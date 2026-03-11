Boca vs San Lorenzo: hora, TV y todo sobre el clásico por el Torneo Apertura

Boca y San Lorenzo vuelven a verse las caras en La Bombonera por el Torneo Apertura.

El Club Atlético Boca Juniors recibirá este miércoles a San Lorenzo en una nueva edición de uno de los clásicos más intensos del fútbol argentino. El encuentro corresponde a la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional y será clave para ambos equipos en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs .

El partido se disputará desde las 19:45 en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera) , con arbitraje de Pablo Echavarría y Silvio Trucco a cargo del VAR . La transmisión estará a cargo de ESPN Premium .

El Xeneize afrontará este clásico luego de una importante victoria como visitante. En la última fecha, Boca goleó 3-0 a Lanús, resultado que le permitió cortar una racha de cuatro partidos sin triunfos.

Con ese resultado, el equipo dirigido por Claudio Úbeda alcanzó 12 puntos y trepó hasta la sexta posición de la Zona A .

El triunfo también significó un respiro para el entrenador, que venía siendo muy cuestionado por los hinchas tras una serie de malos resultados.

San Lorenzo busca recuperarse en el Torneo Apertura

Del otro lado estará San Lorenzo, que también suma 12 unidades, aunque se ubica octavo en la tabla por diferencia de gol.

El equipo dirigido por Damián Ayude había tenido un arranque muy sólido en el campeonato, pero en las últimas jornadas su rendimiento cayó y solo ganó uno de sus últimos cinco partidos.

El Ciclón llega a La Bombonera con la necesidad de sumar puntos para no perder terreno en la pelea por los playoffs.

Los antecedentes recientes entre Boca y San Lorenzo

Los últimos enfrentamientos entre ambos equipos se disputaron en 2024 y terminaron con triunfo para Boca Juniors.

Boca 2-1 San Lorenzo (Copa de la Liga)

Boca 3-2 San Lorenzo (Liga Profesional)

En ambos partidos el Xeneize logró imponerse en encuentros muy parejos, lo que aumenta la expectativa para este nuevo capítulo del clásico.

Preguntas y respuestas clave sobre Boca vs San Lorenzo

¿A qué hora juegan Boca vs San Lorenzo?

El clásico entre Boca y San Lorenzo se jugará este miércoles a las 19:45 en el estadio La Bombonera.

¿Dónde ver Boca vs San Lorenzo en vivo?

El partido será transmitido por ESPN Premium, señal encargada de televisar encuentros del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

¿Cómo llega Boca al clásico?

Boca Juniors llega tras vencer 3-0 a Lanús, resultado que le permitió sumar 12 puntos y ubicarse en zona de pelea por los playoffs.

¿Cómo llega San Lorenzo al partido?

San Lorenzo también tiene 12 puntos, pero viene con una racha irregular ya que solo ganó uno de sus últimos cinco partidos en el torneo.

