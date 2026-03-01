1 de marzo de 2026
El Deportivo Maipú tiene una dura parada ante San Martín de Tucumán: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú se mide con el Santo tucumano por una nueva fecha de la Primera Nacional. Repasá los detalles del duelo.

El Club Deportivo Maipú afronta un duro desafío.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Deportivo Maipú afrontará una prueba exigente cuando visite a San Martín de Tucumán desde las 20:30, por una nueva fecha de la Primera Nacional. El encuentro podrá verse a través de la aplicación oficial de la AFA.

El Deportivo Maipú derrotó 2-1 a Rafaela en el Sperdutti
La Finalissima quedó en suspenso tras la decisión de Qatar de frenar toda su actividad deportiva.
conflicto

Finalissima 2026 en duda: Qatar suspendió el deporte y Argentina vs España podría postergarse

El Cruzado quiere más y apunta a sostener el crecimiento

Luego de un inicio con altibajos, Maipú mostró carácter en su última presentación y ahora intentará ratificar esa mejoría fuera de casa. El objetivo es claro: sumar en Tucumán para seguir escalando posiciones y afirmarse como protagonista en una categoría siempre pareja.

El plantel entiende que cada punto cuenta en un campeonato largo y que hacerse fuerte también como visitante puede marcar la diferencia.

San Martín llega entonado y se hace fuerte en La Ciudadela

Los tucumanos también atraviesan un buen momento. Vienen de derrotar 1-0 a Almagro como visitantes, resultado que los mantiene en los puestos de arriba y confirma su candidatura.

En su estadio suelen imponer condiciones, por lo que el Cruzado deberá sostener intensidad y concentración durante los 90 minutos.

Lo que viene y la incertidumbre por el paro

En la próxima jornada, Maipú visitará a Atlanta el lunes 16 a las 21, aunque el calendario podría modificarse debido al paro dispuesto por AFA para la cuarta fecha de la Primera Nacional, una medida que genera expectativa en todos los clubes.

¿Dónde se puede ver Maipú vs San Martín de Tucumán y qué se juega el Cruzado?

El partido se podrá ver a través de la aplicación oficial de la AFA. Deportivo Maipú busca sumar en Tucumán tras su triunfo 2-1 ante Atlético de Rafaela, con el objetivo de afirmarse en la parte alta de la Primera Nacional.

La síntesis

Los resultados

Las posiciones

