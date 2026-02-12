El Tomba y Maipú arrancan la Primera Nacional y sólo se podrán ver por LPF Play: cuánto costará

Godoy Cruz debuta este viernes y Maipú juega el sábado: ambos deberán seguirse por LPF Play, la nueva plataforma del ascenso.

La Asociación del Fútbol Argentino no llegó a un acuerdo con las empresas televisivas y decidió hacerse cargo de la transmisión de la Primera Nacional y el resto del ascenso a través de LPF Play . De esta manera, los partidos de Godoy Cruz y Deportivo Maipú solo podrán verse mediante esta aplicación , que tendrá un mes gratuito y luego pasará a ser paga.

El estreno del ascenso tendrá presencia mendocina desde el primer día. Godoy Cruz Antonio Tomba debutará este viernes a las 21.30 como local ante Ciudad Bolívar , mientras que Deportivo Maipú visitará el sábado a Agropecuario , desde las 18, por la Zona B.

Ambos encuentros formarán parte del lanzamiento oficial de LPF Play, que también transmitirá el Federal A y todas las categorías del ascenso. La producción general estará a cargo de la empresa La Corte, mientras que la AFA confirmó que el primer mes será sin costo para los usuarios.

Luego de ese período inicial, la suscripción tendría un valor estimado de 10 dólares mensuales , lo que representa aproximadamente 14 mil pesos argentinos , aunque todavía no fue anunciado oficialmente el precio final.

¡Viví La Pasión del Fútbol de Primera Nacional y la Primera B en #LPFPlay! Seguí las instrucciones para registrarte y poder disfrutar todos los partidos — LPF Play (@LPFPlay) February 11, 2026

Cuánto recibirán los clubes y por qué la AFA se quedó con los derechos

La decisión del ente rector incluye un reparto directo de ingresos: se estima que cada club de Primera Nacional percibirá cerca de 65 millones de pesos, mientras que los equipos de Primera B Metropolitana recibirán alrededor de 20 millones, y los de Primera C y Federal A unos 12 millones.

Desde la AFA explicaron que la plataforma permitirá ver los partidos en vivo o en diferido, desde cualquier lugar del mundo y en todo tipo de dispositivos, apuntando a un canal directo con hinchas y socios.

Para los mendocinos, el cambio impacta de lleno: los seguidores del Tomba y del Cruzado deberán adaptarse al nuevo sistema si quieren acompañar a sus equipos en un torneo largo, áspero y sin margen de error.