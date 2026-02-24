Mundial 2026 en México no corre riesgo pese a la violencia del Cártel Jalisco y confirman que sigue como sede

Guadalajara, una de las sedes del Mundial 2026, permanece bajo alerta tras los hechos de violencia en Jalisco.

El Mundial 2026 no está en peligro para México. Así lo confirmó este lunes Jesús Ramírez Cuevas, asesor directo de la presidenta Claudia Sheinbaum , luego de la ola de violencia desatada tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación . Pese al impacto inicial, el funcionario remarcó que la organización de la Copa del Mundo “no corre riesgo” .

El conflicto se originó tras un operativo del Ejército mexicano que terminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. La reacción del cartel fue inmediata: se registraron más de 250 bloqueos en 20 estados , incendios de comercios y una fuerte paralización de actividades, especialmente en Jalisco. Según datos oficiales, el saldo asciende a 62 personas fallecidas .

Ante este escenario, Ramírez Cuevas llevó tranquilidad: “La situación ya está normalizada, no hay bloqueos, está restablecido el tráfico aéreo y la circulación de pasajeros. Las clases se suspendieron en algunas escuelas, pero mañana se normaliza prácticamente todo el país” , explicó.

El funcionario insistió en que los protocolos de seguridad siguen activos y que México mantiene intacto su compromiso como anfitrión del Mundial 2026 , que organizará junto a Estados Unidos y Canadá .

Guadalajara sigue en agenda como sede del Mundial 2026

La ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, es una de las tres sedes mexicanas del Copa Mundial de la FIFA 2026, junto a Ciudad de México y Monterrey.

En Guadalajara están previstos cuatro partidos de la fase de grupos:

11 de junio: Corea vs Repechaje UEFA 4

18 de junio: México vs Corea

23 de junio: Colombia vs Congo / Jamaica / Nueva Caledonia

26 de junio: Uruguay vs España

Además, el 26 de marzo se jugarán allí duelos del repechaje mundialista entre Nueva Caledonia y Jamaica, cuyo ganador enfrentará luego a República del Congo.

Pese a que la ciudad permanece bajo alerta preventiva, desde el Gobierno aseguraron que no hay modificaciones en el calendario y que la planificación del Mundial continúa con normalidad rumbo a la gran final del 30 de mayo de 2026 en Budapest.

¿Corre riesgo el Mundial 2026 en México tras la violencia en Jalisco?

No. El Gobierno mexicano confirmó que el Mundial 2026 no está en riesgo pese a la ola de violencia posterior a la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades informaron que la situación está controlada, el transporte funciona con normalidad y Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey siguen confirmadas como sedes oficiales del torneo.