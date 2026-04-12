12 de abril de 2026
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Selección de fútbol de Argentina

Preocupación en la Selección: el "Dibu" Martínez salió lesionado y se encienden las alarmas

Damián Emiliano Martínez no pudo jugar con Aston Villa por una posible lesión y preocupa a la Selección de fútbol de Argentina. Mirá lo que pasó.

En la Selección no lo pueden creer.

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Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina encendió todas las alarmas: Emiliano “Dibu” Martínez no pudo ni siquiera comenzar su partido con Aston Villa y preocupa de cara a lo que viene. El arquero sintió una molestia en el calentamiento y fue reemplazado antes del duelo ante Nottingham Forest.

Una lesión que preocupa a Lionel Scaloni

La situación se dio en la previa del encuentro por la Premier League. Durante la entrada en calor, Dibu Martínez mostró gestos de dolor al patear la pelota, lo que encendió rápidamente las alertas.

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El arquero se acercó al cuerpo técnico, evaluaron la situación y la decisión fue inmediata: no estaba en condiciones de jugar. Ni siquiera integró el banco de suplentes.

Un dato fuerte y preocupante, teniendo en cuenta la importancia del arquero en el esquema de Lionel Scaloni.

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A la espera de estudios y diagnóstico

Por el momento, no hay parte médico oficial. El alcance de la lesión y los tiempos de recuperación son una incógnita, lo que aumenta la incertidumbre.

En el cuerpo técnico de la Selección siguen de cerca la evolución, ya que el arquero es una pieza clave e indiscutida.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, cualquier molestia genera inquietud.

No es el único: Lautaro también preocupa

El panorama se complica aún más con otra noticia negativa. Lautaro Martínez volvió a resentirse de una lesión muscular en el Inter de Milán.

El delantero venía de recuperarse y había marcado dos goles ante la Roma, pero sufrió una recaída que lo dejaría fuera de las canchas al menos por 15 días.

Dos nombres fundamentales, dos señales de alerta.

Un contexto que obliga a estar atentos

Más allá de que aún falta para la gran cita mundialista, el seguimiento médico y físico empieza a ser determinante.

La Selección argentina necesita llegar con sus figuras en plenitud, y situaciones como estas obligan a replantear cargas, tiempos y cuidados.

Hoy la preocupación es real, aunque todavía no hay confirmaciones definitivas.

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