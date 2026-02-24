25 de febrero de 2026
Sitio Andino
confirmado

Mundial 2026 en México no corre riesgo pese a la violencia del Cártel Jalisco y confirman que sigue como sede

El Gobierno mexicano aseguró que el Mundial 2026 en México se mantiene en pie tras los disturbios. Mirá las novedades.

Guadalajara, una de las sedes del Mundial 2026, permanece bajo alerta tras los hechos de violencia en Jalisco.

Por Sitio Andino Deportes

El Mundial 2026 no está en peligro para México. Así lo confirmó este lunes Jesús Ramírez Cuevas, asesor directo de la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de la ola de violencia desatada tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Pese al impacto inicial, el funcionario remarcó que la organización de la Copa del Mundo “no corre riesgo”.

Ante este escenario, Ramírez Cuevas llevó tranquilidad: “La situación ya está normalizada, no hay bloqueos, está restablecido el tráfico aéreo y la circulación de pasajeros. Las clases se suspendieron en algunas escuelas, pero mañana se normaliza prácticamente todo el país”, explicó.

El funcionario insistió en que los protocolos de seguridad siguen activos y que México mantiene intacto su compromiso como anfitrión del Mundial 2026, que organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/frogsportsec/status/2026646611359662355&partner=&hide_thread=false

Guadalajara sigue en agenda como sede del Mundial 2026

La ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, es una de las tres sedes mexicanas del Copa Mundial de la FIFA 2026, junto a Ciudad de México y Monterrey.

En Guadalajara están previstos cuatro partidos de la fase de grupos:

  • 11 de junio: Corea vs Repechaje UEFA 4

  • 18 de junio: México vs Corea

  • 23 de junio: Colombia vs Congo / Jamaica / Nueva Caledonia

  • 26 de junio: Uruguay vs España

Además, el 26 de marzo se jugarán allí duelos del repechaje mundialista entre Nueva Caledonia y Jamaica, cuyo ganador enfrentará luego a República del Congo.

Pese a que la ciudad permanece bajo alerta preventiva, desde el Gobierno aseguraron que no hay modificaciones en el calendario y que la planificación del Mundial continúa con normalidad rumbo a la gran final del 30 de mayo de 2026 en Budapest.

¿Corre riesgo el Mundial 2026 en México tras la violencia en Jalisco?

No. El Gobierno mexicano confirmó que el Mundial 2026 no está en riesgo pese a la ola de violencia posterior a la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades informaron que la situación está controlada, el transporte funciona con normalidad y Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey siguen confirmadas como sedes oficiales del torneo.

