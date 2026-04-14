14 de abril de 2026
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Champions League

Día de definiciones en la Champions League: salen los primeros semifinalistas

Atlético de Madrid y Barcelona, junto a Liverpool y PSG, buscan un lugar en semifinales de la dura Champions League. Mirá todos los detalles.

Julián Álvarez marcó un golazo de tiro libre en la ida y dejó al Atlético Madrid muy cerca de semifinales de la Champions League.

Julián Álvarez marcó un golazo de tiro libre en la ida y dejó al Atlético Madrid muy cerca de semifinales de la Champions League.

Por Sitio Andino Deportes

La Champions League entra en su momento más caliente y este martes se conocerán los primeros semifinalistas en dos cruces de alto impacto. Atlético Madrid recibe al Barcelona con ventaja, mientras que Liverpool está obligado a una remontada épica ante PSG. La tensión, la historia y el peso de la camiseta entran en juego.

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Pero enfrente estará el FC Barcelona, un equipo con peso ofensivo y experiencia internacional, que cuenta con figuras como Robert Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal, capaces de cambiar la historia en minutos.

“No podemos pensar en la ventaja, sería un error. Este partido exige concentración total”, remarcó Simeone, dejando claro que su equipo no va a especular. Desde el lado catalán, la confianza sigue intacta: “Tenemos armas para darlo vuelta y vamos a ir a buscarlo desde el inicio”, aseguran.

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Liverpool vs PSG: Anfield y la ilusión de otra noche histórica

El Liverpool FC sabe que necesita una hazaña. Tras el 2-0 sufrido en la ida, deberá hacer un partido perfecto ante el Paris Saint-Germain, vigente campeón. El conjunto francés golpeó con autoridad gracias a los goles de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, mostrando eficacia y jerarquía en momentos clave.

Sin embargo, el Liverpool se aferra a su historia: Anfield ya fue escenario de remontadas imposibles. “Este club tiene noches especiales en Europa y creemos en eso”, deslizan desde el vestuario inglés, mientras que del lado del PSG advierten: “La serie no está cerrada, debemos jugar con inteligencia”.

Lo que viene: más definiciones con gigantes en escena

La acción continuará el miércoles con otros dos duelos determinantes. El Arsenal FC recibirá al Sporting Lisboa con la ventaja del 1-0 conseguido como visitante, mientras que el Bayern Múnich intentará liquidar la serie ante el Real Madrid tras el 2-1 logrado en España.

Cuatro gigantes, cuatro historias y un mismo objetivo: meterse entre los mejores de Europa.

Los partidos de la Champions League

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