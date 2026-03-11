11 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Selección de fútbol de Argentina

Dolor en la Selección Argentina: murió el padre de Pablo Aimar

Tristeza en la Selección Argentina de Fútbol por la partida del padre de Pablo Aimar. Enterate qué pasó y cómo lo despidió la AFA en esta jornada.

Dolor en la Selección Argentina: murió el padre de un campeón mundial

Dolor en la Selección Argentina: murió el padre de un campeón mundial

Por Sitio Andino Deportes

La noticia del fallecimiento de Ricardo "Payo" Aimar generó un profundo impacto dentro de la estructura de la Selección Argentina de Fútbol este miércoles. El padre del actual ayudante de campo de Lionel Scaloni arrastraba problemas de salud que derivaron en su internación en Río Cuarto. La pérdida golpea fuerte al exfutbolista Pablo Aimar.

Ricardo fue un futbolista legendario en su tierra natal, especialmente en el club Banda Norte durante la década del 70. Su talento era tal que muchos aseguran que debió trascender mucho más allá de las fronteras cordobesas, aunque prefirió quedarse siempre cerca de sus afectos en el "Imperio del Sur".

Lee además
La Finalissima entre Argentina y España cambiaría de sede tras descartarse Qatar por el conflicto en Medio Oriente.
se demora todo

La sede de la Finalissima se define entre Miami y Londres
lionel scaloni en alerta por lesiones en la seleccion argentina a 100 dias del mundial 2026
atentos

Lionel Scaloni en alerta por lesiones en la Selección argentina a 100 días del Mundial 2026
image
Falleció Ricardo

Falleció Ricardo "Payo" Aimar, padre del actual ayudante de campo de Lionel Scaloni en la Selección de fútbol de Argentina

Tuvo pasos por Belgrano de Córdoba, donde compartió plantel con grandes figuras, y también vistió las camisetas de Newell’s y Estudiantes de Río Cuarto. Su legado técnico y humano fue fundamental para que tanto Pablo como su hermano Andrés lograran brillar en el profesionalismo nacional e internacional.

El legado futbolístico que marcó a Pablo Aimar

A los 77 años, el "Payo" dejó este plano físico tras una vida dedicada a la formación y al deporte en el interior del país. Sus allegados lo recuerdan como un hombre de perfil bajo que siempre acompañó el crecimiento de sus hijos sin buscar nunca el protagonismo mediático.

Esta triste partida ocurre casi cuatro años después de la muerte de Mary Giordano, madre de los hermanos Aimar, quien falleció meses antes del Mundial de Qatar 2022. Aquel suceso fue el motivo detrás de las lágrimas de Pablo en el banco de suplentes tras el gol de Messi a México.

Condolencias de la AFA y el ambiente del fútbol

Desde la AFA, las autoridades enviaron mensajes de apoyo para el exjugador de River y actual integrante del staff técnico nacional. Diversos clubes y excompañeros del "Payaso" se sumaron rápidamente a las muestras de afecto para acompañar a toda la familia en este difícil proceso de duelo.

Embed

Los restos de Ricardo serán despedidos en Río Cuarto, ciudad que lo adoptó como ídolo indiscutido y donde forjó su historia personal. El fútbol argentino despide hoy a un formador silencioso que entregó su talento a los potreros.

Temas
Seguí leyendo

Ángel Di María habló sobre su posible vuelta a la Selección argentina para el Mundial 2026

En la cuenta atrás para el Mundial de fútbol ya hay unas claras favoritas en las apuestas

¿Irá al Mundial 2026? El delantero que pelea por ser suplente de Lautaro y Julián en la Selección

La Finalissima entre Argentina y España podría cambiar de sede por la guerra: qué dijo Luis de la Fuente

Finalissima 2026 en duda: Qatar suspendió el deporte y Argentina vs España podría postergarse

En vivo: en un clásico áspero, Boca y San Lorenzo igualan sin goles en la Bombonera

Messi va por los 900 goles

Colapinto se prepara para el GP de China: así es el circuito chino

LO QUE SE LEE AHORA
Boca y San Lorenzo vuelven a verse las caras en La Bombonera por el Torneo Apertura.
Por los tres puntos

En vivo: Boca y San Lorenzo reviven un clásico picante en la Bombonera

Las Más Leídas

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

Por alerta meteorológica, también suspendieron y reprogramaron la repetición de Vendimia: cuál es la nueva fecha video

Por alerta meteorológica, también suspendieron y reprogramaron la repetición de Vendimia: cuál es la nueva fecha

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) definirá en junio a la fórmula sucesora de Esther Sánchez y Gabriel Fidel.

Elecciones en la UNCuyo: quiénes suenan para el rectorado en 2026 y por qué hoy es un día clave

Vendimia 2026: el plan del Gobierno para unificar dos noches de show en una sola.

Vendimia 2026: tras las suspensiones, el Gobierno busca evitar la superposición de espectadores

Las lluvias obligaron la reprogramación.
Vendimia 2026

Por las fuertes lluvias, se suspendió la segunda noche de shows musicales en el Frank Romero Day