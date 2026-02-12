12 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
el detalle completo

El Tomba y Maipú arrancan la Primera Nacional y sólo se podrán ver por LPF Play: cuánto costará

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba y el Cruzado saltan a la cancha por la dura Primera Nacional. Repasá donde ver los cotejos.

Godoy Cruz debuta este viernes y Maipú juega el sábado: ambos deberán seguirse por LPF Play, la nueva plataforma del ascenso.

Godoy Cruz debuta este viernes y Maipú juega el sábado: ambos deberán seguirse por LPF Play, la nueva plataforma del ascenso.

Por Sitio Andino Deportes

La Asociación del Fútbol Argentino no llegó a un acuerdo con las empresas televisivas y decidió hacerse cargo de la transmisión de la Primera Nacional y el resto del ascenso a través de LPF Play. De esta manera, los partidos de Godoy Cruz y Deportivo Maipú solo podrán verse mediante esta aplicación, que tendrá un mes gratuito y luego pasará a ser paga.

Lee además
El Tomba y el Botellero van por los tres puntos.
el detalle completo

Godoy Cruz y Maipú arrancan la Primera Nacional: hora y dónde verlos
El conjunto nacional de la Copa Davis enfrentará a Turquía en septiembre, en una serie clave para evitar el descenso al Grupo Mundial I.
por la permanencia

Argentina ya conoce su rival en el repechaje de la Copa Davis

Ambos encuentros formarán parte del lanzamiento oficial de LPF Play, que también transmitirá el Federal A y todas las categorías del ascenso. La producción general estará a cargo de la empresa La Corte, mientras que la AFA confirmó que el primer mes será sin costo para los usuarios.

Luego de ese período inicial, la suscripción tendría un valor estimado de 10 dólares mensuales, lo que representa aproximadamente 14 mil pesos argentinos, aunque todavía no fue anunciado oficialmente el precio final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LPFPlay/status/2021686501709320547&partner=&hide_thread=false

Cuánto recibirán los clubes y por qué la AFA se quedó con los derechos

La decisión del ente rector incluye un reparto directo de ingresos: se estima que cada club de Primera Nacional percibirá cerca de 65 millones de pesos, mientras que los equipos de Primera B Metropolitana recibirán alrededor de 20 millones, y los de Primera C y Federal A unos 12 millones.

Desde la AFA explicaron que la plataforma permitirá ver los partidos en vivo o en diferido, desde cualquier lugar del mundo y en todo tipo de dispositivos, apuntando a un canal directo con hinchas y socios.

Para los mendocinos, el cambio impacta de lleno: los seguidores del Tomba y del Cruzado deberán adaptarse al nuevo sistema si quieren acompañar a sus equipos en un torneo largo, áspero y sin margen de error.

Temas
Seguí leyendo

Charles Leclerc fue el más rápido en los tests de pretemporada de Baréin

Mendoza vibra con el 12° Encuentro Internacional de Mototurismo en el Cristo Redentor

La Laguna del Diamante, un destino ideal para la pesca: todo lo que tenés que saber

Vuelta de Mendoza 2026: arranca la edición 50 con el prólogo en Godoy Cruz y un recorrido histórico

River busca la recuperación ante Argentinos: hora y dónde verlo

Francisco Cerúndolo batalló más de la cuenta, pero avanzó en el Argentina Open

Recuperación de Lionel Messi: cuánto tiempo estará afuera

FIH Pro League 2025/26: con Milagros Alastra, Las Leonas vencieron a Australia

LO QUE SE LEE AHORA
La Vuelta de Mendoza levanta el telón de su edición número 50 con el prólogo y la presentación de equipos en el Parque San Vicente, en Godoy Cruz.
polideportivo

Vuelta de Mendoza 2026: arranca la edición 50 con el prólogo en Godoy Cruz y un recorrido histórico

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 11 de febrero: números ganadores del sorteo 3347
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 11 de febrero: números ganadores del sorteo 3347

Temblor de mediana intensidad se sintió durante varios minutos en Mendoza.
¿Los sentiste?

Fuerte temblor se sintió en Mendoza: ¿Dónde fue el epicentro?

Abren concursos para trabajar en el Registro Civil: qué áreas buscan cubrir
Serán 20 vacantes

Abren concursos para trabajar en el Registro Civil de Mendoza: qué áreas buscan cubrir

Vendimia 2026: este jueves salen a la venta las entradas. 
en detalle: precios y artistas

Hoy salen a la venta las entradas para la Fiesta de la Vendimia para mendocinos: cómo tenés que hacer

Efectivos de Bomberos de Godoy Cruz rescataron a tres personas. Fotos: Cristian Lozano. 
susto

Importante despliegue policial por un derrumbe en Godoy Cruz