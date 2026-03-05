5 de marzo de 2026
Sitio Andino
Finalissima 2026: Miami y Londres toman ventaja sobre Madrid para el Argentina vs España

La Conmebol y la UEFA definirán la sede de la esperada Finalissima 2026 entre las selecciones de Argentina y España. Mirá lo que se viene.

La Finalissima entre Argentina y España cambiaría de sede tras descartarse Qatar por el conflicto en Medio Oriente.

Por Sitio Andino Deportes

La Finalissima 2026 entre la Selección de fútbol de Argentina y España podría disputarse finalmente en Miami o Londres, luego de que el estadio Lusail de Qatar quedara descartado por el conflicto bélico en Medio Oriente. La decisión final será tomada este jueves en una reunión conjunta entre Conmebol y UEFA.

Luis de la Fuente confirmó que analizan alternativas para jugar la Finalissima fuera de Qatar.  
dudas

La Finalissima entre Argentina y España podría cambiar de sede por la guerra: qué dijo Luis de la Fuente
La Finalissima quedó en suspenso tras la decisión de Qatar de frenar toda su actividad deportiva.
conflicto

Finalissima 2026 en duda: Qatar suspendió el deporte y Argentina vs España podría postergarse

Miami apuesta al “efecto Messi” para quedarse con la Finalissima

La ciudad estadounidense de Miami surge como una de las alternativas más fuertes para organizar el partido.

El Hard Rock Stadium ofrece una enorme capacidad y, sobre todo, un atractivo comercial clave: la presencia de Lionel Messi en el Inter Miami, que convirtió a la ciudad en uno de los principales centros del fútbol en Estados Unidos.

Para los organizadores, disputar la Finalissima en Miami permitiría explotar el “efecto Messi” y atraer a miles de fanáticos latinoamericanos que viven en Florida.

Esto garantizaría:

  • estadio lleno

  • fuerte demanda de entradas

  • alto impacto comercial y mediático

Wembley ofrece seguridad y experiencia organizativa

La otra gran opción es Londres, con el histórico estadio Wembley como sede.

El escenario inglés ya albergó la Finalissima 2022, cuando Argentina venció 3-0 a Italia, y cuenta con una estructura organizativa preparada para eventos de este nivel.

Además, para UEFA disputar el partido en Europa simplificaría la logística de muchos futbolistas, ya que gran parte de los jugadores de España y varios del plantel de Lionel Scaloni se desempeñan en ligas europeas.

En un contexto internacional complejo, Londres ofrece estabilidad política, seguridad y experiencia organizativa.

Por qué Madrid corre desde atrás en la elección

Aunque Madrid también fue considerada como sede potencial, la capital española enfrenta algunos inconvenientes que la colocan en desventaja.

Entre las opciones se mencionaron:

  • Santiago Bernabéu

  • Estadio Metropolitano

Sin embargo, ese mismo 27 de marzo está programado el amistoso entre Marruecos y Ecuador, lo que complicaría los operativos de seguridad.

A esto se suma un factor deportivo: Conmebol no ve con buenos ojos que el partido se juegue en el país de uno de los finalistas, lo que inclina la balanza hacia sedes neutrales como Estados Unidos o Inglaterra.

Preguntas y respuestas clave sobre la Finalissima 2026

¿Qué es la Finalissima?

La Finalissima es el partido que enfrenta al campeón de la Copa América con el campeón de la Eurocopa.

¿Quiénes jugarán la Finalissima 2026?

La Finalissima 2026 enfrentará a Argentina, campeona de América, y España, campeona de Europa.

¿Por qué Qatar dejó de ser sede?

El estadio Lusail de Qatar fue descartado por el conflicto bélico en Medio Oriente, lo que obligó a buscar una nueva sede.

¿Dónde podría jugarse la Finalissima?

Las opciones más firmes son Miami (Hard Rock Stadium) y Londres (Wembley), mientras que Madrid aparece con menos posibilidades.

