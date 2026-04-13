Se confirmó la lesión del "Cuti" Romero: cuánto tiempo estará afuera y qué pasa con el Mundial

La Selección de fútbol de Argentina recibió un golpe fuerte a poco más de dos meses del Mundial 2026: se confirmó la lesión de Cristian "Cuti" Romero y su presencia en la Copa quedó bajo análisis. El defensor sufrió un problema ligamentario y estará entre 6 y 8 semanas fuera de las canchas, lo que lo deja llegando con lo justo a la cita máxima.
Qué lesión tiene y cuánto tiempo estará afuera Cristian Gabriel Romero
How the knee bent in slow motion before the collision there’s a possibility he’s done his ACL right there Argentina might be fxcked. Brobbey pushed CUTI Romero intentionally, he was playing nasty the whole game and got no red card for it it’s a shame pic.twitter.com/qg4YoeGbtV