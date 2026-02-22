22 de febrero de 2026
Messi furioso en Los Ángeles: Inter Miami fue goleado y debieron frenarlo tras el debut en la MLS

El Inter Miami CF cayó 3-0 ante Los Ángeles FC en su estreno en la MLS y Lionel Messi protagonizó un momento de tensión. Repasá lo sucedido.

Lionel Messi, frustrado, tras la dura derrota del Inter Miami en Los Ángeles.

El estreno del Inter Miami CF en la Major League Soccer fue una verdadera pesadilla. El equipo estadounidense perdió 3-0 frente a Los Angeles FC y el rosarino Lionel Messi vivió una noche cargada de bronca: tras el pitazo final, debió ser contenido cuando intentó ir a reclamarle a los árbitros.

Un video que se viralizó rápidamente mostró a Messi completamente furioso, siguiendo al cuerpo arbitral hasta que apareció su amigo Luis Suárez, quien lo tomó del brazo y evitó que la situación pasara a mayores. La escena reflejó el clima caliente que dejó el debut del equipo en la Major League Soccer.

Pesadilla en el debut: goles, frustración y un Inter Miami superado

En lo futbolístico, el encuentro fue cuesta arriba desde el inicio. A los 37 minutos del primer tiempo, el venezolano David Martínez abrió el marcador para el conjunto angelino. Ya en el complemento llegaron los golpes definitivos: primero apareció el gabonés Denis Bouanga y luego el salvadoreño Nathan Ordaz selló la goleada.

Mascherano fue autocrítico y bajó el dramatismo tras la derrota

En conferencia de prensa, el entrenador argentino Javier Mascherano reconoció el mal arranque: “Nos han ganado bien, esa es la realidad. Me da la sensación que el resultado es relativamente mentiroso”.

Además, explicó dónde estuvo la clave del partido: “Hicieron la diferencia en las transiciones, nos hicieron mucho daño”. De todos modos, intentó llevar calma: “Tampoco vamos a hacer una tragedia. Sabemos que tenemos que mejorar y seguir insistiendo en las cosas positivas”.

La actividad del Inter Miami continuará el domingo 1° de marzo, cuando visite a Orlando City SC por la segunda fecha del torneo.

Los números de Lionel Messi en Inter Miami

Desde su llegada al club a mediados de 2023, Messi disputó 89 partidos, convirtió 77 goles y entregó 44 asistencias. Además, fue protagonista en los títulos de la Leagues Cup 2023, la Supporters’ Shield 2024 y las conquistas de la Conferencia Este y la MLS 2025, consolidándose como el emblema del proyecto deportivo.

El Inter Miami perdió 3-0 ante Los Ángeles FC en su debut en la MLS, con goles de David Martínez, Denis Bouanga y Nathan Ordaz. Tras el partido, Lionel Messi fue visto muy molesto y debió ser contenido por Luis Suárez cuando intentaba reclamarle a los árbitros. El técnico Javier Mascherano reconoció la superioridad rival y el equipo volverá a jugar el domingo 1° de marzo ante Orlando City por la segunda fecha del campeonato.

