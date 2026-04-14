Día de definiciones en la Champions League: salen los primeros semifinalistas

Julián Álvarez marcó un golazo de tiro libre en la ida y dejó al Atlético Madrid muy cerca de semifinales de la Champions League.

La Champions League entra en su momento más caliente y este martes se conocerán los primeros semifinalistas en dos cruces de alto impacto. Atlético Madrid recibe al Barcelona con ventaja , mientras que Liverpool está obligado a una remontada épica ante PSG . La tensión, la historia y el peso de la camiseta entran en juego.

El equipo de Diego Simeone llega con un triunfo clave 2-0 en la ida , resultado que lo deja a un paso de las semifinales . En ese partido brilló Julián Álvarez con un golazo de tiro libre , mientras que Alexander Sorloth terminó de liquidar el encuentro.

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Pero enfrente estará el FC Barcelona, un equipo con peso ofensivo y experiencia internacional , que cuenta con figuras como Robert Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal, capaces de cambiar la historia en minutos .

“No podemos pensar en la ventaja, sería un error. Este partido exige concentración total”, remarcó Simeone, dejando claro que su equipo no va a especular . Desde el lado catalán, la confianza sigue intacta: “Tenemos armas para darlo vuelta y vamos a ir a buscarlo desde el inicio” , aseguran.

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Liverpool vs PSG: Anfield y la ilusión de otra noche histórica

El Liverpool FC sabe que necesita una hazaña. Tras el 2-0 sufrido en la ida, deberá hacer un partido perfecto ante el Paris Saint-Germain, vigente campeón. El conjunto francés golpeó con autoridad gracias a los goles de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, mostrando eficacia y jerarquía en momentos clave.

Sin embargo, el Liverpool se aferra a su historia: Anfield ya fue escenario de remontadas imposibles. “Este club tiene noches especiales en Europa y creemos en eso”, deslizan desde el vestuario inglés, mientras que del lado del PSG advierten: “La serie no está cerrada, debemos jugar con inteligencia”.

Lo que viene: más definiciones con gigantes en escena

La acción continuará el miércoles con otros dos duelos determinantes. El Arsenal FC recibirá al Sporting Lisboa con la ventaja del 1-0 conseguido como visitante, mientras que el Bayern Múnich intentará liquidar la serie ante el Real Madrid tras el 2-1 logrado en España.

Cuatro gigantes, cuatro historias y un mismo objetivo: meterse entre los mejores de Europa.

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