10 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Lautaro Martínez

Lautaro Martínez sufrió una recaída y estará fuera en el Inter

El delantero argentino Lautaro Martínez se resintió del sóleo y se perderá al menos dos partidos. Venía de reaparecer con un doblete y es el goleador de la Serie A.

Lautaro Martínez se vuelve a lesionar.

Lautaro Martínez se vuelve a lesionar.

Por Sitio Andino Deportes

El delantero argentino Lautaro Martínez sufrió una recaída en su lesión en el sóleo y será baja en el Inter de Milán, que se mantiene como líder de la Serie A.

“El Toro” venía de reaparecer con un doblete frente a la Roma, en lo que había sido su regreso tras varias semanas de inactividad.

Lee además
Mauricio Páez, ganó la segunda etapa de la Vuelta Ciclística de General Alvear.

El "flaco" Mauricio Páez ganó la segunda etapa de la Vuelta de General Alvear
Cuándo juega Argentina los últimos amistosos antes del Mundial 2026.

Cuándo juega Argentina los últimos amistosos antes del Mundial 2026

Una lesión que vuelve a complicarlo

El problema físico del delantero se remonta al 18 de febrero, cuando en el partido de ida de los playoffs de la Champions League debió abandonar el campo de juego tras sufrir un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda.

Tras esa lesión, el Inter quedó eliminado del certamen europeo con una floja actuación, luego de caer ante un rival noruego con un contundente global de 5-2.

Un regreso que duró poco

El retorno de Martínez se produjo el pasado 5 de abril, luego de más de un mes y medio fuera de las canchas. En ese encuentro, fue figura con dos goles en la victoria 5-2 ante la Roma, por la fecha 31 del campeonato italiano.

Sin embargo, según informó la Agencia Noticias Argentinas, el atacante se resintió de la lesión y se perderá al menos los próximos dos compromisos del Inter, frente a Como y Cagliari por la Serie A.

Lautaro Martínez un goleador clave para el Inter

En lo que va de la temporada, Lautaro Martínez es el máximo goleador del campeonato italiano con 16 tantos, siendo una pieza fundamental en el equipo que lidera el torneo con ventaja sobre el AC Milan.

Temas
Seguí leyendo

De Mendoza a Europa con Lautaro Campione... si aparece el presupuesto para correr en la F4

Iván "El Terrible" Escudero, ganó en Bowen la primera etapa de la Vuelta Ciclística de General Alvear

Argentina, con presencia mendocina, aplastó 8-1 a Canadá en el Panamericano de hockey

Histórico: Cristian Navarro será el primer árbitro mendocino en un Mundial de la FIFA

¡Ahí van, ellos son! Tomás Moyano se quedó con el Prólogo en la Vuelta de Alvear

Tensión total en Alpine por una disputa interna que puede cambiar el control del equipo

La AFA habilita el regreso del público visitante en partidos puntuales del ascenso ¿Cuáles son?

Mirá el resumen: River resistió con uno menos y sumó un punto valioso en la Sudamericana

LO QUE SE LEE AHORA
Cuándo juega Argentina los últimos amistosos antes del Mundial 2026.

Cuándo juega Argentina los últimos amistosos antes del Mundial 2026

Las Más Leídas

Video: iba en contramano por la Lateral del Acceso Este, chocó y, herida, le robaron

Video impactante: chocó en contramano por la lateral del Acceso Este, quedó inconsciente y le robaron todo

Nicolás Serpa al 2000, en Maipú, el lugar donde ocurrió el robo.

Violento robo a una familia en Maipú: le apuntaron en la cabeza a un niño

La Cámara de Diputados tendrá nueva composición.

Proclamaron a los nuevos legisladores de Mendoza: cuándo asumen y cómo queda el reparto de fuerzas

El objetivo es garantizar la seguridad de los viajeros que circulan entre Argentina y Chile

Cierran hasta nuevo aviso el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Paso Los Libertadores, transitable: mejoró el tiempo y no habrá cierre preventivo.

Paso Los Libertadores, transitable: mejoró el tiempo y no habrá cierre preventivo