Se prende fuego la enfermería: Cristian "Cuti" Romero se retiró lesionado y Scaloni no lo puede creer

La Selección de fútbol de Argentina atraviesa un momento delicado: Cristian Gabriel Romero se lesionó, salió entre lágrimas y se suma a una seguidilla de problemas físicos que encienden las alarmas. A su situación se agregan las molestias de Dibu Martínez y Lautaro Martínez, en un contexto que empieza a generar preocupación.
Cuti no pudo seguir y se fue entre lágrimas
La imagen fue fuerte. En la derrota del Tottenham ante Sunderland, Romero fue a disputar una pelota en el área y terminó tendido en el césped tras un duro choque.
Cuti Romero tiene cierta inestabilidad en la rodilla y van a hacerle análisis en los ligamentos para ver si se lastimó el ligamento colateral interno o si fue el golpe solamente. El dolor está ahí. pic.twitter.com/MV4LIOQqJm