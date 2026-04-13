Se confirmó la lesión del "Cuti" Romero: cuánto tiempo estará afuera y qué pasa con el Mundial

Cuti Romero sufrió una lesión en la rodilla y enciende alarmas en la Selección.

La Selección de fútbol de Argentina recibió un golpe fuerte a poco más de dos meses del Mundial 2026: se confirmó la lesión de Cristian "Cuti" Romero y su presencia en la Copa quedó bajo análisis. El defensor sufrió un problema ligamentario y estará entre 6 y 8 semanas fuera de las canchas , lo que lo deja llegando con lo justo a la cita máxima .

Los estudios médicos confirmaron que Romero padece una lesión en el ligamento colateral de la rodilla , descartando un daño mayor pero estableciendo un tiempo de recuperación significativo.

El campeón del mundo que planea volver al fútbol argentino y una provincia lo vive como un campeonato

El "Cuti" Romero se lesionó, salió llorando y enciende todas las alarmas en la Selección

El plazo estimado es de entre seis y ocho semanas , lo que implica que llegará al Mundial sin ritmo competitivo o con muy poco rodaje previo . No está descartado, pero tampoco llega pleno.

La jugada fue clara y preocupante. Durante el partido entre Tottenham y Sunderland, Romero chocó con su propio arquero en una acción aparentemente normal , pero terminó de la peor manera.

Cuti Romero tiene una lesión en el ligamento lateral y tendrá entre CINCO A OCHO SEMANAS de recuperación. Estará DISPONIBLE para la Copa del Mundo. [ @arevalo_martin - @ESPNArgentina ] pic.twitter.com/X7ecYXGQb4

El defensor cayó, se tomó la rodilla y rápidamente mostró signos de dolor. La imagen de su salida entre lágrimas fue el primer indicio de gravedad.

Luego, un video viral mostró el detalle: la pierna derecha se flexionó de forma antinatural, generando una exigencia extrema sobre los ligamentos. Ahí empezó la preocupación real.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FTLiveGoals/status/2043580604306858031&partner=&hide_thread=false How the knee bent in slow motion before the collision there’s a possibility he’s done his ACL right there Argentina might be fxcked. Brobbey pushed CUTI Romero intentionally, he was playing nasty the whole game and got no red card for it it’s a shame pic.twitter.com/qg4YoeGbtV — LIVE GOALS (@FTLiveGoals) April 13, 2026

Scaloni lo espera, pero con dudas

El cuerpo técnico de la Selección sigue de cerca su evolución. Lionel Scaloni deberá decidir si lo incluye o no en la lista, teniendo en cuenta su estado físico.

Romero es una pieza clave del equipo, un defensor central titular indiscutido y sin un reemplazo directo en el mismo nivel.

Sin embargo, el contexto no es ideal: llegaría sin competencia y con una recuperación reciente, dos factores que pesan en una decisión de este calibre.

Un problema que se suma a otros nombres

La situación de Romero no es aislada. En los últimos días también aparecieron complicaciones físicas en otros jugadores importantes.

Dibu Martínez tuvo una molestia que lo dejó fuera de un partido, mientras que Lautaro Martínez volvió a resentirse de un desgarro.

El panorama no es el mejor en la previa del Mundial.

Una cuenta regresiva que no se detiene

Argentina debutará el 16 de junio ante Argelia, y el margen para recuperar jugadores empieza a acortarse.

En ese escenario, cada día cuenta. Y en el caso de Romero, la evolución será seguida minuto a minuto. No está afuera. Pero tampoco está seguro.