Pueblo Nuevo FC vuelve a Barcelona por la Surf Cup Internacional: Mendoza dice presente en Europa

Pueblo Nuevo FC volverá a cruzar el Atlántico para disputar la Surf Cup Internacional, un certamen juvenil de primer nivel que se desarrollará en Barcelona. Por segundo año consecutivo, la institución representará a Mendoza y a la Argentina, consolidando un proyecto deportivo que sigue creciendo en el plano internacional.
La delegación estará integrada por las categorías 2012 y 2015, dos divisiones que vienen mostrando un rendimiento competitivo sostenido y que ahora tendrán la oportunidad de medirse ante academias y clubes de distintos puntos del mundo.
Un proyecto mendocino que se fortalece con experiencia internacional
El viaje no solo significa competencia: también implica formación, roce internacional y crecimiento humano. Para esta edición, el plantel contará además con refuerzos provenientes de distintos clubes de Mendoza, una apuesta clara por una representación provincial unificada en uno de los torneos juveniles más exigentes del calendario europeo.
Desde el club destacaron que este tipo de participaciones apuntan al desarrollo integral del jugador, permitiéndoles enfrentarse a potencias internacionales y vivir un proceso que trasciende lo estrictamente futbolístico.
Pueblo Nuevo FC y el objetivo de dejar huella en suelo europeo
Con ilusión, trabajo colectivo y planificación, Pueblo Nuevo FC vuelve a apostar fuerte por la formación. El nuevo desafío en Barcelona reafirma el compromiso institucional con sus divisiones inferiores y con la proyección internacional del fútbol mendocino.
El objetivo es claro: competir, aprender y representar con orgullo a Mendoza y a la Argentina, sumando una experiencia que marcará a cada uno de los chicos que integran la delegación.
¿Qué es la Surf Cup Internacional y por qué es importante para Pueblo Nuevo FC?
La Surf Cup Internacional es un torneo juvenil que se disputa en Barcelona y reúne a clubes formativos de todo el mundo. Para Pueblo Nuevo FC, participar por segundo año consecutivo significa consolidar su proyecto deportivo, darle rodaje internacional a sus categorías 2012 y 2015 y representar a Mendoza y a la Argentina en una competencia de alto nivel.