Godoy Cruz y Maipú arrancan la Primera Nacional: hora y dónde verlos

Arranca una nueva ilusión para el fútbol mendocino. el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba y el Club Deportivo Maipú ya conocen cuándo levantarán el telón de la Primera Nacional, un torneo áspero, extenso y sin margen de error, donde solo uno logra el gran objetivo: el ascenso a Primera División.
Para el Tomba, recientemente descendido, el mensaje es directo: volver cuanto antes a la máxima categoría. Con Mariano Toedtli como conductor, el Expreso apuesta a un plantel renovado y a hacerse fuerte desde el primer partido en casa.
Cuándo debutan Godoy Cruz y el Club Deportivo Maipú
La organización confirmó el cronograma inicial:Godoy Cruz debutará como local en el Feliciano Gambarte, con la obligación de marcar territorio y empezar a construir su regreso a Primera. Deportivo Maipú arrancará como visitante, buscando dar el golpe y demostrar que está para cosas importantes.
Todos los partidos de la Primera Nacional se transmitirán por LPF Play.
Godoy Cruz: reconstrucción, jerarquía y un objetivo claro
Con Mariano Toedtli al mando, el Tomba encaró una profunda renovación. Hubo llegadas, regresos y una idea bien marcada: armar un equipo competitivo que pelee arriba desde el inicio.
Entre las incorporaciones aparecen nombres como Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Camilo Alessandría, Federico Milo, Brian Orosco y Willian Riquelme, mientras que también regresaron futbolistas con conocimiento del club como Roberto Ramírez, Juan Andrada, Mariano Santiago, Matías Ramírez y Martín Pino.
El mensaje puertas adentro es contundente: no hay tiempo para largos procesos. El Tomba necesita resultados ya.
En calle Vergara también hubo movimiento. El equipo de Alexis Matteo sumó ocho caras nuevas y apunta a consolidar un grupo fuerte, con recambio y competencia interna.
Llegaron Agustín Pavón, Luciano Peraggini, Nicolás Sánchez, Juan Pablo Gobetto, Fausto Montero, Mateo Ortale, Luis Rivarola y Juan Cruz Giacone.
Más allá del golpe sufrido ante Riestra en Copa Argentina, el Cruzado mantiene intacta su ambición: ser protagonista y volver a ilusionarse con el ascenso.
Se viene el arranque. Godoy Cruz busca reconstruirse desde abajo para volver rápido a Primera. Maipú quiere consolidarse como animador del torneo. Dos caminos distintos, una misma meta y una Primera Nacional que promete emociones fuertes desde la primera fecha.