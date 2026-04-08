Con un golazo de Julián Álvarez, Atlético de Madrid dejó contra las cuerdas al Barcelona

Atlético de Madrid y Barcelona disputaron uno de los encuentros más atractivos de los partidos de ida por los cuartos de final de la Champions League . En condición de visitante, el equipo dirigido por Diego Simeone mostró superioridad en el juego y se impuso por 2 a 0 , con un golazo de Julián Álvarez para abrir el marcador.

En un Camp Nou colmado, el Colchonero se plantó con firmeza ante un Barcelona que, pese a tener mayor posesión, no logró generar situaciones claras de peligro. Sin embargo, el partido cambió a los 43 minutos , cuando Pau Cubarsí fue expulsado tras una falta sobre Giuliano Simeone , dejando al conjunto catalán con diez jugadores .

Bombazo en Europa: el Barcelona va por Julián Álvarez y el Atlético responde con una cifra impactante

Frenan la salida de Julián Álvarez con una frase que sacude Europa

A partir de esa jugada, Atlético de Madrid encontró espacios y confianza. Fue entonces cuando Julián Álvarez ejecutó un tiro libre con precisión y colocó la pelota en el ángulo , ampliando la ventaja antes del cierre del primer tiempo .

¡¡BARCELONA CON 10 ANTES DEL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!! EXPULSADO CUBARSÍ POR ESTA ACCIÓN SOBRE GIULIANO SIMEONE. Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/LYXdoAjSvu

En el complemento, el ritmo del partido bajó, pero el equipo visitante mantuvo el control. A los 24 minutos , Alexander Sorloth selló el 2 a 0 tras interceptar un pase y definir con contundencia.

¡¡¡ARAÑAZO EN EL CAMP NOU!!! ¡¡DESCOMUNAL GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ DE TIRO LIBRE PARA EL 1-0 DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA!! Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ykLLm2L1Bx

Embed ¡¡OTRO GOLPE DEL COLCHONERO!! DEFINICIÓN DE PRIMERA DE SORLOTH PARA EL 2-0 DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA.



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El arquero Juan Musso también fue clave para sostener el resultado, con intervenciones oportunas ante los intentos ofensivos del Barcelona, especialmente frente a la velocidad de Lamine Yamal.

Embed Barcelona jugó rápido el córner con Yamal pero ¡Musso estuvo atento!



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Cuándo y dónde se juega el partido de vuelta

La revancha se disputará en el estadio Wanda Metropolitano el próximo martes 14 de abril, desde las 16. Barcelona deberá revertir una desventaja de dos goles en un escenario que se anticipa complejo.

La otra contienda del día: qué pasó entre el PSG y el Liverpool

De local, el París Saint German dominó al Liverpool con Alexis Mac Allister de titular por 2 a 0. Con goles de Désiré Doué, a los 10' del inicio, y Kvaratskhelia, a los 19 del complemento, el equipo parisino intentará sostener el resultado el próximo martes en Inglaterra.