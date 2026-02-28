Los 10 cambios en el fútbol que impactarán en el Mundial 2026..

La 140ª Asamblea General Anual de la IFAB , celebrada recientemente en Gales, ha marcado un punto de inflexión en la administración del fútbol global. Bajo la premisa de que el tiempo real de juego es innegociable, el organismo ha aprobado un paquete de medidas diseñado para erradicar las demoras deliberadas y proteger la fluidez del espectáculo.

Estas normativas entrarán en vigencia el 1 de julio de 2026, justo a tiempo para el inicio de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

A diferencia de reformas anteriores que alteraban la esencia técnica, este conjunto de reglas busca dotar al árbitro de herramientas operativas para combatir las interrupciones tácticas. El mensaje institucional es transparente: la ventaja circunstancial no puede construirse a través de la inacción, según pudo conocer NA.

Se traslada el principio de la "regla de los 8 segundos" de los arqueros a las reanudaciones desde los límites del campo. Si el árbitro detecta una demora intencional, iniciará una cuenta visual de 5 segundos.

Sanción: Si el balón no se pone en juego al finalizar el conteo, la posesión se otorgará al equipo contrario (en saques de banda) o se concederá un tiro de esquina (en saques de meta).

2. Sustituciones con límite de tiempo

Para terminar con las caminatas lentas hacia el banco, el jugador sustituido tendrá un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno desde que se autoriza el cambio.

Consecuencia: Si excede el tiempo, el sustituto no podrá ingresar inmediatamente; deberá esperar una interrupción del juego transcurrido un minuto de reloj en marcha.

3. Tratamiento médico fuera del campo

Con el fin de disuadir las simulaciones tácticas, cualquier jugador que sea atendido dentro del campo por una lesión que interrumpa el juego deberá permanecer fuera del terreno durante un minuto efectivo una vez que el partido se haya reanudado.

4. Evolución quirúrgica del VAR en el fútbol

El protocolo de videoasistencia se amplía a situaciones específicas donde la injusticia es evidente:

Revisión de segundas tarjetas amarillas claramente incorrectas que deriven en expulsión.

Corrección de identidad errónea en amonestaciones o expulsiones.

Revisión de tiros de esquina concedidos por error, siempre que se haga de forma inmediata y no afecte la reanudación.

5. Incremento de cambios en amistosos internacionales

En partidos amistosos internacionales de categoría "A", el número de sustituciones permitidas se eleva a ocho. Los equipos podrán acordar, antes del encuentro, un máximo de hasta once cambios.

6. Equipamiento y seguridad del jugador

Se flexibiliza la Regla 4 para permitir el uso de objetos no peligrosos (como protectores o accesorios específicos), siempre que estén cubiertos de forma segura y no representen un riesgo para los competidores.

7. Implementación de cámaras corporales (Body Cams)

Se autoriza el uso de cámaras en el pecho o cabeza de los árbitros como una opción de competición. El objetivo es doble: aumentar la transparencia en la toma de decisiones y proporcionar material educativo y de seguridad.

8. Aclaración en la reanudación (Balón a tierra)

Se especifica en la Regla 8 que, tras una interrupción, el balón se lanzará para el equipo que tuviera la posesión o la hubiera conservado de no haberse detenido el juego, eliminando zonas grises interpretativas.

9. El "Doble Toque" accidental en penales

Tras incidentes de alta visibilidad, se aclara que, si un ejecutor toca el balón por segunda vez de forma accidental (por ejemplo, al resbalar), la acción no será invalidada ni sancionada con tiro libre indirecto, manteniendo la validez del resultado si el balón ingresa.

10. Disciplina y la aplicación de la ventaja

En jugadas donde se impida una oportunidad manifiesta de gol (DOGSO), si el árbitro aplica la ventaja y la jugada termina en gol, no se mostrará tarjeta amarilla al infractor, ya que el objetivo final (el gol) no fue frustrado.

La IFAB también ha puesto el foco en comportamientos antideportivos modernos. Se están desarrollando consultas para sancionar a jugadores que se cubran la boca para ocultar insultos o comentarios a oponentes y árbitros, así como medidas contra quienes abandonen el campo unilateralmente como protesta.

Finalmente, se confirmó el avance de la Tecnología de Fuera de Juego Semiautomatizada (SAOT) y las pruebas del Football Video Support (FVS), una versión simplificada del VAR para competiciones con menos recursos.