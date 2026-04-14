Así apareció el Cuti Romero tras la lesión y generó revuelo en la previa al Mundial

La imagen encendió todas las alarmas: Cristian Cuti Romero apareció por primera vez tras su lesión y la preocupación crece en la Selección de fútbol de Argentina . El defensor de Tottenham Hotspur sufrió una lesión ligamentaria en la rodilla derecha y estará al menos seis semanas fuera de las canchas , en un momento sensible de la temporada.

Los estudios médicos confirmaron que Romero padece una lesión en el ligamento colateral , producto de un duro choque con su propio arquero durante el partido frente a Sunderland por la Premier League.

El "Cuti" Romero se lesionó, salió llorando y enciende todas las alarmas en la Selección

Se confirmó la lesión del "Cuti" Romero: cuánto tiempo estará afuera y qué pasa con el Mundial

La acción fue impactante: el defensor argentino quedó con inestabilidad en la rodilla y tuvo que salir del campo visiblemente dolorido y entre lágrimas , una imagen que rápidamente generó preocupación tanto en Inglaterra como en Argentina.

Desde el entorno del club reconocen que se trata de una lesión delicada pero sin necesidad de cirugía , lo que abre una ventana de recuperación relativamente controlada. “El tiempo estimado es de seis semanas, dependiendo de la evolución” , indicaron fuentes cercanas al cuerpo médico.

La primera imagen tras la lesión y el gesto que llevó tranquilidad

Horas después del partido, comenzó a circular en redes sociales el primer video de Romero tras la lesión. En las imágenes se lo observa con una venda en la rodilla derecha, pero con un dato clave: puede caminar sin muletas, lo que representa un signo positivo dentro del cuadro general.

Ese detalle trajo algo de alivio, aunque la situación sigue siendo seguida de cerca por el cuerpo técnico de la Selección. La estabilidad de la rodilla será determinante en su evolución y en los tiempos de regreso.

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El incómodo cruce con un hincha y el contexto del Tottenham

En medio de ese momento, Romero protagonizó una situación incómoda en la vía pública. Un hincha del Arsenal FC lo reconoció, lo filmó y lanzó una burla directa: “Suerte en el Championship”, en referencia a un posible descenso del Tottenham.

El presente del equipo londinense es complejo. El Tottenham Hotspur atraviesa una temporada irregular y comprometida en la tabla, lo que aumenta la tensión en cada partido y agrava el impacto de la baja de uno de sus referentes defensivos.

Impacto en la Selección argentina

La lesión de Romero no solo golpea al Tottenham, sino que también genera preocupación directa en la Selección argentina, donde es una pieza clave en la defensa.

Su ausencia por varias semanas lo pone en duda para los próximos compromisos internacionales, en un contexto donde cada jugador comienza a ser evaluado pensando en futuras competencias importantes.