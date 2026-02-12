12 de febrero de 2026
River busca la recuperación ante Argentinos: hora y dónde verlo

El Club Atlético River Plate choca con el Bicho por una nueva fecha del Torneo Apertura. Mirá los detalles del duelo.

River tiene una parada brava ante Argentinos Juniors.

El Club Atlético River Plate afrontará este jueves desde las 21.15 una visita de alto riesgo frente a Argentinos Juniors, por la quinta fecha del Torneo Apertura. Tras el golpe 4-1 ante Tigre en el Monumental, el equipo de Marcelo Gallardo llega presionado, obligado a reaccionar y con decisiones fuertes.

El encuentro se jugará en el estadio Diego Armando Maradona y será televisado por TNT Sports.

Gallardo banca al equipo, suma a Kendry Páez y mete mano en el once

Luego de la noche negra del sábado, el “Muñeco” mantuvo una charla puertas adentro con el plantel. Sin reproches públicos, marcó que lo ocurrido no puede repetirse, pero también ratificó su confianza en el grupo y en el trabajo realizado desde el reinicio de la pretemporada.

En cancha, Gallardo les dará revancha a la mayoría de los titulares del último partido. Los cambios confirmados serían Giuliano Galoppo por Fausto Vera (expulsado) y el regreso de Marcos Acuña, ya recuperado, en lugar de Matías Viña. Además, persiste una duda en la zaga central entre Paulo Díaz y Rivero.

La gran novedad estará en el banco: Kendry Páez fue convocado tras su período de adaptación, y también aparece Joaquín Freitas, delantero de 19 años que suma su segunda citación oficial.

En el arco, Franco Armani aún no recibió el alta médica, por lo que continuará Santiago Beltrán. El campeón del mundo apunta a volver el martes, cuando River enfrente a Ciudad Bolívar por Copa Argentina.

River necesita reaccionar en La Paternal y cortar una racha negativa

El contexto no ayuda: River perdió sus últimas dos visitas a Argentinos, aunque fueron con otro entrenador. El dato alentador es que Gallardo nunca cayó en ese estadio: de cuatro partidos, ganó tres y empató uno.

Además, el duelo tendrá un condimento especial: River volverá a cruzarse con Enzo Pérez, hoy en Argentinos Juniors, uno de los héroes de Madrid, que será recibido con afecto por sus ex compañeros y el propio DT.

Del lado del “Bicho”, el equipo de Nicolás Diez llega tras caer ante Racing, pero sigue siendo uno de los conjuntos más intensos del torneo, especialmente de local.

Para River, el mensaje es claro: no puede permitirse otro tropiezo. La visita a La Paternal aparece como una prueba de carácter, donde el Millonario buscará dejar atrás el papelón ante Tigre, recuperar confianza y empezar a enderezar un arranque de campeonato que encendió alarmas.

La síntesis de River

Los resultados del Torneo Apertura

Las posiciones del Torneo Apertura

