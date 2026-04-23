Boca visita a Defensa y Justicia: hora, TV y cómo llega tras ganar el Superclásico

La fecha 16 del Torneo Apertura se pone en marcha con un plato fuerte. Boca Juniors visitará este jueves a Defensa y Justicia desde las 20 en Florencio Varela , con el objetivo de estirar su gran momento tras el triunfo en el Superclásico y quedar a un paso de los playoffs.

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Con un gran Paredes, Boca golpeó a River en el Monumental y festejó

El equipo dirigido por Claudio Úbeda atraviesa un presente muy sólido. Viene de vencer 1-0 a River con gol de Leandro Paredes y acumula un invicto de 13 partidos , consolidándose como uno de los protagonistas de la Zona A.

Además, el Xeneize también responde en el plano internacional: arrancó la Copa Libertadores con victorias ante Universidad Católica y Barcelona de Ecuador , lo que refuerza su buen momento general.

De cara a este compromiso, el entrenador apostaría por una formación con mayoría de suplentes, pensando en el duelo clave de la próxima semana ante Cruzeiro.

Si gana, Boca asegurará su clasificación a los playoffs.

Defensa y Justicia, obligado a reaccionar

El Halcón llega con otra realidad. Tras un arranque prometedor, acumula tres derrotas consecutivas y necesita volver a sumar con urgencia.

Los dirigidos por Mariano Soso se ubican octavos en la Zona A y saben que no tienen margen de error si quieren meterse en la fase final.

El partido ante Boca aparece como una prueba exigente pero también una oportunidad para recuperar terreno.

Un duelo clave para la tabla

Mientras Boca busca consolidarse entre los de arriba y asegurar su lugar en playoffs, Defensa intentará sostenerse dentro de los puestos de clasificación.

En una fecha donde varios equipos se juegan su futuro, el cruce en Varela puede empezar a definir el destino de ambos.

Datos del partido

Día: jueves 23 de abril

jueves 23 de abril Hora: 20:00

20:00 Estadio: Norberto “Tito” Tomaghello

Norberto “Tito” Tomaghello TV: ESPN Premium

ESPN Premium Árbitro: Andrés Gariano

Andrés Gariano VAR: Silvio Trucco

Preguntas clave sobre el duelo de Defensa y Boca

¿Cuándo juegan Boca vs Defensa y Justicia?

El jueves 23 de abril a las 20.

¿Dónde se juega el partido?

En el estadio Norberto Tito Tomaghello.

¿Cómo llega Boca?

Invicto hace 13 partidos y tras ganar el Superclásico.

¿Qué necesita Boca para clasificar?

Si gana, asegura su lugar en los playoffs.

¿Cómo llega Defensa y Justicia?

Con tres derrotas seguidas y obligado a sumar.

La síntesis

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Los resultados

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