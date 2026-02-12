12 de febrero de 2026
Charles Leclerc fue el más rápido en los tests de pretemporada de Baréin

El piloto de Ferrari Charles Leclerc marcó el mejor tiempo del segundo día y mostró un auto confiable en la Fórmula 1. Mirá lo sucedido.

Charles Leclerc marcó el mejor registro del jueves en Sakhir y Ferrari mostró solidez en ritmo y fiabilidad.

Por Sitio Andino Deportes

Charles Leclerc fue el más veloz durante la sesión diurna del segundo día de los tests de pretemporada de Fórmula 1 que se disputan en el Circuito Internacional de Baréin. El monegasco marcó un tiempo de 1:34,273 y completó 62 vueltas, un dato clave que refleja la confiabilidad del Ferrari en esta etapa inicial del calendario 2026.

Ferrari muestra ritmo y fiabilidad en el arranque de las pruebas

Además del mejor registro del día, el trabajo de Leclerc dejó buenas sensaciones en cuanto al rendimiento general del monoplaza. La escudería italiana priorizó la acumulación de kilómetros y la evaluación de diferentes configuraciones, uno de los principales objetivos de estos ensayos.

En el segundo puesto terminó el británico Lando Norris (McLaren), mientras que el tercer lugar fue para el francés Pierre Gasly (Alpine), compañero de equipo del argentino Franco Colapinto, a casi dos segundos y medio del tiempo del líder.

Más atrás se ubicaron Oliver Bearman (Haas), Alexander Albon (Williams), Nico Hülkenberg (Audi), Liam Lawson (Racing Bulls), Sergio “Checo” Pérez (Cadillac) y Fernando Alonso (Aston Martin), completando el top ten de la jornada.

Franco Colapinto participó de la sesión nocturna y sigue sumando experiencia

También giraron durante la jornada Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) e Isack Hadjar (Red Bull), aunque ninguno de los dos logró registrar tiempo oficial.

La actividad en Baréin continuó luego con la sesión nocturna, que se extendió hasta las 13 (hora argentina) y contó con la presencia de Colapinto, quien el miércoles había finalizado en la última posición. Para el piloto argentino, estos ensayos representan una etapa clave de adaptación y acumulación de kilómetros antes del inicio formal del campeonato.

Los tests seguirán en los próximos días y funcionan como primer termómetro del año, aunque sin conclusiones definitivas: cada equipo trabaja con programas distintos, cargas de combustible variables y simulaciones específicas, por lo que los tiempos deben leerse con cautela.

