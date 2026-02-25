"Te sentís ignorante": Lionel Messi reveló de qué se arrepiente y sorprendió a todos

Lionel Messi volvió a mostrar su costado más humano. En una charla distendida con Nahuel Guzmán , el astro rosarino confesó una de las cosas de las que más se arrepiente y explicó por qué hoy se lo transmite a sus hijos. Además, repasó momentos clave de su vida personal y del Mundial de Qatar 2022.

De cara a su sexta Copa del Mundo , Messi sorprendió al revelar un aprendizaje que siente pendiente: “Me arrepiento de muchísimas cosas… tener educación, estar preparado, no haber aprendido inglés de chico. Tuve tiempo y no lo hice” , confesó.

ENOJO Messi furioso en Los Ángeles: Inter Miami fue goleado y debieron frenarlo tras el debut en la MLS

Y profundizó: “Estuve en situaciones con personalidades increíbles y te sentís un ignorante. Decís: ‘qué boludo, cómo perdí el tiempo’” .

El capitán de la Selección argentina aseguró que hoy usa esa experiencia como enseñanza para sus hijos , intentando transmitirles la importancia de formarse, estudiar y aprovechar las oportunidades .

Amor, Qatar 2022 y el partido que lo cambió todo

Durante la entrevista, Messi también recordó cómo le pidió casamiento a Antonela Roccuzzo, con quien se casó en 2017: “Ya teníamos a Thiago y Mateo. Fuimos a comer en Barcelona, pasamos la noche en un hotel y ahí fue donde se lo pedí. Fue romántico, pero también un ‘poné la fecha’ porque iba a darse”, contó entre risas.

En lo deportivo, volvió sobre el FIFA World Cup Qatar 2022, el título más importante de su carrera, y remarcó que el partido ante México fue determinante tras el debut fallido frente a Arabia Saudita.

“Si no ganábamos, prácticamente estábamos eliminados. Fuimos a jugar con miedo”, admitió. Sobre su gol ante los mexicanos, explicó: “Fue una liberación de todos lados. Dependíamos de nosotros. La foto era otra”.

Y cerró con una frase que resume el espíritu de aquel equipo campeón:“El partido que nos empata Holanda, el de Francia… pero con México fue decisivo. Fue el que más sufrimos”.

Embed - LIONEL MESSI: ME ARREPIENTO de MUCHÍSIMAS cosas

¿De qué se arrepiente Lionel Messi y qué dijo sobre el Mundial de Qatar 2022?

Lionel Messi confesó que se arrepiente de no haber aprendido inglés de chico y de no haberse preparado más en lo educativo, algo que hoy considera fundamental y les transmite a sus hijos. Además, recordó que el partido ante México en Qatar 2022 fue el más sufrido del torneo y que su gol significó una liberación clave para encaminar el título mundial de la Selección argentina.