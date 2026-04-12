12 de abril de 2026
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Cristian Gabriel Romero

Se prende fuego la enfermería: Cristian "Cuti" Romero se retiró lesionado y Scaloni no lo puede creer

Cristian Gabriel Romero se lesionó en Tottenham y se suma a las dudas por Dibu Martínez y Lautaro en la Selección de fútbol de Argentina. Mirá qué pasó.

Cuti Romero no pudo seguir, salió entre lágrimas y preocupa a la Selección.

Cuti Romero no pudo seguir, salió entre lágrimas y preocupa a la Selección.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina atraviesa un momento delicado: Cristian Gabriel Romero se lesionó, salió entre lágrimas y se suma a una seguidilla de problemas físicos que encienden las alarmas. A su situación se agregan las molestias de Dibu Martínez y Lautaro Martínez, en un contexto que empieza a generar preocupación.

Cuti no pudo seguir y se fue entre lágrimas

La imagen fue fuerte. En la derrota del Tottenham ante Sunderland, Romero fue a disputar una pelota en el área y terminó tendido en el césped tras un duro choque.

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Primero recibió un empujón y luego impactó contra el arquero rival. Desde ese momento, el defensor quedó visiblemente afectado y necesitó asistencia médica.

Aunque intentó ponerse de pie, rápidamente evidenció que no estaba en condiciones. Con dolor en la pierna derecha, pidió el cambio y salió sin poder continuar, reemplazado por Kevin Danso.

El dato más preocupante fue su reacción: se retiró llorando, una señal clara del impacto físico y emocional del golpe.

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Una lesión que preocupa por el contexto

Si bien todavía no hay parte médico oficial, las primeras sensaciones indican que la molestia estaría en la zona de la rodilla, un sector sensible para cualquier futbolista.

Pero más allá del diagnóstico, el contexto agrava todo. Faltan pocos días para la presentación de la lista definitiva de la Selección, pensando en lo que viene a nivel internacional.

Cada baja potencial pesa, y más si se trata de un jugador clave como Romero.

No es el único: Dibu y Lautaro también en duda

El problema no termina ahí. La Selección viene acumulando señales de alerta en los últimos días. Por un lado, Emiliano “Dibu” Martínez sintió una molestia en la entrada en calor con Aston Villa y ni siquiera pudo integrar el banco.

Por otro, Lautaro Martínez volvió a resentirse de un desgarro en Inter, luego de haber reaparecido con goles.

Tres nombres fundamentales, tres situaciones que preocupan.

Un escenario que obliga a encender las alarmas

El cuerpo técnico sigue de cerca cada evolución, pero el panorama no es el ideal.

Romero, Dibu y Lautaro son piezas clave del equipo, y cualquier inconveniente físico en este tramo del calendario genera incertidumbre.

El margen de error es mínimo y la prioridad pasa a ser la recuperación.

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