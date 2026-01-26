Lo espera el Lobo: San Lorenzo viaja a Mendoza con la obligación de ganar

El Club Atlético San Lorenzo de Almagro visitará este martes al Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura en un encuentro en el que intentará recuperarse de la derrota que sufrió como local ante Lanús y conseguir su primera victoria en el certamen.
El encuentro se llevará a cabo desde las 20 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en un partido especial por el estreno del Lobo como local en su regreso a la máxima categoría, con el arbitraje de Ariel Penel, secundado en el VAR por Juan Pablo Loustau.
Lo espera el Lobo: San Lorenzo viaja a la Provincia de Mendoza
San Lorenzo va en busca de dar vuelta la página luego del paso en falso del debut, cuando cayó 3-2 ante Lanús en el Pedro Bidegain, mientras que el conjunto cuyano llega con el ánimo en alza tras su debut histórico en Primera División, con un triunfo 1-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero gracias al gol de Valentino Simoni, delantero que llegó a préstamo desde Boca.
El equipo de Ariel Broggi tiene como objetivo principal mantenerse en la élite del fútbol argentino y sabe que hacerse fuerte en casa será clave para sumar puntos en la pelea por la permanencia.
Para San Lorenzo, el partido aparece como una oportunidad para enderezar el rumbo y empezar a construir desde temprano una campaña más sólida.
Si bien el comienzo fue adverso, el entrenador Damián Ayude destacó aspectos positivos, como el doblete de Alexis Cuello y también celebró que jugadores como Jhohan Romaña y el propio Cuello continúen en el plantel pese a los sondeos de River y Boca.
En la previa, el conjunto de Boedo también recibió noticias alentadoras: Mauricio Cardillo, Gregorio Rodríguez y Mathias De Ritis se entrenaron por primera vez a la par del grupo y podrían viajar si el cuerpo técnico lo considera.
A su vez, en Boedo hay expectativa por el levantamiento total de las inhibiciones: la dirigencia avanzó en pagos y acuerdos y solo resta la actualización final en el sistema de FIFA para que los futbolistas queden habilitados oficialmente.
El encuentro tendrá además un condimento especial por el marco y la historia: Gimnasia de Mendoza recibió la habilitación para jugar en su estadio tras una inversión histórica en infraestructura, evitando la mudanza al Malvinas Argentinas y permitiendo que la fiesta del regreso sea completa en su casa
Las posibles formaciones y otros datos del partido