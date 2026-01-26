26 de enero de 2026
Sitio Andino
Regreso del Expreso

Godoy Cruz en la Primera Nacional: cuándo debuta y todo lo que hay que saber del primer partido

El Tomba ya tiene fecha confirmada para su debut en la Primera Nacional. Conocé cuándo juega Godoy Cruz, el horario y el rival del primer partido.

Por Sitio Andino Deportes

La espera terminó para los hinchas del Tomba que aguardaban la confirmación oficial del fixture para la temporada 2026. El camino de Godoy Cruz en la Primera Nacional comenzará finalmente en el mes de febrero, marcando el inicio de una etapa clave para el club mendocino que buscará regresar rápidamente a la máxima categoría del fútbol argentino.

Día y horario confirmado para el debut de Godoy Cruz

El estreno del conjunto bodeguero tendrá lugar el próximo viernes 13 de febrero a las 21:30 horas. El rival en esta jornada inaugural será Ciudad Bolívar, equipo que llega a la categoría tras una gran campaña en el Federal A. Se espera que el partido se dispute en el Estadio Feliciano Gambarte, donde el club viene realizando importantes obras de infraestructura para albergar a su gente en este nuevo desafío deportivo.

La dirigencia y el cuerpo técnico trabajan contrarreloj para terminar de armar el plantel competitivo que exige la categoría de plata. Entre los puntos destacados del calendario para este inicio de año se encuentran:

  • Debut absoluto: Viernes 13 de febrero ante Ciudad Bolívar de local.
  • Segunda fecha: Visita a Defensores de Belgrano el sábado 14 de febrero.
  • El gran clásico: El cruce interzonal contra Deportivo Maipú está previsto para la fecha 7.
  • Transmisión: Los partidos contarán con la cobertura de TyC Sports y la plataforma TyC Play.

El objetivo del ascenso para Godoy Cruz

A pesar de la amargura por el descenso sufrido en la temporada 2025, el ambiente en el club es de renovación y esperanza. El formato del torneo de la Primera Nacional 2026 otorga dos ascensos directos a la Liga Profesional, uno para el ganador de la gran final entre los punteros de cada zona y otro a través de un reducido que disputarán los equipos ubicados entre el segundo y el octavo puesto de cada grupo.

El entrenador Mariano Toedtli enfatizó en la importancia de hacerse fuertes en casa desde la primera jornada. La localía en el Gambarte será un factor determinante para sumar puntos en un torneo que se caracteriza por viajes largos y canchas difíciles en el interior del país. Con el fixture ya definido y el horario del debut confirmado, la ilusión del pueblo tombino se pone en marcha con el único objetivo de devolver al equipo a Primera División.

