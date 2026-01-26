Lo espera el Lobo: San Lorenzo viaja a Mendoza con la obligación de ganar

San Lorenzo debutó con una derrota y ahora lo espera el Lobo.

El Club Atlético San Lorenzo de Almagro visitará este martes al Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura en un encuentro en el que intentará recuperarse de la derrota que sufrió como local ante Lanús y conseguir su primera victoria en el certamen.

El encuentro se llevará a cabo desde las 20 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en un partido especial por el estreno del Lobo como local en su regreso a la máxima categoría , con el arbitraje de Ariel Penel, secundado en el VAR por Juan Pablo Loustau .

San Lorenzo va en busca de dar vuelta la página luego del paso en falso del debut, cuando cayó 3-2 ante Lanús en el Pedro Bidegain , mientras que el conjunto cuyano llega con el ánimo en alza tras su debut histórico en Primera División, con un triunfo 1-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero gracias al gol de Valentino Simoni, delantero que llegó a préstamo desde Boca .

El equipo de Ariel Broggi tiene como objetivo principal mantenerse en la élite del fútbol argentino y sabe que hacerse fuerte en casa será clave para sumar puntos en la pelea por la permanencia.

Para San Lorenzo, el partido aparece como una oportunidad para enderezar el rumbo y empezar a construir desde temprano una campaña más sólida.

Si bien el comienzo fue adverso, el entrenador Damián Ayude destacó aspectos positivos, como el doblete de Alexis Cuello y también celebró que jugadores como Jhohan Romaña y el propio Cuello continúen en el plantel pese a los sondeos de River y Boca.

En la previa, el conjunto de Boedo también recibió noticias alentadoras: Mauricio Cardillo, Gregorio Rodríguez y Mathias De Ritis se entrenaron por primera vez a la par del grupo y podrían viajar si el cuerpo técnico lo considera.

A su vez, en Boedo hay expectativa por el levantamiento total de las inhibiciones: la dirigencia avanzó en pagos y acuerdos y solo resta la actualización final en el sistema de FIFA para que los futbolistas queden habilitados oficialmente.

El encuentro tendrá además un condimento especial por el marco y la historia: Gimnasia de Mendoza recibió la habilitación para jugar en su estadio tras una inversión histórica en infraestructura, evitando la mudanza al Malvinas Argentinas y permitiendo que la fiesta del regreso sea completa en su casa

Las posibles formaciones y otros datos del partido

Torneo Apertura - Zona A - Fecha 2

Gimnasia de Mendoza - Sam Lorenzo

Árbitro: Ariel Penel

VAR: Juan Pablo Loustau

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie (Mendoza)

Hora: 20.00 / TV: TNT Sports

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Julián Ceballos, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ramiro López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Matías Reali, Facundo Gulli, Ezequiel Cerutti; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.