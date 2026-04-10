Lautaro Martínez sufrió una recaída y estará fuera en el Inter

El delantero argentino Lautaro Martínez sufrió una recaída en su lesión en el sóleo y será baja en el Inter de Milán , que se mantiene como líder de la Serie A.

“El Toro” venía de reaparecer con un doblete frente a la Roma , en lo que había sido su regreso tras varias semanas de inactividad.

El problema físico del delantero se remonta al 18 de febrero, cuando en el partido de ida de los playoffs de la Champions League debió abandonar el campo de juego tras sufrir un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda.

Tras esa lesión, el Inter quedó eliminado del certamen europeo con una floja actuación , luego de caer ante un rival noruego con un contundente global de 5-2.

Un regreso que duró poco

El retorno de Martínez se produjo el pasado 5 de abril, luego de más de un mes y medio fuera de las canchas. En ese encuentro, fue figura con dos goles en la victoria 5-2 ante la Roma, por la fecha 31 del campeonato italiano.

Sin embargo, según informó la Agencia Noticias Argentinas, el atacante se resintió de la lesión y se perderá al menos los próximos dos compromisos del Inter, frente a Como y Cagliari por la Serie A.

Lautaro Martínez un goleador clave para el Inter

En lo que va de la temporada, Lautaro Martínez es el máximo goleador del campeonato italiano con 16 tantos, siendo una pieza fundamental en el equipo que lidera el torneo con ventaja sobre el AC Milan.