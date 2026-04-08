8 de abril de 2026
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Julián Álvarez

Con un golazo de Julián Álvarez, Atlético de Madrid dejó contra las cuerdas al Barcelona

La Araña hace soñar al Colchonero con las semifinales de la Champions League tras marcar otro gol en su visita al Camp Nou, mientras que Alexis Mac Allister la pasó mal ante el PSG.

Con un golazo de Julián Álvarez, Atlético de Madrid dejó contra las cuerdas al Barcelona

Con un golazo de Julián Álvarez, Atlético de Madrid dejó contra las cuerdas al Barcelona

Foto: Champions League (Vía X)
Por Sitio Andino Deportes

Atlético de Madrid y Barcelona disputaron uno de los encuentros más atractivos de los partidos de ida por los cuartos de final de la Champions League. En condición de visitante, el equipo dirigido por Diego Simeone mostró superioridad en el juego y se impuso por 2 a 0, con un golazo de Julián Álvarez para abrir el marcador.

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Videos: Atlético de Madrid marca terreno ante Barcelona en Champions

En un Camp Nou colmado, el Colchonero se plantó con firmeza ante un Barcelona que, pese a tener mayor posesión, no logró generar situaciones claras de peligro. Sin embargo, el partido cambió a los 43 minutos, cuando Pau Cubarsí fue expulsado tras una falta sobre Giuliano Simeone, dejando al conjunto catalán con diez jugadores.

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A partir de esa jugada, Atlético de Madrid encontró espacios y confianza. Fue entonces cuando Julián Álvarez ejecutó un tiro libre con precisión y colocó la pelota en el ángulo, ampliando la ventaja antes del cierre del primer tiempo.

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En el complemento, el ritmo del partido bajó, pero el equipo visitante mantuvo el control. A los 24 minutos, Alexander Sorloth selló el 2 a 0 tras interceptar un pase y definir con contundencia.

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El arquero Juan Musso también fue clave para sostener el resultado, con intervenciones oportunas ante los intentos ofensivos del Barcelona, especialmente frente a la velocidad de Lamine Yamal.

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Cuándo y dónde se juega el partido de vuelta

La revancha se disputará en el estadio Wanda Metropolitano el próximo martes 14 de abril, desde las 16. Barcelona deberá revertir una desventaja de dos goles en un escenario que se anticipa complejo.

La otra contienda del día: qué pasó entre el PSG y el Liverpool

De local, el París Saint German dominó al Liverpool con Alexis Mac Allister de titular por 2 a 0. Con goles de Désiré Doué, a los 10' del inicio, y Kvaratskhelia, a los 19 del complemento, el equipo parisino intentará sostener el resultado el próximo martes en Inglaterra.

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