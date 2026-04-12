Preocupación en la Selección: el "Dibu" Martínez salió lesionado y se encienden las alarmas

Por Sitio Andino Deportes 12 de abril de 2026 - 13:47 La El arquero sintió una molestia en el calentamiento y fue reemplazado antes del duelo ante Nottingham Forest. Selección de fútbol de Argentina encendió todas las alarmas: Emiliano “Dibu” Martínez no pudo ni siquiera comenzar su partido con Aston Villa y preocupa de cara a lo que viene.
Una lesión que preocupa a Lionel Scaloni
La situación se dio en la previa del encuentro por la Premier League. Durante la entrada en calor,
Dibu Martínez mostró gestos de dolor al patear la pelota, lo que encendió rápidamente las alertas.
El arquero se acercó al cuerpo técnico, evaluaron la situación y la decisión fue inmediata:
no estaba en condiciones de jugar. Ni siquiera integró el banco de suplentes.
Un dato fuerte y preocupante, teniendo en cuenta la importancia del arquero en el esquema de Lionel Scaloni.
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A la espera de estudios y diagnóstico
Por el momento, no hay parte médico oficial.
El alcance de la lesión y los tiempos de recuperación son una incógnita, lo que aumenta la incertidumbre.
En el cuerpo técnico de la Selección siguen de cerca la evolución, ya que el arquero es
una pieza clave e indiscutida.
Con el
Mundial 2026 cada vez más cerca, cualquier molestia genera inquietud. No es el único: Lautaro también preocupa
El panorama se complica aún más con otra noticia negativa.
en el Inter de Milán. Lautaro Martínez volvió a resentirse de una lesión muscular
El delantero venía de recuperarse y había marcado dos goles ante la Roma, pero sufrió una recaída que lo dejaría fuera de las canchas
al menos por 15 días.
Dos nombres fundamentales, dos señales de alerta. Un contexto que obliga a estar atentos
Más allá de que aún falta para la gran cita mundialista,
el seguimiento médico y físico empieza a ser determinante.
La Selección argentina necesita llegar con sus figuras en plenitud, y situaciones como estas obligan a
replantear cargas, tiempos y cuidados.
Hoy la preocupación es real, aunque todavía no hay confirmaciones definitivas.