El Ejército abatió a "El Mencho", el narco más buscado de América Latina: violencia y disturbios en México

Bajo su mando, el grupo pasó de ser una facción regional a convertirse en el cártel más violento y expansivo de México

Nemesio Oseguera Cervantes , alias "El Mencho" , líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y considerado el narcotraficante más buscado de América Latina , fue abatido este domingo por el Ejército mexicano en un operativo federal de alto impacto. Desde Argentina , solicitan que los ciudadanos no viajen a México hasta que la situación se regularice.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la muerte del capo fue confirmada por medios de referencia como El Universal, Reforma y Televisa.

La caída de Oseguera Cervantes representa uno de los golpes más contundentes contra el narcotráfico en la historia reciente de México y la región . Sin embargo, la operación desató una violenta reacción del CJNG que mantiene bajo fuego a varios puntos del país.

Minutos después de confirmarse que el narco había sido abatido, células armadas del CJNG lanzaron una ofensiva coordinada en distintos municipios de Jalisco y Michoacán.

Los criminales: incendiaron decenas de vehículos particulares y de transporte público, bloquearon rutas estratégicas y accesos, atacaron a balazos a fuerzas federales y policías estatales y obligaron a bajarse de sus vehículos a civiles para utilizarlos como barricadas.

Se reportaron enfrentamientos en la vía a Chapala con la Guardia Nacional y emboscadas en puntos clave de Guadalajara, como Calzada del Ejército y Revolución.

La violencia se extendió al menos a cinco estados, generando escenas de guerra urbana que fueron registradas por ciudadanos y viralizadas en redes sociales.

Código Rojo y estado de emergencia en Jalisco

Ante la magnitud de los ataques, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, declaró formalmente el Código Rojo, que implica:

Despliegue total de fuerzas de seguridad.

Suspensión de actividades civiles.

Protección prioritaria de infraestructura crítica.

Durante las horas más críticas se reportaron incidentes en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y la evacuación preventiva del Hospital Civil de Guadalajara ante la posible presencia de grupos armados.

Con rutas paralizadas y eventos masivos cancelados, el estado permanece en tensa calma, mientras las autoridades intentan recuperar el control total del territorio.

Qué dijo Cancillería Argentina tras los disturbios en México

Tras los disturbios y momentos de tensión que se viven en México, desde Cancillería recomendaron a los argentinos "evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción".

"A quienes ya se encuentren en Jalisco, se les sugiere extremar las precauciones, evitar zonas donde se registren incidentes de seguridad, mantenerse permanentemente informados a través de fuentes oficiales", dice el comunicado oficial.

El fin del narcotraficante más buscado de América Latina

Tras la captura y condena en Estados Unidos de figuras históricas como Joaquín Guzmán Loera ("El Chapo") y Ismael Zambada García ("El Mayo"), Oseguera Cervantes se había convertido en el principal objetivo de las agencias de seguridad internacionales.

Su prontuario incluía:

Recompensa millonaria : el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura o abatimiento.

: el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrecía por información que condujera a su captura o abatimiento. Organización considerada terrorista : fundado en 2009, el CJNG fue catalogado por Washington como organización terrorista por la brutalidad de sus métodos y su poder de fuego.

: fundado en 2009, el CJNG fue catalogado por Washington como organización terrorista por la brutalidad de sus métodos y su poder de fuego. Alcance global: se le atribuía el control de rutas internacionales de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo, sustancias vinculadas a la crisis de opioides en Norteamérica.

¿Quién era "El Mencho"?

Nacido en la región de Tierra Caliente, en Michoacán, Oseguera Cervantes tenía 59 años. Migró a Estados Unidos en su juventud y en 1994 fue condenado en California por conspiración para distribuir heroína.

Mexico-ElMencho-CJNG Nacido en la región de Tierra Caliente, en Michoacán, Oseguera Cervantes tenía 59 años

Tras cumplir su pena regresó a México, donde incluso trabajó brevemente como policía municipal en Jalisco antes de incorporarse al Cártel del Milenio.

Luego de la muerte de Ignacio Coronel Villarreal y la captura de Óscar Orlando Nava Valencia, la organización se fragmentó. De esa división surgiría el CJNG, con "El Mencho" como líder absoluto.

Bajo su mando, el grupo pasó de ser una facción regional a convertirse en el cártel más violento y expansivo de México. El país enfrenta así una de las horas más delicadas de su lucha contra el narcotráfico, con disturbios activos y ciudadanos en alerta tras la caída del último gran capo del narco mexicano.