13 de abril de 2026
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Murió Julio Ricardo a los 87 años, histórico Periodista deportivo argentino

Falleció el recordado Julio Ricardo, emblemático comentarista del Fútbol argentino y referente del periodismo deportivo. Mirá los detalles.

Julio Ricardo, Periodista referente del relato y análisis futbolístico, falleció a los 87 años.

Julio Ricardo, Periodista referente del relato y análisis futbolístico, falleció a los 87 años.

 Por Martín Sebastián Colucci

El periodismo deportivo argentino está de luto: murió el Periodista Julio Ricardo, una de las voces más reconocidas y respetadas del fútbol nacional. A los 87 años, el histórico comentarista de Fútbol dejó un legado de más de seis décadas, marcado por el análisis, la claridad y una presencia que atravesó generaciones.

Una carrera que marcó el estilo del comentario de Fútbol

Julio Ricardo no fue un comentarista más. Fue una referencia en la manera de analizar el juego, con un estilo pausado, claro y profundamente profesional.

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Inició su carrera en 1957 y desde entonces construyó un recorrido que lo llevó por radio y televisión, pasando por medios emblemáticos como Radio Rivadavia, Radio Nacional y los principales canales del país.

Su voz se volvió parte del fútbol argentino. No solo acompañó partidos: ayudó a entenderlos.

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De Muñoz a Araujo: las grandes duplas de su historia

A lo largo de su carrera, compartió transmisiones con nombres que marcaron época. Trabajó junto a José María Muñoz, Víctor Hugo Morales y Marcelo Araujo, siendo parte de distintas etapas del relato en la Argentina.

Uno de los momentos más recordados fue su participación en “Fútbol Para Todos”, donde volvió a instalar su estilo en una nueva generación de televidentes. Siempre desde el mismo lugar: el análisis, nunca el grito.

Un periodista que atravesó todas las épocas

Ricardo no solo vivió el fútbol: lo interpretó en cada contexto histórico. Fue protagonista en momentos clave, desde coberturas internacionales hasta debates internos del fútbol argentino, como la histórica división entre menottismo y bilardismo.

Sobre eso, dejó una definición que lo marcaba: “No me afilié a ningún bando, traté de rescatar cosas de ambos”, una síntesis de su mirada equilibrada.

Una vida dedicada al periodismo

Su vínculo con el periodismo venía desde la cuna. Hijo de José López Pájaro, referente del ambiente, creció en un entorno donde el análisis, la lectura y el debate eran parte de lo cotidiano.

Esa base lo llevó a construir una carrera sólida, respetada y coherente.

En 2024, fue reconocido como personalidad destacada del periodismo deportivo, un homenaje en vida a su trayectoria.

Un adiós que golpea al fútbol argentino

La noticia de su fallecimiento llega en un momento sensible, tras la pérdida reciente de otras figuras del periodismo. Se va una voz, pero queda un estilo.

El de un comentarista que no necesitaba levantar el tono para dejar huella. Julio Ricardo fue parte del fútbol argentino. Y de su memoria.

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