26 de enero de 2026
Sitio Andino
Después de idas y vueltas

San Lorenzo sumará a un jugador de Godoy Cruz: de quién se trata

Un mediocampista del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba fue presentado en el "Ciclón". Los detalles.

San Lorenzo sumará a un jugador del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba.

San Lorenzo sumará a un jugador del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba.

Foto: Prensa Club Godoy Cruz
Por Sitio Andino Deportes

El futbolista mendocino Gonzalo Abrego dejará el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba para sumarse a San Lorenzo. "Ni bien surgió, ni lo dudé", declaró tras realizarse la revisión médica para firmar con el "Ciclón", donde llegará a préstamo con cargo y con opción de compra.

El mediocampista llegó a un acuerdo con el club de Buenos Aires, lo propio hizo la dirigencia del "Bodeguero", tras varias idas y vueltas, y luego de rechazar a Newell's Old Boys. Este lunes fue anunciado su traspaso oficialmente.

"Estoy muy contento, se hizo un poco largo. Las expectativas son altísimas, es un club enorme. Tengo fe de que este va a ser un muy buen año. Apenas salió el nombre de San Lorenzo vi que era una oportunidad hermosa. Obviamente con toda la responsabilidad que conlleva jugar en un equipo grande como San Lorenzo, desde el primer momento tuve muchas ganas de venir", sostuvo el ahora exGodoy Cruz.

Ángel Di María, regreso a Rosario Central, vs Godoy Cruz, Gonzalo Abrego 12-07-25

Gonzalo Abrego al Club Atlético San Lorenzo de Almagro

El mediocampista mendocino tiene 26 años y se pondrá a disposición del técnico Damián Ayude, con quien reconoció que habló antes de arribar, informó TyC Sports. El próximo cruce del Ciclón será este martes ante Gimnasia de Mendoza, pero su estreno se dará el sábado siguiente contra Central Córdoba, de local.

Sobre el lugar que podría ocupar en el equipo, Abrego declaó: "Donde sea necesario, creo que puedo jugar al lado del cinco o más adelante, no tengo problemas".

