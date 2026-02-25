Pueblo Nuevo FC vuelve a Barcelona por la Surf Cup Internacional: Mendoza dice presente en Europa

Pueblo Nuevo FC volverá a cruzar el Atlántico para disputar la Surf Cup Internacional , un certamen juvenil de primer nivel que se desarrollará en Barcelona . Por segundo año consecutivo, la institución representará a Mendoza y a la Argentina , consolidando un proyecto deportivo que sigue creciendo en el plano internacional.

La delegación estará integrada por las categorías 2012 y 2015 , dos divisiones que vienen mostrando un rendimiento competitivo sostenido y que ahora tendrán la oportunidad de medirse ante academias y clubes de distintos puntos del mundo.

"Te sentís ignorante": Lionel Messi reveló de qué se arrepiente y sorprendió a todos

El viaje no solo significa competencia: también implica formación, roce internacional y crecimiento humano . Para esta edición, el plantel contará además con refuerzos provenientes de distintos clubes de Mendoza , una apuesta clara por una representación provincial unificada en uno de los torneos juveniles más exigentes del calendario europeo.

La Surf Cup Internacional es reconocida por su alto nivel competitivo y por reunir a equipos formativos de gran prestigio, convirtiéndose en una experiencia deportiva y cultural única para los jóvenes futbolistas.

Desde el club destacaron que este tipo de participaciones apuntan al desarrollo integral del jugador, permitiéndoles enfrentarse a potencias internacionales y vivir un proceso que trasciende lo estrictamente futbolístico.

Pueblo Nuevo FC y el objetivo de dejar huella en suelo europeo

Con ilusión, trabajo colectivo y planificación, Pueblo Nuevo FC vuelve a apostar fuerte por la formación. El nuevo desafío en Barcelona reafirma el compromiso institucional con sus divisiones inferiores y con la proyección internacional del fútbol mendocino.

El objetivo es claro: competir, aprender y representar con orgullo a Mendoza y a la Argentina, sumando una experiencia que marcará a cada uno de los chicos que integran la delegación.

¿Qué es la Surf Cup Internacional y por qué es importante para Pueblo Nuevo FC?

La Surf Cup Internacional es un torneo juvenil que se disputa en Barcelona y reúne a clubes formativos de todo el mundo. Para Pueblo Nuevo FC, participar por segundo año consecutivo significa consolidar su proyecto deportivo, darle rodaje internacional a sus categorías 2012 y 2015 y representar a Mendoza y a la Argentina en una competencia de alto nivel.