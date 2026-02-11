Godoy Cruz y Maipú arrancan la Primera Nacional: hora y dónde verlos

El Tomba y el Botellero van por los tres puntos.

Arranca una nueva ilusión para el fútbol mendocino. el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba y el Club Deportivo Maipú ya conocen cuándo levantarán el telón de la Primera Nacional, un torneo áspero, extenso y sin margen de error, donde solo uno logra el gran objetivo: el ascenso a Primera División .

Para el Tomba , recientemente descendido, el mensaje es directo: volver cuanto antes a la máxima categoría . Con Mariano Toedtli como conductor, el Expreso apuesta a un plantel renovado y a hacerse fuerte desde el primer partido en casa.

Del otro lado aparece Maipú , que viene de caer 1-0 ante Riestra por Copa Argentina pero no pierde el foco: el Cruzado quiere ser protagonista desde el arranque y meterse rápido en la pelea grande.

La organización confirmó el cronograma inicial: Godoy Cruz debutará como local en el Feliciano Gambarte , con la obligación de marcar territorio y empezar a construir su regreso a Primera. Deportivo Maipú arrancará como visitante , buscando dar el golpe y demostrar que está para cosas importantes.

Todos los partidos de la Primera Nacional se transmitirán por LPF Play.

Godoy Cruz: reconstrucción, jerarquía y un objetivo claro

Con Mariano Toedtli al mando, el Tomba encaró una profunda renovación. Hubo llegadas, regresos y una idea bien marcada: armar un equipo competitivo que pelee arriba desde el inicio.

Entre las incorporaciones aparecen nombres como Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Camilo Alessandría, Federico Milo, Brian Orosco y Willian Riquelme, mientras que también regresaron futbolistas con conocimiento del club como Roberto Ramírez, Juan Andrada, Mariano Santiago, Matías Ramírez y Martín Pino.

El mensaje puertas adentro es contundente: no hay tiempo para largos procesos. El Tomba necesita resultados ya.

Maipú, con hambre de revancha y sueños de ascenso

En calle Vergara también hubo movimiento. El equipo de Alexis Matteo sumó ocho caras nuevas y apunta a consolidar un grupo fuerte, con recambio y competencia interna.

Llegaron Agustín Pavón, Luciano Peraggini, Nicolás Sánchez, Juan Pablo Gobetto, Fausto Montero, Mateo Ortale, Luis Rivarola y Juan Cruz Giacone.

Más allá del golpe sufrido ante Riestra en Copa Argentina, el Cruzado mantiene intacta su ambición: ser protagonista y volver a ilusionarse con el ascenso.

Se viene el arranque. Godoy Cruz busca reconstruirse desde abajo para volver rápido a Primera. Maipú quiere consolidarse como animador del torneo. Dos caminos distintos, una misma meta y una Primera Nacional que promete emociones fuertes desde la primera fecha.