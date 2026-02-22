Messi furioso en Los Ángeles: Inter Miami fue goleado y debieron frenarlo tras el debut en la MLS

El estreno del Inter Miami CF en la Major League Soccer fue una verdadera pesadilla. El equipo estadounidense perdió 3-0 frente a Los Angeles FC y el rosarino Lionel Messi vivió una noche cargada de bronca: tras el pitazo final, debió ser contenido cuando intentó ir a reclamarle a los árbitros.

Un video que se viralizó rápidamente mostró a Messi completamente furioso , siguiendo al cuerpo arbitral hasta que apareció su amigo Luis Suárez , quien lo tomó del brazo y evitó que la situación pasara a mayores. La escena reflejó el clima caliente que dejó el debut del equipo en la Major League Soccer .

En lo futbolístico, el encuentro fue cuesta arriba desde el inicio. A los 37 minutos del primer tiempo , el venezolano David Martínez abrió el marcador para el conjunto angelino. Ya en el complemento llegaron los golpes definitivos: primero apareció el gabonés Denis Bouanga y luego el salvadoreño Nathan Ordaz selló la goleada.

Inter Miami nunca logró hacer pie y Messi, bien tomado por la defensa rival, t uvo pocas chances de influir en el juego . La superioridad de Los Ángeles FC fue clara, especialmente en las transiciones rápidas, un aspecto que terminó siendo determinante.

Mascherano fue autocrítico y bajó el dramatismo tras la derrota

En conferencia de prensa, el entrenador argentino Javier Mascherano reconoció el mal arranque: “Nos han ganado bien, esa es la realidad. Me da la sensación que el resultado es relativamente mentiroso”.

Además, explicó dónde estuvo la clave del partido: “Hicieron la diferencia en las transiciones, nos hicieron mucho daño”. De todos modos, intentó llevar calma: “Tampoco vamos a hacer una tragedia. Sabemos que tenemos que mejorar y seguir insistiendo en las cosas positivas”.

La actividad del Inter Miami continuará el domingo 1° de marzo, cuando visite a Orlando City SC por la segunda fecha del torneo.

Los números de Lionel Messi en Inter Miami

Desde su llegada al club a mediados de 2023, Messi disputó 89 partidos, convirtió 77 goles y entregó 44 asistencias. Además, fue protagonista en los títulos de la Leagues Cup 2023, la Supporters’ Shield 2024 y las conquistas de la Conferencia Este y la MLS 2025, consolidándose como el emblema del proyecto deportivo.

