecto en el que Franco Colapinto ya empieza a codearse.