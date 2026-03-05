Finalissima 2026: Miami y Londres toman ventaja sobre Madrid para el Argentina vs España

La Finalissima entre Argentina y España cambiaría de sede tras descartarse Qatar por el conflicto en Medio Oriente.

La Finalissima 2026 entre la Selección de fútbol de Argentina y España podría disputarse finalmente en Miami o Londres , luego de que el estadio Lusail de Qatar quedara descartado por el conflicto bélico en Medio Oriente . La decisión final será tomada este jueves en una reunión conjunta entre Conmebol y UEFA .

El partido que enfrentará a los campeones de América y Europa, inicialmente previsto para el 27 de marzo , entró en etapa de redefinición logística y comercial, con tres ciudades en carrera: Miami, Londres y Madrid , aunque las dos primeras aparecen como las favoritas.

dudas La Finalissima entre Argentina y España podría cambiar de sede por la guerra: qué dijo Luis de la Fuente

La ciudad estadounidense de Miami surge como una de las alternativas más fuertes para organizar el partido.

El Hard Rock Stadium ofrece una enorme capacidad y, sobre todo, un atractivo comercial clave: la presencia de Lionel Messi en el Inter Miami , que convirtió a la ciudad en uno de los principales centros del fútbol en Estados Unidos.

Para los organizadores, disputar la Finalissima en Miami permitiría explotar el “efecto Messi” y atraer a miles de fanáticos latinoamericanos que viven en Florida.

Esto garantizaría:

estadio lleno

fuerte demanda de entradas

alto impacto comercial y mediático

Wembley ofrece seguridad y experiencia organizativa

La otra gran opción es Londres, con el histórico estadio Wembley como sede.

El escenario inglés ya albergó la Finalissima 2022, cuando Argentina venció 3-0 a Italia, y cuenta con una estructura organizativa preparada para eventos de este nivel.

Además, para UEFA disputar el partido en Europa simplificaría la logística de muchos futbolistas, ya que gran parte de los jugadores de España y varios del plantel de Lionel Scaloni se desempeñan en ligas europeas.

En un contexto internacional complejo, Londres ofrece estabilidad política, seguridad y experiencia organizativa.

Por qué Madrid corre desde atrás en la elección

Aunque Madrid también fue considerada como sede potencial, la capital española enfrenta algunos inconvenientes que la colocan en desventaja.

Entre las opciones se mencionaron:

Santiago Bernabéu

Estadio Metropolitano

Sin embargo, ese mismo 27 de marzo está programado el amistoso entre Marruecos y Ecuador, lo que complicaría los operativos de seguridad.

A esto se suma un factor deportivo: Conmebol no ve con buenos ojos que el partido se juegue en el país de uno de los finalistas, lo que inclina la balanza hacia sedes neutrales como Estados Unidos o Inglaterra.

Preguntas y respuestas clave sobre la Finalissima 2026

¿Qué es la Finalissima?

La Finalissima es el partido que enfrenta al campeón de la Copa América con el campeón de la Eurocopa.

¿Quiénes jugarán la Finalissima 2026?

La Finalissima 2026 enfrentará a Argentina, campeona de América, y España, campeona de Europa.

¿Por qué Qatar dejó de ser sede?

El estadio Lusail de Qatar fue descartado por el conflicto bélico en Medio Oriente, lo que obligó a buscar una nueva sede.

¿Dónde podría jugarse la Finalissima?

Las opciones más firmes son Miami (Hard Rock Stadium) y Londres (Wembley), mientras que Madrid aparece con menos posibilidades.