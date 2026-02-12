La Laguna del Diamante, un destino ideal para la pesca: todo lo que tenés que saber

La temporada de pesca deportiva 2025/2026 continúa vigente en la Laguna del Diamante, uno de los escenarios naturales más impactantes de Mendoza y punto de encuentro para pescadores de toda la región. Con acceso controlado, cantidad limitada de capturas y un fuerte enfoque en la preservación ambiental, el área ofrece una experiencia única en plena alta montaña.
Ubicada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, la laguna requiere planificación previa: permisos, carnet habilitante, elección del día según el clima y respeto por el reglamento son fundamentales para disfrutar la jornada sin contratiempos.
Uno de los puntos centrales del operativo es la protección del ecosistema: en el puesto de control de Alvarado se entrega una bolsa numerada para residuos, que debe devolverse al salir con toda la basura generada. La regla es clara: todo lo que sube, baja (Wader de pesca).
Estado del camino y consejos clave
El acceso se encuentra en buenas condiciones generales, aunque se recomienda manejar con extrema precaución, especialmente en tramos de ripio.
Además, es fundamental chequear el pronóstico del tiempo antes de viajar. El viento, el sol y las temperaturas cambian rápido en altura, por lo que elegir el día adecuado puede marcar la diferencia.
Con su paisaje imponente y pesca de calidad, la Laguna del Diamante sigue siendo uno de los destinos estrella de Mendoza. Pero la experiencia depende del compromiso del visitante: respetar normas, cuidar el ambiente y planificar cada detalle es parte del viaje.