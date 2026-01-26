26 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Competencia

Dónde ver y a qué hora los test de pretemporada de la F1 2026

Los equipos de la Fórmula 1 ya se encuentran en Barcelona para comenzar el lunes la primera semana de pruebas.

Dónde ver y a qué hora los test de pretemporada de la F1 2026.

Dónde ver y a qué hora los test de pretemporada de la F1 2026.

Foto: web
Por Sitio Andino Deportes

La pretemporada 2026 de la Fórmula 1 empieza a tomar forma. Desde este lunes y hasta el viernes 30, el Circuit de Barcelona-Catalunya será sede de los primeros test oficiales de la nueva era reglamentaria. Cada equipo podrá elegir tres de las cinco jornadas disponibles, en unas pruebas clave que se desarrollarán a puerta cerrada y sin presencia de cámaras, bajo un estricto hermetismo.

Los equipos de la Fórmula 1 ya se encuentran en Barcelona —a excepción de Williams— para comenzar el lunes la primera semana de pruebas con los nuevos monoplazas que utilizarán durante la temporada 2026.

Lee además
Flavio Briatore junto a Franco Colapinto y Pierre Gasly en la presentación del Alpine 2026. 
le puso los puntos

Fuerte exigencia de Briatore para Franco Colapinto en Alpine
Cómo es el nuevo auto de Alpine para Franco Colapinto en la Fórmula 1 de 2026.
Imperdible

Cómo es el nuevo auto de Alpine para Franco Colapinto en la Fórmula 1 de 2026

Serán cinco días de pruebas que se extenderán hasta el viernes, pero los equipos solo podrán salir a la pista en tres de ellos.

Horarios para los test de Barcelona en la F1 2026

  • A que hora es el test de Barcelona de la F1 2026 en España: de lunes 26 a viernes 30 de enero a de 09:00h a 18:00h (con una pausa de 13:00h a 14:00h).

  • A que hora es el test de Barcelona de la F1 2026 en México: de lunes 26 a viernes 30 de enero a de 02:00h a 11:00h (con una pausa de 06:00h a 07:00h).

  • A que hora es el test de Barcelona de la F1 2026 en Colombia, Perú y Ecuador: de lunes 26 a viernes 30 de enero a de 03:00h a 12:00h (con una pausa de 17:00h a 08:00h).

  • A que hora es el test de Barcelona de la F1 2026 en Venezuela y Bolivia: de lunes 26 a viernes 30 de enero a de 04:00h a 13:00h (con una pausa de 08:00h a 09:00h).

  • A que hora es el test de Barcelona de la F1 2026 en Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay: de lunes 26 a viernes 30 de enero a de 05:00h a 14:00h (con una pausa de 09:00h a 10:00h).

Cómo seguir en vivo las pruebas de la F1 en Barcelona

Debido a que la Fórmula 1 decidió que los entrenamientos de esta semana en Barcelona se realicen a puertas cerradas —sin la presencia de medios de comunicación ni aficionados la información será limitada durante cada una de las jornadas.

Un equipo de F1 TV estará presente para ofrecer las habituales entrevistas con pilotos y otros miembros del personal de los equipos, y las escuderías han acordado un marco sobre qué tipo de imágenes e información compartir.

Temas
Seguí leyendo

Avanza la modernización del Autódromo Oscar y Juan Gálvez con estándares internacionales

Video: Franco Colapinto volvió a girar en la Fórmula 1 con su Alpine 2026

Franco Colapinto y Alpine 2026: el argentino fue protagonista del nuevo look del equipo

Alpine puso fecha al primer rodaje del A526, el auto con el que Colapinto debutará en la F1

La Fórmula 1 destacó a un piloto argentino como una de las grandes promesas del automovilismo

Cuándo arranca la F1 2026: el calendario completo

San Lorenzo sumará a un jugador de Godoy Cruz: de quién se trata

Jannik Sinner avanza en el Australian Open y ya está en cuartos de final

LO QUE SE LEE AHORA
San Lorenzo debutó con una derrota y ahora lo espera el Lobo. 
debut con derrota

Lo espera el Lobo: San Lorenzo viaja a Mendoza con la obligación de ganar

Las Más Leídas

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué.
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2412 y números ganadores del domingo 25 de enero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2412 y números ganadores del domingo 25 de enero

Estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero en el paso Los Libertadores. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1338 del domingo 25 de enero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1338 del domingo 25 de enero

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 25 de enero: números ganadores del sorteo 3342
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 25 de enero: números ganadores del sorteo 3342