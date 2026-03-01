Finalissima 2026 en duda: Qatar suspendió el deporte y Argentina vs España podría postergarse

La Finalissima quedó en suspenso tras la decisión de Qatar de frenar toda su actividad deportiva.

La Finalissima 2026 que debían disputar Selección de fútbol de Argentina y Selección de España el próximo 27 de marzo entró en zona de incertidumbre luego de que Qatar suspendiera indefinidamente todas las actividades deportivas en el marco del conflicto en Medio Oriente.

La decisión impacta de lleno en la organización del partido impulsado por UEFA y CONMEBOL , ya que el encuentro tenía como sede territorio qatarí. Aunque todavía no hay una postergación formal, hoy el escenario original quedó descartado.

La suspensión deportiva en el país asiático obliga a reorganizar por completo la logística del evento. Sin estadio disponible ni garantías operativas inmediatas, la realización el 27 de marzo aparece como altamente improbable .

Desde la organización ya comenzaron a analizar alternativas:

Trasladar la Finalissima a Europa , con España como anfitrión potencial.

Buscar una sede neutral que garantice seguridad y operatividad en tiempo récord.

El margen es ajustado y la definición deberá tomarse en los próximos días.

La incertidumbre también golpea lo deportivo

Mientras se define la sede, ambos seleccionados mantienen sus planificaciones abiertas. La duda no solo pasa por el estadio, sino también por la posible reprogramación de la fecha, algo que impactaría en calendarios internacionales y compromisos previos.

Con Qatar fuera de competencia por tiempo indefinido, la Finalissima quedó oficialmente en suspenso.

¿Se juega la Finalissima entre Argentina y España el 27 de marzo?

Por ahora no. Qatar suspendió todas sus actividades deportivas, lo que deja sin sede a la Finalissima 2026. Si no se define un nuevo escenario en los próximos días, el partido entre Argentina y España podría postergarse o cambiar de país.