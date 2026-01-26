Dónde ver y a qué hora los test de pretemporada de la F1 2026. Foto: web

Por Sitio Andino Deportes







La pretemporada 2026 de la Fórmula 1 empieza a tomar forma. Desde este lunes y hasta el viernes 30, el Circuit de Barcelona-Catalunya será sede de los primeros test oficiales de la nueva era reglamentaria. Cada equipo podrá elegir tres de las cinco jornadas disponibles, en unas pruebas clave que se desarrollarán a puerta cerrada y sin presencia de cámaras, bajo un estricto hermetismo.

Los equipos de la Fórmula 1 ya se encuentran en Barcelona —a excepción de Williams— para comenzar el lunes la primera semana de pruebas con los nuevos monoplazas que utilizarán durante la temporada 2026.

Serán cinco días de pruebas que se extenderán hasta el viernes, pero los equipos solo podrán salir a la pista en tres de ellos.

Horarios para los test de Barcelona en la F1 2026 A que hora es el test de Barcelona de la F1 2026 en España: de lunes 26 a viernes 30 de enero a de 09:00h a 18:00h (con una pausa de 13:00h a 14:00h).

A que hora es el test de Barcelona de la F1 2026 en México: de lunes 26 a viernes 30 de enero a de 02:00h a 11:00h (con una pausa de 06:00h a 07:00h).

A que hora es el test de Barcelona de la F1 2026 en Colombia, Perú y Ecuador: de lunes 26 a viernes 30 de enero a de 03:00h a 12:00h (con una pausa de 17:00h a 08:00h).

A que hora es el test de Barcelona de la F1 2026 en Venezuela y Bolivia: de lunes 26 a viernes 30 de enero a de 04:00h a 13:00h (con una pausa de 08:00h a 09:00h).

A que hora es el test de Barcelona de la F1 2026 en Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay: de lunes 26 a viernes 30 de enero a de 05:00h a 14:00h (con una pausa de 09:00h a 10:00h). Cómo seguir en vivo las pruebas de la F1 en Barcelona Debido a que la Fórmula 1 decidió que los entrenamientos de esta semana en Barcelona se realicen a puertas cerradas —sin la presencia de medios de comunicación ni aficionados la información será limitada durante cada una de las jornadas.

Un equipo de F1 TV estará presente para ofrecer las habituales entrevistas con pilotos y otros miembros del personal de los equipos, y las escuderías han acordado un marco sobre qué tipo de imágenes e información compartir.