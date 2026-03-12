Úbeda se fue silbado tras el empate de Boca con San Lorenzo y crece la presión

Claudio Úbeda se fue bajo una fuerte silbatina tras el empate entre Boca y San Lorenzo.

El empate 1-1 entre Boca y San Lorenzo en La Bombonera dejó un clima caliente en el estadio y el principal apuntado fue Claudio Úbeda . El entrenador del Xeneize se retiró del campo de juego bajo una fuerte lluvia de silbidos , en medio de un clima de creciente descontento por parte de los hinchas.

El resultado del clásico y el rendimiento irregular del equipo terminaron de colmar la paciencia del público , que manifestó su bronca en las tribunas y dejó en evidencia que la continuidad del DT comienza a quedar bajo la lupa .

Volvió a la victoria Contra todo pronóstico, Boca goleó de visitante a Lanús y cortó la sequía de triunfos

Nadie se quedó con el clásico: Boca y San Lorenzo igualaron 1 a 1

El equipo de Úbeda había comenzado el partido de buena manera y logró ponerse en ventaja gracias a Santiago Ascacíbar , que atraviesa un buen momento goleador.

LA BRONCA DE LA GENTE DE BOCA CON CLAUDIO ÚBEDA TRAS EL EMPATE ANTE SAN LORENZO. pic.twitter.com/jp8vtlDIY7

Sin embargo, Boca no logró sostener la ventaja y terminó cediendo el empate ante San Lorenzo , en un clásico que dejó sensaciones amargas para el público local. La falta de respuestas tácticas y la irregularidad del equipo en las últimas fechas profundizaron el malestar de los fanáticos.

Silbidos en la Bombonera y críticas en redes

Cuando el entrenador se dirigió hacia el túnel de vestuarios, los silbidos se hicieron sentir con fuerza en todo el estadio, reflejando el enojo de los hinchas.

El clima de desaprobación también se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde el nombre de Claudio Úbeda se volvió tendencia por la gran cantidad de críticas de los simpatizantes de Boca.

Muchos fanáticos cuestionaron las decisiones tácticas del entrenador y el rendimiento del equipo, en un contexto que empieza a parecerse a un posible fin de ciclo.

La continuidad de Úbeda, en duda

Aunque desde el club no hubo declaraciones oficiales tras el clásico, la presión sobre el entrenador crece partido a partido. El empate ante San Lorenzo dejó al equipo con una sensación de estancamiento futbolístico y abrió un interrogante sobre el futuro del cuerpo técnico en Boca.

En un club acostumbrado a competir por títulos, el margen de error suele ser mínimo, y la reacción del público en la Bombonera dejó en claro que el clima interno empieza a tensionarse.

Preguntas y respuestas clave sobre Boca y Claudio Úbeda

¿Qué pasó con Claudio Úbeda tras Boca vs San Lorenzo?

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, fue silbado por los hinchas en La Bombonera tras el empate 1-1 ante San Lorenzo.

¿Por qué los hinchas de Boca criticaron a Úbeda?

Los fanáticos cuestionaron el rendimiento irregular del equipo y las decisiones tácticas del entrenador.

¿Cómo terminó Boca vs San Lorenzo?

El clásico terminó 1-1, con un gol de Santiago Ascacíbar para Boca.

¿Está en duda la continuidad de Úbeda en Boca?

Tras el clima de reproche en el estadio y las críticas en redes, la continuidad del entrenador comienza a quedar bajo presión.