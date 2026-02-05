5 de febrero de 2026
RacingNews365 revela los sueldos

Franco Colapinto entre los pilotos peor pagos de la Fórmula 1

Franco Colapinto percibirá hasta 1 millón de dólares, mientras Max Verstappen cobrará 70 millones.

Franco Colapinto, uno de los salarios más bajos de la Fórmula 1.

Franco Colapinto, uno de los salarios más bajos de la Fórmula 1.

Un informe especializado sacó a la luz la lista de salarios base de los pilotos de Fórmula 1 para la temporada 2026, revelando una brecha económica impactante de hasta setenta veces entre el campeón mejor pago y los debutantes, grupo en el que se encuentra el argentino Franco Colapinto.

El listado publicado por RacingNews365 ubica al piloto de Pilar en el escalón más bajo de la grilla salarial junto al debutante Arvid Lindblad (Racing Bulls).

El contrato de Colapinto en Alpine F1 Team, escudería a la que llega tras su paso por Williams y luego de reemplazar a Jack Doohan, oscila entre los 500.000 y 1 millón de dólares anuales. Esta cifra corresponde únicamente al sueldo fijo, sin contar bonificaciones por puntos, podios o patrocinadores personales.

En la cima absoluta del ranking se mantiene el neerlandés Max Verstappen (Red Bull Racing), con un ingreso base de 70 millones de dólares, seguido de cerca por Lewis Hamilton, quien en su nueva etapa en Ferrari percibe 60 millones.

La "clase media" de la parrilla muestra datos curiosos, como el regreso de Sergio "Checo" Pérez con la nueva escudería Cadillac, cobrando 8 millones de dólares (una baja respecto a su etapa en Red Bull), y la vigencia de Fernando Alonso en Aston Martin con 20 millones. Por su parte, el actual campeón del mundo, Lando Norris (McLaren), tiene garantizados 30 millones.

El Top 5 de los mejores pagos en la Fórmula 1

  • Max Verstappen (Red Bull): u$s 70 millones.
  • Lewis Hamilton (Ferrari): u$s 60 millones.
  • George Russell (Mercedes): u$s 34 millones.
  • Charles Leclerc (Ferrari): u$s 34 millones.
  • Lando Norris (McLaren): u$s 30 millones.

La zona baja se los salarios de la Fórmula 1

  • Liam Lawson y Oliver Bearman: u$s 1 millón.
  • Franco Colapinto (Alpine) y Arvid Lindblad: entre u$s 500.000 y u$s 1 millón.
