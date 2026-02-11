11 de febrero de 2026
Sitio Andino
Godoy Cruz y Maipú arrancan la Primera Nacional: hora y dónde verlos

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba y el Cruzado inician su sueño en la dura Primera Nacional 2026. Repasá lo que se viene.

El Tomba y el Botellero van por los tres puntos.

El Tomba y el Botellero van por los tres puntos.

 Por Martín Sebastián Colucci

Arranca una nueva ilusión para el fútbol mendocino. el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba y el Club Deportivo Maipú ya conocen cuándo levantarán el telón de la Primera Nacional, un torneo áspero, extenso y sin margen de error, donde solo uno logra el gran objetivo: el ascenso a Primera División.

Para el Tomba, recientemente descendido, el mensaje es directo: volver cuanto antes a la máxima categoría. Con Mariano Toedtli como conductor, el Expreso apuesta a un plantel renovado y a hacerse fuerte desde el primer partido en casa.

Del otro lado aparece Maipú, que viene de caer 1-0 ante Riestra por Copa Argentina pero no pierde el foco: el Cruzado quiere ser protagonista desde el arranque y meterse rápido en la pelea grande.

Cuándo debutan Godoy Cruz y el Club Deportivo Maipú

La organización confirmó el cronograma inicial: Godoy Cruz debutará como local en el Feliciano Gambarte, con la obligación de marcar territorio y empezar a construir su regreso a Primera. Deportivo Maipú arrancará como visitante, buscando dar el golpe y demostrar que está para cosas importantes.

Todos los partidos de la Primera Nacional se transmitirán por LPF Play.

Godoy Cruz: reconstrucción, jerarquía y un objetivo claro

Con Mariano Toedtli al mando, el Tomba encaró una profunda renovación. Hubo llegadas, regresos y una idea bien marcada: armar un equipo competitivo que pelee arriba desde el inicio.

Entre las incorporaciones aparecen nombres como Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Camilo Alessandría, Federico Milo, Brian Orosco y Willian Riquelme, mientras que también regresaron futbolistas con conocimiento del club como Roberto Ramírez, Juan Andrada, Mariano Santiago, Matías Ramírez y Martín Pino.

El mensaje puertas adentro es contundente: no hay tiempo para largos procesos. El Tomba necesita resultados ya.

Maipú, con hambre de revancha y sueños de ascenso

En calle Vergara también hubo movimiento. El equipo de Alexis Matteo sumó ocho caras nuevas y apunta a consolidar un grupo fuerte, con recambio y competencia interna.

Llegaron Agustín Pavón, Luciano Peraggini, Nicolás Sánchez, Juan Pablo Gobetto, Fausto Montero, Mateo Ortale, Luis Rivarola y Juan Cruz Giacone.

Más allá del golpe sufrido ante Riestra en Copa Argentina, el Cruzado mantiene intacta su ambición: ser protagonista y volver a ilusionarse con el ascenso.

Se viene el arranque. Godoy Cruz busca reconstruirse desde abajo para volver rápido a Primera. Maipú quiere consolidarse como animador del torneo. Dos caminos distintos, una misma meta y una Primera Nacional que promete emociones fuertes desde la primera fecha.

Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero
Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero

Eclipse solar anular: dónde verlo en Argentina y qué día será
Eclipse solar anular: dónde verlo en Argentina y qué día será

Crece el trabajo sexual masculino en San Juan como salida a la crisis económica.
Los hombres le buscan salida a la crisis y ofrecen sus cuerpos: crece el trabajo sexual masculino

Un pueblo olvidado por el turismo: paisajes de montañas que parecen de otro mundo
Un pueblo olvidado por el turismo: paisajes de montañas que parecen de otro mundo

Cuánto necesitó una familia de Mendoza en enero de 2026 para no ser pobre ni indigente
Cuánto necesitó una familia de Mendoza en enero de 2026 para no ser pobre ni indigente