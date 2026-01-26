San Lorenzo sumará a un jugador de Godoy Cruz: de quién se trata

El futbolista mendocino Gonzalo Abrego dejará el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba para sumarse a San Lorenzo. "Ni bien surgió, ni lo dudé", declaró tras realizarse la revisión médica para firmar con el "Ciclón", donde llegará a préstamo con cargo y con opción de compra.
El mediocampista llegó a un acuerdo con el club de Buenos Aires, lo propio hizo la dirigencia del "Bodeguero", tras varias idas y vueltas, y luego de rechazar a Newell's Old Boys. Este lunes fue anunciado su traspaso oficialmente.
"Estoy muy contento, se hizo un poco largo. Las expectativas son altísimas, es un club enorme. Tengo fe de que este va a ser un muy buen año. Apenas salió el nombre de San Lorenzo vi que era una oportunidad hermosa. Obviamente con toda la responsabilidad que conlleva jugar en un equipo grande como San Lorenzo, desde el primer momento tuve muchas ganas de venir", sostuvo el ahora exGodoy Cruz.
Gonzalo Abrego al Club Atlético San Lorenzo de Almagro