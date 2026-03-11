Boca vs San Lorenzo: hora, TV y todo sobre el clásico por el Torneo Apertura

Por Sitio Andino Deportes 11 de marzo de 2026 - 07:03 El recibirá este miércoles a Club Atlético Boca Juniors San Lorenzo en una nueva edición de uno de los clásicos más intensos del fútbol argentino. El encuentro corresponde a la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional y será clave para ambos equipos en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs.
El partido se disputará desde las
19:45 en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), con arbitraje de Pablo Echavarría y Silvio Trucco a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.
Boca llega en alza tras la goleada ante Lanús
El
Xeneize afrontará este clásico luego de una importante victoria como visitante. En la última fecha, Boca goleó 3-0 a Lanús, resultado que le permitió cortar una racha de cuatro partidos sin triunfos.
Con ese resultado, el equipo dirigido por
Claudio Úbeda alcanzó 12 puntos y trepó hasta la sexta posición de la Zona A.
El triunfo también significó
un respiro para el entrenador, que venía siendo muy cuestionado por los hinchas tras una serie de malos resultados. San Lorenzo busca recuperarse en el Torneo Apertura
Del otro lado estará
San Lorenzo, que también suma 12 unidades, aunque se ubica octavo en la tabla por diferencia de gol.
El equipo dirigido por
Damián Ayude había tenido un arranque muy sólido en el campeonato, pero en las últimas jornadas su rendimiento cayó y solo ganó uno de sus últimos cinco partidos.
El
Ciclón llega a La Bombonera con la necesidad de sumar puntos para no perder terreno en la pelea por los playoffs. Los antecedentes recientes entre Boca y San Lorenzo
Los últimos enfrentamientos entre ambos equipos se disputaron en
2024 y terminaron con triunfo para Boca Juniors.
En ambos partidos el
Xeneize logró imponerse en encuentros muy parejos, lo que aumenta la expectativa para este nuevo capítulo del clásico. Preguntas y respuestas clave sobre Boca vs San Lorenzo ¿A qué hora juegan Boca vs San Lorenzo?
El clásico entre
Boca y San Lorenzo se jugará este miércoles a las 19:45 en el estadio La Bombonera. ¿Dónde ver Boca vs San Lorenzo en vivo?
El partido será transmitido por
ESPN Premium, señal encargada de televisar encuentros del Torneo Apertura de la Liga Profesional. ¿Cómo llega Boca al clásico?
Boca Juniors llega tras vencer 3-0 a Lanús, resultado que le permitió sumar 12 puntos y ubicarse en zona de pelea por los playoffs. ¿Cómo llega San Lorenzo al partido?
San Lorenzo también tiene 12 puntos, pero viene con una racha irregular ya que solo ganó uno de sus últimos cinco partidos en el torneo. La síntesis Los resultados Las posiciones