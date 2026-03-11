Dolor en la Selección Argentina: murió el padre de Pablo Aimar

La noticia del fallecimiento de Ricardo "Payo" Aimar generó un profundo impacto dentro de la estructura de la Selección Argentina de Fútbol este miércoles. El padre del actual ayudante de campo de Lionel Scaloni arrastraba problemas de salud que derivaron en su internación en Río Cuarto. La pérdida golpea fuerte al exfutbolista Pablo Aimar.

Ricardo fue un futbolista legendario en su tierra natal, especialmente en el club Banda Norte durante la década del 70. Su talento era tal que muchos aseguran que debió trascender mucho más allá de las fronteras cordobesas, aunque prefirió quedarse siempre cerca de sus afectos en el "Imperio del Sur".

Tuvo pasos por Belgrano de Córdoba, donde compartió plantel con grandes figuras, y también vistió las camisetas de Newell’s y Estudiantes de Río Cuarto. Su legado técnico y humano fue fundamental para que tanto Pablo como su hermano Andrés lograran brillar en el profesionalismo nacional e internacional.

A los 77 años, el "Payo" dejó este plano físico tras una vida dedicada a la formación y al deporte en el interior del país. Sus allegados lo recuerdan como un hombre de perfil bajo que siempre acompañó el crecimiento de sus hijos sin buscar nunca el protagonismo mediático.

Esta triste partida ocurre casi cuatro años después de la muerte de Mary Giordano, madre de los hermanos Aimar, quien falleció meses antes del Mundial de Qatar 2022. Aquel suceso fue el motivo detrás de las lágrimas de Pablo en el banco de suplentes tras el gol de Messi a México.

Condolencias de la AFA y el ambiente del fútbol

Desde la AFA, las autoridades enviaron mensajes de apoyo para el exjugador de River y actual integrante del staff técnico nacional. Diversos clubes y excompañeros del "Payaso" se sumaron rápidamente a las muestras de afecto para acompañar a toda la familia en este difícil proceso de duelo.

Embed #ProfundoDolor La @afa, en nombre del Presidente Claudio Tapia y del Comité Ejecutivo, expresa su más sentido dolor por el fallecimiento de Ricardo Aimar, padre del jugador y actual entrenador, Pablo Aimar. pic.twitter.com/ASgi1q5485 — AFA (@afa) March 11, 2026

Los restos de Ricardo serán despedidos en Río Cuarto, ciudad que lo adoptó como ídolo indiscutido y donde forjó su historia personal. El fútbol argentino despide hoy a un formador silencioso que entregó su talento a los potreros.