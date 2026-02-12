12 de febrero de 2026
La Laguna del Diamante, un destino ideal para la pesca: todo lo que tenés que saber

La temporada 2025/26 sigue habilitada en la Laguna del Diamante. Carnet, costos, especies permitidas, métodos de pesca y recomendaciones clave antes de viajar.

La Laguna del Diamante mantiene abierta su temporada de pesca deportiva, con cupos, sectores delimitados y estrictas medidas de cuidado ambiental.

Por Sitio Andino Deportes

La temporada de pesca deportiva 2025/2026 continúa vigente en la Laguna del Diamante, uno de los escenarios naturales más impactantes de Mendoza y punto de encuentro para pescadores de toda la región. Con acceso controlado, cantidad limitada de capturas y un fuerte enfoque en la preservación ambiental, el área ofrece una experiencia única en plena alta montaña.

Ubicada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, la laguna requiere planificación previa: permisos, carnet habilitante, elección del día según el clima y respeto por el reglamento son fundamentales para disfrutar la jornada sin contratiempos.

Además, el ingreso a la reserva tiene un valor de $7.000 por persona, mientras que los niños hasta 12 años y los jubilados no pagan entrada.

El permiso de acceso debe tramitarse online, y se recomienda hacerlo con anticipación debido a los cupos diarios.

Resolución 327-2025-DAP BO

Qué peces se pueden sacar y cómo pescar

En la Laguna del Diamante predomina la trucha fontinalis (fontinari), la especie más abundante del espejo de agua. La pesca es regulada y con cantidad limitada de ejemplares por persona.

Las únicas modalidades habilitadas son:

Spinning

Pesca con mosca

Está terminantemente prohibido pescar con carnada.

También existen sectores específicos donde se puede pescar y otros donde la actividad está prohibida, por lo que es obligatorio respetar la cartelería y las indicaciones del personal.

Controles ambientales estrictos

Uno de los puntos centrales del operativo es la protección del ecosistema: en el puesto de control de Alvarado se entrega una bolsa numerada para residuos, que debe devolverse al salir con toda la basura generada. La regla es clara: todo lo que sube, baja (Wader de pesca).

Estado del camino y consejos clave

El acceso se encuentra en buenas condiciones generales, aunque se recomienda manejar con extrema precaución, especialmente en tramos de ripio.

Además, es fundamental chequear el pronóstico del tiempo antes de viajar. El viento, el sol y las temperaturas cambian rápido en altura, por lo que elegir el día adecuado puede marcar la diferencia.

Con su paisaje imponente y pesca de calidad, la Laguna del Diamante sigue siendo uno de los destinos estrella de Mendoza. Pero la experiencia depende del compromiso del visitante: respetar normas, cuidar el ambiente y planificar cada detalle es parte del viaje.

